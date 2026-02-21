एक्सप्लोरर
Android 17 आने वाला है! बजट से प्रीमियम तक, क्या आपके फोन को मिलेगा HyperOS 4.0 का अपडेट? अभी चेक करें लिस्ट
Android 17 Update: Android 17 का पहला बीटा वर्जन गूगल के पिक्सल स्मार्टफोन्स पर पहुंच चुका है जिसके बाद अब टेक जगत की नजरें Xiaomi के नए इंटरफेस HyperOS 4.0 पर टिकी हुई हैं.
Android 17 का पहला बीटा वर्जन गूगल के पिक्सल स्मार्टफोन्स पर पहुंच चुका है जिसके बाद अब टेक जगत की नजरें Xiaomi के नए इंटरफेस HyperOS 4.0 पर टिकी हुई हैं. माना जा रहा है कि यह नया वर्जन Android 17 पर आधारित होगा और कंपनी के कई स्मार्टफोन्स में बड़े बदलाव लेकर आएगा. फिलहाल कंपनी HyperOS 3.1 के बीटा रोलआउट में व्यस्त है लेकिन अगली बड़ी अपडेट को लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी हैं.
1/5
2/5
Published at : 21 Feb 2026 03:41 PM (IST)
Tags :TECH NEWS HINDI Android 17
टेक्नोलॉजी
5 Photos
Android 17 आने वाला है! बजट से प्रीमियम तक, क्या आपके फोन को मिलेगा HyperOS 4.0 का अपडेट? अभी चेक करें लिस्ट
टेक्नोलॉजी
5 Photos
Smart TV हो गया है स्लो? रिमोट तोड़ने से नहीं चलेगा काम, तुरंत करें ये 5 आसान काम, मिनटों में हो जाएगा सुपरफास्ट
टेक्नोलॉजी
5 Photos
पोस्ट ऑफिस के नाम पर आया मैसेज? एक क्लिक में खाली हो सकता है बैंक अकाउंट, तुरंत हो जाएं अलर्ट
टेक्नोलॉजी
5 Photos
इतना सस्ता हो गया iPhone 17! लॉन्च प्राइस से कम में खरीदने का गोल्डन चांस, स्टॉक खत्म होने से पहले ऐसे उठाएं फायदा
टेक्नोलॉजी
6 Photos
गर्मी शुरू होते ही AC ऑन करने की कर रहे हैं तैयारी? पहले कर लें ये 5 जरूरी काम, नहीं तो कबाड़ बन जाएगा आपका एसी
टेक्नोलॉजी
7 Photos
BSNL का नया प्लान! अब बंद पड़ा नंबर भी होगा फिर से एक्टिव, 90 दिन की वैलिडिटी के साथ मिलते हैं इतने सारे बेनिफिट्स
टेक्नोलॉजी
6 Photos
AI का जलवा! हर 6 में से 1 इंसान की मुश्किलें कर रहा हल, जानिए भारत में कितनी तेजी से बढ़ रहा इसका इस्तेमाल
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
टेक्नोलॉजी
चौंकाने वाला खुलासा! बड़े ब्रांड्स के हेडफोन में मिले खतरनाक केमिकल्स, स्टडी में हुआ चौंकाने वाला खुलासा
टेक्नोलॉजी
Google का नया फीचर! अब AI बनाएगा आपके लिए म्यूजिक, जानिए कैसे करेगा काम
टेक्नोलॉजी
मार्च में Apple का बड़ा धमाका! नए MacBook, iPhone और iPad से उठेगा पर्दा, क्या आने वाला है सबसे बड़ा सरप्राइज?
टेक्नोलॉजी
बड़ा झटका! अप्रैल 2026 से बंद होगी Messenger वेबसाइट, Meta का ये है नया प्लान
Advertisement
टेक्नोलॉजी
5 Photos
Android 17 आने वाला है! बजट से प्रीमियम तक, क्या आपके फोन को मिलेगा HyperOS 4.0 का अपडेट? अभी चेक करें लिस्ट
टेक्नोलॉजी
5 Photos
Smart TV हो गया है स्लो? रिमोट तोड़ने से नहीं चलेगा काम, तुरंत करें ये 5 आसान काम, मिनटों में हो जाएगा सुपरफास्ट
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion