1305 करोड़ कमाने वाली 'धुरंधर' के लिए किस एक्टर ने ली सबसे ज्यादा फीस, जानें

1305 करोड़ कमाने वाली 'धुरंधर' में किस एक्टर ने ली सबसे ज्यादा फीस, जानें पूरी स्टार कास्ट की सैलरी

1305 करोड़ कमाने वाली ‘धुरंधर’ में किस एक्टर ने ली सबसे ज्यादा फीस, जानें पूरी स्टार कास्ट की सैलरी

Dhurandhar Star Cast Fees: रणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर खूब बवाल मचाया था. अब इसका सीक्वल भी आने वाला है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि धुरंधर में सबसे ज्यादा फीस किसने वसूली थी?

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 10 Mar 2026 02:40 PM (IST)
Preferred Sources

दिसंबर 2025 में आई धुरंधर से किसी ने भी उम्मीद नहीं की होगी कि आदित्य धर निर्देशित और रणवीर सिंह स्टारर ये स्पाई एक्शन थ्रिलर बॉक्स ऑफिस को लूट लेगी और देखते ही देखते बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म बन जाएगी. क्रिटिक्स से मिली बड़ी तारीफ़ के बाद, इस फिल्म ने दर्शकों के दिलों में भी ज़बरदस्त जगह बनाई. अब इस फिल्म का सीक्वल धुरंधर 2 या धुरंधर द रिवेंज इस 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाला है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि धुरंधर से सबसे ज्यादा फीस किसने वसूली थी और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था? चलिए यहां पूरी डिटेल जानते हैं.

 रणवीर सिंह ने कितनी वसूली थी धुरंधर के लिए फीस?
धुरंधर में रणवीर सिंह ने हमज़ा अली मज़ारी का लीड रोल प्ले किया है. फिल्म में एक्टर की दमदार परफॉर्मेंस की खूब तारीफ हुई. वहीं बिज़नेस टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक स्पाई एक्शन थ्रिलर धुरंधर से रणवीर सिंह ने 50 करोड़ रुपये बतौर फीस वसूले थे.  धुरंधर के ज़बरदस्त बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस को देखते हुए, यह मोटी फीस अब सही लगती है. इसी के साथ वह फिल्म में सबसे ज़्यादा फीस लेने वाले एक्टर हैं.

अक्षय खन्ना ने कितनी ली थी फीस? 
फिल्म के मेन विलेन रहमान डकैत के तौर पर सबसे ज़्यादा तारीफ़ पाने वाले परफॉर्मेंस में से एक देने के बावजूद, अक्षय खन्ना को रिपोर्ट के मुताबिक, काफ़ी कम 2.5 करोड़ बतौर फीस दिए गए थे.

बाकी स्टार कास्ट ने कितनी वसूली फीस? 

  • धुरंधर में SP चौधरी असलम का रोल करने के लिए रिपोर्ट के मुताबिक संजय दत्त ने10 करोड़ रुपये फीस ली थी.
  • इंटेलिजेंस ब्यूरो चीफ अजय सान्याल का रोल करने वाले आर. माधवन को धुरंधर में उनके रोल के लिए 9 करोड़ रुपये बतौर फीस दिए गए थे.
  • अर्जुन रामपाल ने फिल्म में बेरहम ISI ऑफिसर, मेजर इकबाल का रोल किया था, और रिपोर्ट के मुताबिक  उन्हें 1 करोड़ की फीस मिली थी.
  • वहीं सारा अर्जुन को फिल्म के लिए 1 करोड़ की फीस दी गई थी.

धुरंधर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

  • धुरंधर ने  सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक 2 दुनिया भर में 1305.35 करोड़ का कलेक्शन किया था.
  • इसमें इसका भारत से ग्रॉस कलेक्शन 1,005.85 करोड़ और ओवरसीज से 299.50 करोड़ रहा.
  • जबकि भारत में इसका नेट कलेक्शन 838.50 करोड़ रहा था.

धुरंधर के बारे में
धुरंधर (2025) आदित्य धर निर्देशित एक बॉलीवुड स्पाई थ्रिलर है, जिसमें रणवीर सिंह एक इंडियन RAW एजेंट का रोल कर रहे हैं, जो IC-814 हाईजैकिंग/पार्लियामेंट अटैक के बाद टेरर नेटवर्क को खत्म करने के लिए पाकिस्तान के कराची अंडरवर्ल्ड (ल्यारी) में हमजा अली बनकर घुसपैठ करता है कहानी 26/11 के मुंबई टेरर अटैक पर भी फोकस करती है. इंडियन इंटेलिजेंस चीफ अजय सान्याल (आर. माधवन) ऑपरेशन धुरंधर शुरू करते हैं, जिसमें जासूस हमज़ा (रणवीर सिंह) को कराची के ल्यारी इलाके में भेजा जाता है. हमज़ा, पाकिस्तानी बनकर, गैंगस्टर रहमान डकैत (अक्षय खन्ना) के गैंग से जुड़ जाता है. इस दौरान उसे जासूसी और धोखे के मुश्किल जाल में फंसते हुए, ISI मेजर इकबाल (अर्जुन रामपाल) और लोकल गैंग के दुश्मनों को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है.

इसका सीक्वल 19 मार्च को रिलीज हो रहा है. जिसमें हमजा अली की बैक स्टोरी दिखाई जाएगी. साथ ही दिखाया जाएगा कि वह कैसे ल्यारी का बादशाह बनकर पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा देता है.

Published at : 10 Mar 2026 02:39 PM (IST)
