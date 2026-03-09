आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड को बड़े अंतर से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया है. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए विशाल स्कोर खड़ा किया और फिर गेंदबाजों के दम पर न्यूजीलैंड को पूरी तरह दबाव में ला दिया. इस जीत के साथ भारत ने टी20 वर्ल्ड कप में नया इतिहास रच दिया और घरेलू मैदान पर खिताब बचाने वाली पहली टीम बन गई.

ऐतिहासिक जीत के बाद भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव, मुख्य कोच गौतम गंभीर और आईसीसी चेयरमैन जय शाह वर्ल्ड कप ट्रॉफी लेकर अहमदाबाद के हनुमान मंदिर पहुंचे. यहां तीनों ने भगवान हनुमान के दर्शन का टीम की जीत के लिए आशीर्वाद लिया. इस दौरान कप्तान सूर्यकुमार यादव के हाथों में टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भी दिखाई दी और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

मैच से पहले भी इसी मंदिर में जीत की प्रार्थना की गई थी...



और जीत मिलने के बाद ट्रॉफी भगवान के चरणों में रखकर आभार व्यक्त प्रकट किया।



— कल्पना श्रीवास्तव 🇮🇳 (@Lawyer_Kalpana) March 9, 2026

जिस हनुमान मंदिर पहुंची टीम इंडिया वह कहां स्थित है?

टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव, कोच गंभीर गौतम गंभीर और आईसीसी चेयरमैन जय शाह जिस हनुमान मंदिर पहुंचे वह मंदिर अहमदाबाद के मोटेरा इलाके में स्थित हनुमान टेकरी मंदिर है जो स्टेडियम के पास ही बना हुआ है. यह छोटा लेकिन काफी प्रसिद्ध हनुमान मंदिर माना जाता है और क्रिकेट मैच देखने आने वाले लोग भी यहां दर्शन करने पहुंचते हैं. मंदिर की खास बात यह है कि यह जगह स्टेडियम बनने से काफी पहले से मौजूद हैं और जब मोटेरा इलाके में स्टेडियम का निर्माण हुआ तब इस मंदिर को वहां से हटाने के बजाय इस जगह पर सुरक्षित रखा गया. आज भी यह मंदिर इस परिसर के पास मौजूद है और श्रद्धालुओं के लिए खुला रहता है.

क्या है मंदिर का इतिहास?

इस मंदिर में स्थापित भगवान हनुमान की मूर्ति बाल स्वरूप यानी बच्चे के रूप में मानी जाती है. जिसे भक्त बहुत शक्तिशाली और चमत्कारी मानते हैं. स्थानीय लोगों के बीच इस मंदिर की काफी धार्मिक आस्था है और यहां नियमित रूप से पूजा अर्चना होती है.

