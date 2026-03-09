IPL 2026 Start Date: इंडियन प्रीमियर लीग के शेड्यूल पर बड़ा अपडेट, आज BCCI कब कर सकता है घोषणा, जानिए
IPL 2026 Start Date in India: इंडियन प्रीमियर लीग के शेड्यूल का इंतजार कर रहे क्रिकेट फैंस को एक दिन और इंतजार करना होगा. संभावना है की बीसीसीआई अब 9 मार्च को टूर्नामेंट का कार्यक्रम जारी कर सकता है.
इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के शेड्यूल का इंतजार कर रहे क्रिकेट फैंस को थोड़ा और इंतजार करना होगा. पहले उम्मीद थी कि आईपीएल 2026 का पूरा कार्यक्रम 8 मार्च को जारी कर दिया जाएगा, लेकिन अब इसे एक दिन के लिए टाल दिया गया है. नई जानकारी के मुताबिक टूर्नामेंट का शेड्यूल अब 9 मार्च को शाम करीब 4 या 6 बजे जारी किया जा सकता है.
ब्रॉडकास्टर स्टार स्पोर्ट्स की टीवी लिस्टिंग से संकेत मिला है कि आईपीएल 2026 के मैचों का कार्यक्रम सोमवार को घोषित किया जाएगा. वहीं यह भी लगभग तय माना जा रहा है कि टूर्नामेंट की शुरुआत 28 मार्च से होगी. पहले माना जा रहा था कि आईपीएल 26 मार्च से शुरू हो सकता है, लेकिन अब दो दिन की देरी के साथ इसकी शुरुआत तय मानी जा रही है. शेड्यूल जारी होने के बाद फैंस को यह भी पता चल जाएगा कि शुरुआती मैच किन टीमों के बीच खेले जाएंगे.
दो चरणों में होगा आईपीएल ऐलान
रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार BCCI पिछले चुनावी वर्षों की तरह “स्टैगर्ड रिलीज” यानी चरणबद्ध तरीके से शेड्यूल जारी कर सकता है. इसका मतलब है कि पहले सिर्फ शुरुआती 15 से 20 दिनों के मैचों का कार्यक्रम ही घोषित किया जाएगा. बाकी मैचों की तारीखें बाद में जारी की जा सकती हैं.
कहां होगा पहला मुकाबला?
रिपोर्ट्स के मुताबिक टूर्नामेंट का पहला मैच मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के घरेलू मैदान एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जा सकता है. इस मुकाबले में बेंगलुरु की टीम का सामना 2025 की उपविजेता पंजाब किंग्स से होने की संभावना है. हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि शेड्यूल जारी होने के बाद ही होगी.
कुछ टीमों के दो होम ग्राउंड हो सकते हैं
रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ टीमें इस बार अपने घरेलू मैच दो अलग-अलग शहरों में खेल सकती हैं. उदाहरण के तौर पर बेंगलुरु की टीम अपने कुछ मैच रायपुर में खेल सकती है, जबकि राजस्थान रॉयल्स गुवाहाटी को अपने दूसरे घरेलू मैदान के रूप में इस्तेमाल कर सकती है.
चुनाव की वजह से बदला शेड्यूल प्लान
आईपीएल शेड्यूल को चरणों में जारी करने की एक बड़ी वजह आगामी विधानसभा चुनाव माने जा रहे हैं. पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी में मार्च से मई के बीच चुनाव होने की संभावना है. ऐसे में सुरक्षा और लॉजिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए आयोजकों ने यह रणनीति अपनाई है. टी20 वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद अब क्रिकेट फैंस की नजरें आईपीएल पर टिक गई हैं. सोमवार को शेड्यूल जारी होते ही टूर्नामेंट को लेकर उत्साह और भी बढ़ने की उम्मीद है.
