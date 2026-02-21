हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीAndroid 17 आने वाला है! बजट से प्रीमियम तक, क्या आपके फोन को मिलेगा HyperOS 4.0 का अपडेट? अभी चेक करें लिस्ट

Android 17 आने वाला है! बजट से प्रीमियम तक, क्या आपके फोन को मिलेगा HyperOS 4.0 का अपडेट? अभी चेक करें लिस्ट

Android 17 Update: Android 17 का पहला बीटा वर्जन गूगल के पिक्सल स्मार्टफोन्स पर पहुंच चुका है जिसके बाद अब टेक जगत की नजरें Xiaomi के नए इंटरफेस HyperOS 4.0 पर टिकी हुई हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 21 Feb 2026 03:41 PM (IST)
Android 17 Update: Android 17 का पहला बीटा वर्जन गूगल के पिक्सल स्मार्टफोन्स पर पहुंच चुका है जिसके बाद अब टेक जगत की नजरें Xiaomi के नए इंटरफेस HyperOS 4.0 पर टिकी हुई हैं.

Android 17 का पहला बीटा वर्जन गूगल के पिक्सल स्मार्टफोन्स पर पहुंच चुका है जिसके बाद अब टेक जगत की नजरें Xiaomi के नए इंटरफेस HyperOS 4.0 पर टिकी हुई हैं. माना जा रहा है कि यह नया वर्जन Android 17 पर आधारित होगा और कंपनी के कई स्मार्टफोन्स में बड़े बदलाव लेकर आएगा. फिलहाल कंपनी HyperOS 3.1 के बीटा रोलआउट में व्यस्त है लेकिन अगली बड़ी अपडेट को लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी हैं.

1/5
रिपोर्ट्स की मानें तो साल की तीसरी तिमाही से इस अपडेट की शुरुआत हो सकती है जबकि 2026 की शुरुआत तक प्रीमियम और फ्लैगशिप मॉडल्स को प्राथमिकता दी जा सकती है. हालांकि आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है लेकिन संभावित डिवाइसेज की एक लंबी सूची सामने आ रही है.
रिपोर्ट्स की मानें तो साल की तीसरी तिमाही से इस अपडेट की शुरुआत हो सकती है जबकि 2026 की शुरुआत तक प्रीमियम और फ्लैगशिप मॉडल्स को प्राथमिकता दी जा सकती है. हालांकि आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है लेकिन संभावित डिवाइसेज की एक लंबी सूची सामने आ रही है.
2/5
सबसे पहले बात करें Xiaomi के प्रीमियम स्मार्टफोन्स की तो नई 17 सीरीज़ जैसे Xiaomi 17 Ultra, 17 Pro और 17 Pro Max के साथ 15 और 14 सीरीज़ के कई मॉडल्स को यह अपडेट मिल सकता है. इसके अलावा 13 सीरीज़ के चुनिंदा वेरिएंट्स, Civi सीरीज़ और Mix Fold व Flip जैसे फोल्डेबल डिवाइस भी इस लिस्ट में शामिल बताए जा रहे हैं. कंपनी के टैबलेट सेगमेंट में Pad 6S Pro, Pad 7 सीरीज़ और Pad 8 जैसे मॉडल्स को भी Android 17 आधारित HyperOS 4.0 मिलने की उम्मीद है.
सबसे पहले बात करें Xiaomi के प्रीमियम स्मार्टफोन्स की तो नई 17 सीरीज़ जैसे Xiaomi 17 Ultra, 17 Pro और 17 Pro Max के साथ 15 और 14 सीरीज़ के कई मॉडल्स को यह अपडेट मिल सकता है. इसके अलावा 13 सीरीज़ के चुनिंदा वेरिएंट्स, Civi सीरीज़ और Mix Fold व Flip जैसे फोल्डेबल डिवाइस भी इस लिस्ट में शामिल बताए जा रहे हैं. कंपनी के टैबलेट सेगमेंट में Pad 6S Pro, Pad 7 सीरीज़ और Pad 8 जैसे मॉडल्स को भी Android 17 आधारित HyperOS 4.0 मिलने की उम्मीद है.
Published at : 21 Feb 2026 03:41 PM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI Android 17

टेक्नोलॉजी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
चौंकाने वाला खुलासा! बड़े ब्रांड्स के हेडफोन में मिले खतरनाक केमिकल्स, स्टडी में हुआ चौंकाने वाला खुलासा
चौंकाने वाला खुलासा! बड़े ब्रांड्स के हेडफोन में मिले खतरनाक केमिकल्स, स्टडी में हुआ चौंकाने वाला खुलासा
टेक्नोलॉजी
Google का नया फीचर! अब AI बनाएगा आपके लिए म्यूजिक, जानिए कैसे करेगा काम
Google का नया फीचर! अब AI बनाएगा आपके लिए म्यूजिक, जानिए कैसे करेगा काम
टेक्नोलॉजी
मार्च में Apple का बड़ा धमाका! नए MacBook, iPhone और iPad से उठेगा पर्दा, क्या आने वाला है सबसे बड़ा सरप्राइज?
मार्च में Apple का बड़ा धमाका! नए MacBook, iPhone और iPad से उठेगा पर्दा, क्या आने वाला है सबसे बड़ा सरप्राइज?
टेक्नोलॉजी
बड़ा झटका! अप्रैल 2026 से बंद होगी Messenger वेबसाइट, Meta का ये है नया प्लान
बड़ा झटका! अप्रैल 2026 से बंद होगी Messenger वेबसाइट, Meta का ये है नया प्लान
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Ola का Dream Run: India की EV Success Story से Market Crash तक का सफ़र | Paisa Live
AI Summit Controversy: बैरिकेडिंग तोड़ कांग्रेस मुख्यालय की ओर बढ़े प्रदर्शनकारी | BJP Protest
AI Summit Controversy: प्रदर्शनकारियों के समर्थन में राहुल गांधी का पोस्ट, लिखा- 'PM Is Compromised'
Donald Trump on Tariff: ट्रंप के 10% ग्लोबल टैरिफ के बाद कौन सी चीजें होंगी मंहगी? | Trade Deal
Donald Trump on Tariff: व्यापार नीति में भारी फेरबदल!, भारत अब अमेरिका को टैरिफ देगा? | USA

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
यूजीसी रेग्युलेशन 2026- मोदी का मंडल और मंदिर दोनों वोट बैंक खतरे में!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
AI समिट हंगामा: यूथ कांग्रेस के चारों कार्यकर्ताओं की जमानत अर्जी खारिज, आरोपियों को 5 दिन की पुलिस रिमांड
AI समिट हंगामा: यूथ कांग्रेस के चारों कार्यकर्ताओं की जमानत अर्जी खारिज, आरोपियों को 5 दिन की पुलिस रिमांड
मध्य प्रदेश
इंदौर: AI समिट में हंगामे के खिलाफ BJYM का मोर्चा, कांग्रेस मुख्यालय पर पथराव, टमाटर-संतरे फेंके
इंदौर: AI समिट में हंगामे के खिलाफ BJYM का मोर्चा, कांग्रेस मुख्यालय पर पथराव, टमाटर-संतरे फेंके
बॉलीवुड
‘टॉक्सिक’ से यश ने वसूली कितनी मोटी फीस? रकम जान कर उड़ जाएंगे होश
‘टॉक्सिक’ से यश ने वसूली कितनी मोटी फीस? रकम जान कर उड़ जाएंगे होश
क्रिकेट
पाकिस्तान, भारत से इंग्लैंड-जिम्बाब्वे तक, इन देशों ने सुपर-8 में किया क्वालीफाई; अब होगी असली जंग
पाकिस्तान, भारत से इंग्लैंड-जिम्बाब्वे तक, इन देशों ने सुपर-8 में किया क्वालीफाई; अब होगी असली जंग
विश्व
ईरान के टॉप कमांडरों पर खतरा! टारगेटेड स्ट्राइक की तैयारी; अमेरिकी हमले के सीक्रेट ब्लूप्रिंट से मिडिल ईस्ट में हड़कंप
ईरान के टॉप कमांडरों पर खतरा! टारगेटेड स्ट्राइक की तैयारी; अमेरिकी हमले के सीक्रेट ब्लूप्रिंट से मिडिल ईस्ट में हड़कंप
राजस्थान
कोटा: अवैध पिस्टल के साथ यूथ कांग्रेस का नेता गिरफ्तार, कोहिनूर गैंग से खरीदकर बेचने की साजिश
कोटा: अवैध पिस्टल के साथ यूथ कांग्रेस का नेता गिरफ्तार, कोहिनूर गैंग से खरीदकर बेचने की साजिश
हेल्थ
हर बार मेकअप के साथ करा लेती हैं हेयर एक्सटेंशन, हो सकता है कैंसर
हर बार मेकअप के साथ करा लेती हैं हेयर एक्सटेंशन, हो सकता है कैंसर
यूटिलिटी
UPI से खुद-ब-खुद कट जा रही OTT की सब्सक्रिप्शन फीस, ऐसे बंद करें ऑटो-पे
UPI से खुद-ब-खुद कट जा रही OTT की सब्सक्रिप्शन फीस, ऐसे बंद करें ऑटो-पे
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget