वैलेंटाइन डे पर कम बजट में बड़ा सरप्राइज! 1000 से भी कम में ये 5 गैजेट्स गर्लफ्रेंड को कर देंगे इम्प्रेस

वैलेंटाइन डे पर कम बजट में बड़ा सरप्राइज! 1000 से भी कम में ये 5 गैजेट्स गर्लफ्रेंड को कर देंगे इम्प्रेस

Valentine’s Day: वैलेंटाइन डे आते ही सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि ऐसा क्या गिफ्ट दिया जाए जो खास भी लगे और बजट से बाहर भी न जाए.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 08 Feb 2026 11:43 AM (IST)
Valentine’s Day: वैलेंटाइन डे आते ही सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि ऐसा क्या गिफ्ट दिया जाए जो खास भी लगे और बजट से बाहर भी न जाए.

वैलेंटाइन डे आते ही सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि ऐसा क्या गिफ्ट दिया जाए जो खास भी लगे और बजट से बाहर भी न जाए. सीमित बजट में अच्छा तोहफा ढूंढना आसान नहीं होता लेकिन टेक्नोलॉजी के इस दौर में कुछ ऐसे गैजेट्स मौजूद हैं जो कम कीमत में भी दिल जीत सकते हैं. खास बात यह है कि 1000 रुपये से कम की रेंज में मिलने वाले ये गैजेट्स न सिर्फ दिखने में अच्छे होते हैं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी काफी काम आते हैं. अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड को इस वैलेंटाइन डे पर कुछ अलग, स्मार्ट और उपयोगी देना चाहते हैं तो बजट गैजेट्स एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकते हैं.

आजकल बेसिक फीचर्स वाली स्मार्टवॉच किफायती दामों में आसानी से मिल जाती हैं. इनमें स्टेप काउंट करने, हार्ट रेट मॉनिटर करने और फोन के नोटिफिकेशन देखने जैसे जरूरी फीचर्स मिल जाते हैं. फिटनेस का ध्यान रखने वाली और स्टाइल पसंद करने वाली लड़कियों के लिए यह एक अच्छा गिफ्ट हो सकता है. हल्की, स्लीक और कलरफुल डिजाइन वाली स्मार्टवॉच रोजाना पहनने में भी अच्छी लगती है और कम बजट में एक मॉडर्न टच देती है.
स्मार्टफोन यूजर्स के लिए पावर बैंक आज के समय की जरूरत बन चुका है. अक्सर फोन की बैटरी गलत समय पर जवाब दे देती है ऐसे में एक अच्छा पावर बैंक काफी काम आता है. 1000 रुपये से कम में मिलने वाले पावर बैंक एक या दो बार फोन को आराम से चार्ज कर सकते हैं. कॉलेज, ऑफिस या घूमने के दौरान यह काफी उपयोगी साबित होता है और छोटा साइज होने की वजह से बैग में आसानी से रखा जा सकता है.
08 Feb 2026 11:43 AM (IST)
Valentine's Day 2026

