Apple AirPods की Sound हो रही है फीकी? ऐसे साफ करें Ear Cups

AirPods की स्पीकर जाली पर धूल या कान का मैल जमा होने से Sound Muffled लग सकती है. ऐसे में जाली साफ करने के लिए माइसेलर वॉटर, डिस्टिल्ड वॉटर, मुलायम ब्रिसल वाले बच्चों के टूथब्रश, दो छोटे कप और पेपर टॉवल की जरूरत होगी. सबसे पहले टूथब्रश को माइसेलर वॉटर में अच्छी तरह भिगोएं और फिर स्पीकर जाली पर करीब 15 सेकंड तक हल्के हाथ से गोल-गोल घुमाकर साफ करें. इसके बाद AirPod को जाली वाले हिस्से की तरफ पेपर टॉवल पर रखें, जिससे अतिरिक्त नमी निकल जाए.