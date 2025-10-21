Kamakhya Devi Temple: कामाख्या देवी मंदिर का रहस्य, जो आपके हैरान कर देगा!

माता कामाख्या देवी मंदिर पूरे भारत में लोकप्रिय है. यह मंदिर 52 शक्तिपीठों में से एक है. यह असम की राजधानी दिसपुर से लगभग 10 किमी दूर नीलांचल पर्वत पर स्थित है. मंदिर की खास बात यह है कि यहां न तो माता की कोई मूर्ति है और न ही कोई तस्‍वीर, बल्कि यहां एक कुंड है, जो हमेशा ही फूलों से ढंका हुआ रहता है. इस मंदिर में देवी की योनी की पूजा होती है. आज भी माता यहां पर रजस्वला होती हैं. मंदिर से जुड़ी और भी ऐसी रहस्यमयी बातें हैं, जिन्‍हें जानने के बाद आप हैरत में पड़ जाएंगे. तो आइये जानते हैं कामाख्‍या देवी के मंदिर से जुड़ी रहस्यों के बारे में.