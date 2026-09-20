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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीApple AirPods की Sound हो रही है फीकी? ऐसे साफ करें Ear Cups

Apple AirPods की Sound हो रही है फीकी? ऐसे साफ करें Ear Cups

AirPods की Sound धीमी या Muffled लग रही है? इसकी वजह Speaker Mesh पर जमा धूल और कान का मैल हो सकता है. जानें Apple के मुताबिक AirPods को सही तरीके से साफ करने का आसान तरीका

Written By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 20 Sep 2026 09:03 PM (IST)
AirPods की Sound धीमी या Muffled लग रही है? इसकी वजह Speaker Mesh पर जमा धूल और कान का मैल हो सकता है. जानें Apple के मुताबिक AirPods को सही तरीके से साफ करने का आसान तरीका

अगर आप Apple AirPods की आवाज पहले जैसी साफ नहीं सुनाई दे रही है या इसकी Sound हल्की हो गई है, तो जरूरी नहीं कि इसके पीछे कोई बड़ी तकनीकी खराबी ही हो. कई बार स्पीकर की जाली पर जमा धूल, गंदगी या कान का मैल भी आवाज को प्रभावित कर सकता है. ऐसे में AirPods को सही तरीके से साफ करना जरूरी हो जाता है. Apple के मुताबिक, नियमित सफाई से इन्हें साफ-सुथरा रखने के साथ उनकी स्थिति भी बेहतर बनाए रखने में मदद मिल सकती है, हालांकि सफाई के दौरान सावधानी रखना बेहद जरूरी है. गलत तरीके से सफाई करने पर स्पीकर की जाली या दूसरे हिस्सों को नुकसान पहुंच सकता है. तो आइए जानते हैं कि Apple AirPods कैसे साफ करें.

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AirPods की स्पीकर जाली पर धूल या कान का मैल जमा होने से Sound Muffled लग सकती है. ऐसे में जाली साफ करने के लिए माइसेलर वॉटर, डिस्टिल्ड वॉटर, मुलायम ब्रिसल वाले बच्चों के टूथब्रश, दो छोटे कप और पेपर टॉवल की जरूरत होगी. सबसे पहले टूथब्रश को माइसेलर वॉटर में अच्छी तरह भिगोएं और फिर स्पीकर जाली पर करीब 15 सेकंड तक हल्के हाथ से गोल-गोल घुमाकर साफ करें. इसके बाद AirPod को जाली वाले हिस्से की तरफ पेपर टॉवल पर रखें, जिससे अतिरिक्त नमी निकल जाए.
AirPods की स्पीकर जाली पर धूल या कान का मैल जमा होने से Sound Muffled लग सकती है. ऐसे में जाली साफ करने के लिए माइसेलर वॉटर, डिस्टिल्ड वॉटर, मुलायम ब्रिसल वाले बच्चों के टूथब्रश, दो छोटे कप और पेपर टॉवल की जरूरत होगी. सबसे पहले टूथब्रश को माइसेलर वॉटर में अच्छी तरह भिगोएं और फिर स्पीकर जाली पर करीब 15 सेकंड तक हल्के हाथ से गोल-गोल घुमाकर साफ करें. इसके बाद AirPod को जाली वाले हिस्से की तरफ पेपर टॉवल पर रखें, जिससे अतिरिक्त नमी निकल जाए.
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माइसेलर वॉटर से सफाई पूरी होने के बाद ब्रश को Distilled Water से साफ करें और मैश पर उसी तरीके से दोबारा प्रक्रिया करें. इसके बाद AirPods को कम से कम 2 घंटे तक पूरी तरह सूखने दें. पूरी तरह Dry हुए बिना उन्हें Charging Case में न रखें और न ही इस्तेमाल करें.
माइसेलर वॉटर से सफाई पूरी होने के बाद ब्रश को Distilled Water से साफ करें और मैश पर उसी तरीके से दोबारा प्रक्रिया करें. इसके बाद AirPods को कम से कम 2 घंटे तक पूरी तरह सूखने दें. पूरी तरह Dry हुए बिना उन्हें Charging Case में न रखें और न ही इस्तेमाल करें.
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अगर AirPods पर Soap, Shampoo, Lotion, Perfume, Detergent, Sunscreen, Oil या Hair Dye जैसी चीजें लग गई हैं, तो Body को फ्रेश वॉटर से हल्के गीले कपड़े से साफ करें. इसके बाद Soft, Dry और Lint-Free कपड़े से पोंछ दें. AirPods को सीधे पानी के नीचे न रखें और Cleaning के लिए शार्प ऑब्जेक्ट या खुरदरी सामग्री का इस्तेमाल न करें.
अगर AirPods पर Soap, Shampoo, Lotion, Perfume, Detergent, Sunscreen, Oil या Hair Dye जैसी चीजें लग गई हैं, तो Body को फ्रेश वॉटर से हल्के गीले कपड़े से साफ करें. इसके बाद Soft, Dry और Lint-Free कपड़े से पोंछ दें. AirPods को सीधे पानी के नीचे न रखें और Cleaning के लिए शार्प ऑब्जेक्ट या खुरदरी सामग्री का इस्तेमाल न करें.
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चार्जिंग केस के अंदर जमा गंदगी को हटाने के लिए साफ, सूखे और मुलायम ब्रिसल वाले ब्रश का इस्तेमाल करें. चार्जिंग पोर्ट के अंदर कोई भी चीज न डालें, इससे Metal Contacts को नुकसान हो सकता है. केस के बाहरी हिस्से को मुलायम, सूखे और Lint-Free कपड़े से साफ करें. जरूरत पड़ने पर कपड़े को थोड़ी मात्रा में आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से हल्का गीला करके भी साफ किया जा सकता है.
चार्जिंग केस के अंदर जमा गंदगी को हटाने के लिए साफ, सूखे और मुलायम ब्रिसल वाले ब्रश का इस्तेमाल करें. चार्जिंग पोर्ट के अंदर कोई भी चीज न डालें, इससे Metal Contacts को नुकसान हो सकता है. केस के बाहरी हिस्से को मुलायम, सूखे और Lint-Free कपड़े से साफ करें. जरूरत पड़ने पर कपड़े को थोड़ी मात्रा में आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से हल्का गीला करके भी साफ किया जा सकता है.
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Workout के बाद या जब AirPods Sweat, Soap, Shampoo, Makeup, Sunscreen या Lotion जैसी चीजों के संपर्क में आएं, तो उन्हें साफ और Dry करना जरूरी है. Apple के अनुसार AirPods और आपकी स्क्रीन, दोनों को साफ और सूखा रखने से कम्फर्ट बनाए रखने और लंबे समय में डिवाइस को नुकसान से बचाने में मदद मिलती है.
Workout के बाद या जब AirPods Sweat, Soap, Shampoo, Makeup, Sunscreen या Lotion जैसी चीजों के संपर्क में आएं, तो उन्हें साफ और Dry करना जरूरी है. Apple के अनुसार AirPods और आपकी स्क्रीन, दोनों को साफ और सूखा रखने से कम्फर्ट बनाए रखने और लंबे समय में डिवाइस को नुकसान से बचाने में मदद मिलती है.
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अगर Cleaning के बाद भी AirPods की आवाज Muffled या Low बनी रहती है, तो Bluetooth Connection को Reset करके दोबारा Pair किया जा सकता है. डिवाइस का Software भी अपडेट रखें. समस्या बनी रहने पर Apple Support या Service से मदद ली जा सकती है.
अगर Cleaning के बाद भी AirPods की आवाज Muffled या Low बनी रहती है, तो Bluetooth Connection को Reset करके दोबारा Pair किया जा सकता है. डिवाइस का Software भी अपडेट रखें. समस्या बनी रहने पर Apple Support या Service से मदद ली जा सकती है.
Published at : 20 Sep 2026 09:03 PM (IST)
Tags :
Apple AirPods TECH NEWS HINDI

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