Narak Chaturdashi: नरक चतुर्दशी के दिन पूजे जाते हैं मौत के देवता यमराज, आप नहीं करें ये गलती
Narak Chaturdashi: नरक चतुर्दशी के दिन यमराज की पूजा विशेष रूप से होती है. इस दिन गलतियाँ करने से मुक्ति मुश्किल होती है. सावधानी रखें, नियमों के अनुसार ही पूजन करें और शुभ कार्य करें.
नरक चतुर्दशी पर यमराज की पूजा करें
Published at : 12 Oct 2025 08:19 PM (IST)
