वैलेंटाइन डे पर कम बजट में बड़ा सरप्राइज! 1000 से भी कम में ये 5 गैजेट्स गर्लफ्रेंड को कर देंगे इम्प्रेस

स्मार्टफोन यूजर्स के लिए पावर बैंक आज के समय की जरूरत बन चुका है. अक्सर फोन की बैटरी गलत समय पर जवाब दे देती है ऐसे में एक अच्छा पावर बैंक काफी काम आता है. 1000 रुपये से कम में मिलने वाले पावर बैंक एक या दो बार फोन को आराम से चार्ज कर सकते हैं. कॉलेज, ऑफिस या घूमने के दौरान यह काफी उपयोगी साबित होता है और छोटा साइज होने की वजह से बैग में आसानी से रखा जा सकता है.