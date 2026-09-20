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Apple AirPods की Sound हो रही है फीकी? ऐसे साफ करें Ear Cups
AirPods की Sound धीमी या Muffled लग रही है? इसकी वजह Speaker Mesh पर जमा धूल और कान का मैल हो सकता है. जानें Apple के मुताबिक AirPods को सही तरीके से साफ करने का आसान तरीका
अगर आप Apple AirPods की आवाज पहले जैसी साफ नहीं सुनाई दे रही है या इसकी Sound हल्की हो गई है, तो जरूरी नहीं कि इसके पीछे कोई बड़ी तकनीकी खराबी ही हो. कई बार स्पीकर की जाली पर जमा धूल, गंदगी या कान का मैल भी आवाज को प्रभावित कर सकता है. ऐसे में AirPods को सही तरीके से साफ करना जरूरी हो जाता है. Apple के मुताबिक, नियमित सफाई से इन्हें साफ-सुथरा रखने के साथ उनकी स्थिति भी बेहतर बनाए रखने में मदद मिल सकती है, हालांकि सफाई के दौरान सावधानी रखना बेहद जरूरी है. गलत तरीके से सफाई करने पर स्पीकर की जाली या दूसरे हिस्सों को नुकसान पहुंच सकता है. तो आइए जानते हैं कि Apple AirPods कैसे साफ करें.
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Published at : 20 Sep 2026 09:03 PM (IST)
Tags :Apple AirPods TECH NEWS HINDI
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