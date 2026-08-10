iPhone 18 Pro Max vs Pixel 11 Pro XL: किसमें होगा ज्यादा दम?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom Pixel 11 Pro XL अगस्त, iPhone 18 Pro Max सितंबर में होंगे लॉन्च।

iPhone में वेरिएबल अपर्चर, Pixel में 50MP ट्रिपल कैमरा।

दोनों फोन में 2nm चिपसेट, परफॉर्मेंस में होगा सुधार।

बैटरी, डिस्प्ले साइज और कीमत में दोनों अलग होंगे।

iPhone 18 Pro Max vs Google Pixel 11 Pro XL: ऐप्पल और गूगल दोनों ही अपने-अपने फ्लैगशिप मॉडल लॉन्च करने की तैयारी में जुटी हुई है. गूगल जहां भारत के हिसाब से 13 अगस्त को अपने Pixel 11 Pro XL मॉडल को लॉन्च करेगी तो ऐप्पल अगले महीने iPhone 18 Pro Max को मार्केट में उतारेगी. इस लिहाज से देखें तो फ्लैगशिप सेगमेंट में मुकाबला कड़ा होने जा रहा है. एंड्रॉयड के दीवानों को जहां पिक्सल डिवाइस का इंतजार है, वहीं ऐप्पल के फैन्स 18 Pro Max के लिए पलकें बिछाए हुए हैं. आइए दोनों का कंपेरिजन कर जानते हैं कि कौन-सा मॉडल ज्यादा दमदार होने वाला है.

iPhone 18 Pro Max vs Pixel 11 Pro XL: फुल कंपेरिजन



डिस्प्ले और डिजाइन- ऐप्पल अपने फ्लैगशिप डिवाइस का डिस्प्ले साइज चेंज नहीं करेगी और इसमें 6.9 इंच का पैनल दिया जाएगा. हालांकि, डायनामिक आईलैंड को करंट वेरिएंट के मुकाबले काफी छोटा कर दिया जाएगा. यह मॉडल भी 17 प्रो मैक्स की तरह एंटी-रिफ्लेक्टिव कोटिंग के साथ आएगा, जो ग्लेयर को खत्म कर देती है. डिजाइन के मामले में भी इसमें ज्यादा बदलाव नहीं होंगे और कुछ रिफाइनमेंट देखने को मिल सकती है. बड़े बैटरी पैक के कारण इसकी थिकनेस थोड़ी बढ़ जाएगी. यह आईफोन डार्क चैरी, लाइट ब्लू, सिल्वर और ग्रे कलर ऑप्शन में आएगा.

अब गूगल की बात करें तो Pixel 11 Pro XL का ओवरऑल लुक सेम ही रहने वाला है. हालांकि, इसके रियर में कैमरा मॉड्यूल पर नई "Pixel Glow" लाइट मिलने वाली है. इसके डिस्प्ले का साइज 6.8 इंच होगा और इसकी आउटडोर विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए गूगल पीक ब्राइटनेस को बढ़ा सकती है.

कैमरा- कैमरा के मामले में आईफोन 18 प्रो मैक्स को अब तक की सबसे बड़ी अपडेट मिलने जा रही है. अभी तक ऐप्पल अपने कैमरा सेटअप के साथ फिक्स्ड अपर्चर यूज करती आई है, लेकिन अपकमिंग आईफोन में 48MP के प्राइमरी कैमरा के साथ वेरिएबल अपर्चर दिया जाएगा. इसकी मदद से फोटो लेते समय लाइटिंग को कंट्रोल किया जा सकेगा. दूसरी तरफ Pixel 11 Pro XL भी ट्रिपल रियर कैमरा के साथ लॉन्च होगा. इसमें 50MP+48MP+48MP के तीन सेंसर होंगे, जबकि सेल्फी के लिए 42MP का फ्रंट कैमरा मिलेगा.

परफॉर्मेंस- परफॉर्मेंस के मामले में iPhone 18 Pro Max और Pixel 11 Pro XL दोनों ही नए दौर में प्रवेश करने जा रहे है. दोनों ही फोन में 2nm प्रोसेस पर बने चिपसेट मिलने वाले है. अभी तक गूगल का Tensor चिपसेट ऐप्पल के प्रोसेसर से पिछड़ता आया है, लेकिन इस बार गूगल कड़े मुकाबले की मूड में है. Pixel 11 Pro XL को Tensor G6, जबकि iPhone 18 Pro Max को ऐप्पल का एडवांस्ड A20 Pro चिपसेट दिया जाएगा. दोनों ही चिपसेट इम्प्रूव्ड थर्मल और पावर एफिशिएंसी के साथ आएंगे.

बैटरी और चार्जिंग- Pixel 11 Pro XL में 5,115mAh की बैटरी मिलेगी, जो टेक्निकली इसके करंट वेरिएंट से छोटी है. ऐसे में इसकी बैटरी लाइफ नए प्रोसेसर की पावर एफिशिएंसी पर काफी डिपेंड होगी. चार्जिंग स्पीड के मामले में भी इसमें कोई बदलाव नहीं दिखेगा और यह 45W वायर्ड और 25W वायरलेस सपोर्ट के साथ लॉन्च होगा. दूसरी तरफ iPhone 18 Pro Max के ई-सिम ओनली वेरिएंट में 5,425mAh की बैटरी मिलेगी, जबकि भारत और चीन जैसे देशों में आने वाले फिजिकल सिम स्लॉट वाले मॉडल में 5,088mAh कैपेसिटी वाला बैटरी पैक मिलेगा. बड़े बैटरी पैक के कारण इसकी मोटाई में भी कुछ इजाफा हुआ है.



कीमत और लॉन्चिंग- लॉन्चिंग का हम ऊपर जिक्र कर चुके हैं कि Pixel 11 Pro XL को 12 अगस्त (भारतीय समयानुसार 13 अगस्त) को मेड बाई गूगल इवेंट में लॉन्च किया जाएगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत में इसकी शुरुआती कीमत 1,23,600 रुपये रह सकती है. हालांकि, कंपनी ने इसका आधिकारिक ऐलान नहीं किया है. वहीं iPhone 18 Pro Max को 9 सितंबर को लॉन्च किया जा सकता है. लॉन्चिंग के एक हफ्ते बाद इसकी बिक्री शुरू होने की उम्मीद है. भारत में इसकी कीमत 1,69,000-1,80,000 रुपये तक रह सकती है.

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