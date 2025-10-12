नरक चतुर्दशी के दिन यमलोक के देवता कहलाने वाले यमराज की पूजा की जाती है, इसलिए इस दिन किसी भी जीव की हत्या नहीं करें. साथ ही इस दिन मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए, और बाल व नाखून नहीं कटनी चाहिए. कहा जाता है कि इस दिन घर की दक्षिण दिशा को भूल कर भी गंदा न रखें, क्योंकि यम की दिशा दक्षिण मानी गई है. इस दिन ये गलतियां करने से मुक्ति में मुश्किल हो सकती हैं.