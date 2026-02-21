Android 17 आने वाला है! बजट से प्रीमियम तक, क्या आपके फोन को मिलेगा HyperOS 4.0 का अपडेट? अभी चेक करें लिस्ट

सबसे पहले बात करें Xiaomi के प्रीमियम स्मार्टफोन्स की तो नई 17 सीरीज़ जैसे Xiaomi 17 Ultra, 17 Pro और 17 Pro Max के साथ 15 और 14 सीरीज़ के कई मॉडल्स को यह अपडेट मिल सकता है. इसके अलावा 13 सीरीज़ के चुनिंदा वेरिएंट्स, Civi सीरीज़ और Mix Fold व Flip जैसे फोल्डेबल डिवाइस भी इस लिस्ट में शामिल बताए जा रहे हैं. कंपनी के टैबलेट सेगमेंट में Pad 6S Pro, Pad 7 सीरीज़ और Pad 8 जैसे मॉडल्स को भी Android 17 आधारित HyperOS 4.0 मिलने की उम्मीद है.