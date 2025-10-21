हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मKamakhya Devi Temple: कामाख्या देवी मंदिर का रहस्य, जो आपके हैरान कर देगा!

Kamakhya Devi Temple: कामाख्या देवी मंदिर का रहस्य, जो आपके हैरान कर देगा!

Kamakhya Devi Temple: माता कामाख्या देवी मंदिर पूरे भारत में लोकप्रिय है. इस मंदिर में देवी की योनि की पूजा होती है. आइए जानते हैं कामाख्‍या देवी के मंदिर से जुड़े रहस्यों के बारे में.

By : निशात अंजुम  | Updated at : 21 Oct 2025 08:00 AM (IST)
Kamakhya Devi Temple: माता कामाख्या देवी मंदिर पूरे भारत में लोकप्रिय है. इस मंदिर में देवी की योनि की पूजा होती है. आइए जानते हैं कामाख्‍या देवी के मंदिर से जुड़े रहस्यों के बारे में.

कामख्या देवी मंदिर का रहस्य जानें

1/6
माता कामाख्या देवी मंदिर पूरे भारत में लोकप्रिय है. यह मंदिर 52 शक्तिपीठों में से एक है. यह असम की राजधानी दिसपुर से लगभग 10 किमी दूर नीलांचल पर्वत पर स्थित है. मंदिर की खास बात यह है कि यहां न तो माता की कोई मूर्ति है और न ही कोई तस्‍वीर, बल्कि यहां एक कुंड है, जो हमेशा ही फूलों से ढंका हुआ रहता है. इस मंदिर में देवी की योनी की पूजा होती है. आज भी माता यहां पर रजस्वला होती हैं. मंदिर से जुड़ी और भी ऐसी रहस्यमयी बातें हैं, जिन्‍हें जानने के बाद आप हैरत में पड़ जाएंगे. तो आइये जानते हैं कामाख्‍या देवी के मंदिर से जुड़ी रहस्यों के बारे में.
माता कामाख्या देवी मंदिर पूरे भारत में लोकप्रिय है. यह मंदिर 52 शक्तिपीठों में से एक है. यह असम की राजधानी दिसपुर से लगभग 10 किमी दूर नीलांचल पर्वत पर स्थित है. मंदिर की खास बात यह है कि यहां न तो माता की कोई मूर्ति है और न ही कोई तस्‍वीर, बल्कि यहां एक कुंड है, जो हमेशा ही फूलों से ढंका हुआ रहता है. इस मंदिर में देवी की योनी की पूजा होती है. आज भी माता यहां पर रजस्वला होती हैं. मंदिर से जुड़ी और भी ऐसी रहस्यमयी बातें हैं, जिन्‍हें जानने के बाद आप हैरत में पड़ जाएंगे. तो आइये जानते हैं कामाख्‍या देवी के मंदिर से जुड़ी रहस्यों के बारे में.
2/6
धर्म पुराणों के अनुसार विष्णु भगवान ने अपने चक्र से माता सती के 51 भाग गिराएं थे. जहां-जहां माता सती के अंग का भाग गिरा वहां पर माता का एक शक्तिपीठ बन गया. इस जगह पर माता की योनि गिरी थी, इसलिए यहां उनकी कोई मूर्ति नहीं बल्कि योनी की पूजा होती है. आज यह जगह एक शक्तिशाली पीठ है.
धर्म पुराणों के अनुसार विष्णु भगवान ने अपने चक्र से माता सती के 51 भाग गिराएं थे. जहां-जहां माता सती के अंग का भाग गिरा वहां पर माता का एक शक्तिपीठ बन गया. इस जगह पर माता की योनि गिरी थी, इसलिए यहां उनकी कोई मूर्ति नहीं बल्कि योनी की पूजा होती है. आज यह जगह एक शक्तिशाली पीठ है.
3/6
बताया जाता है कि कामाख्‍या देवी का मंदिर 22 जून से 25 जून तक बंद रहता है. माना जाता है कि इन दिनों में माता सती रजस्‍वला रहती हैं. इन 3 दिनों में पुरुष भी मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते. कहते हैं कि इन 3 दिनों में माता के दरबार में सफेद कपड़ा रखा जाता है, जो 3 दिनों में लाल रंग का हो जाता है, इस कपड़े को अम्बुवाची वस्‍त्र कहते हैं. इसे ही प्रसाद के रूप में भक्‍तों को दिया जाता है.
बताया जाता है कि कामाख्‍या देवी का मंदिर 22 जून से 25 जून तक बंद रहता है. माना जाता है कि इन दिनों में माता सती रजस्‍वला रहती हैं. इन 3 दिनों में पुरुष भी मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते. कहते हैं कि इन 3 दिनों में माता के दरबार में सफेद कपड़ा रखा जाता है, जो 3 दिनों में लाल रंग का हो जाता है, इस कपड़े को अम्बुवाची वस्‍त्र कहते हैं. इसे ही प्रसाद के रूप में भक्‍तों को दिया जाता है.
4/6
मान्‍यता है कि जो लोग इस मंदिर के दर्शन तीन बार कर लेते हैं, तो उन्‍हें पापों से मुक्ति मिल जाती है. यह मंदिर तंत्र विद्या के लिए मशहूर है. इसलिए दूर दूर से साधु संत भी यहां दर्शन के लिए आते हैं.
मान्‍यता है कि जो लोग इस मंदिर के दर्शन तीन बार कर लेते हैं, तो उन्‍हें पापों से मुक्ति मिल जाती है. यह मंदिर तंत्र विद्या के लिए मशहूर है. इसलिए दूर दूर से साधु संत भी यहां दर्शन के लिए आते हैं.
5/6
हर साल यहां एक विशाल मेला लगता है, जिसे अंबुवाची मेला कहते हैं. यह मेला जून में लगता है. यह मेला उसी दौरान लगता है, जब माता मासिक धर्म से होती हैं. इस दौरान मंदिर में जाने की अनुमति किसी को नहीं होती.
हर साल यहां एक विशाल मेला लगता है, जिसे अंबुवाची मेला कहते हैं. यह मेला जून में लगता है. यह मेला उसी दौरान लगता है, जब माता मासिक धर्म से होती हैं. इस दौरान मंदिर में जाने की अनुमति किसी को नहीं होती.
6/6
यह जगह तंत्र साधना के लिए भी बेहद महत्‍वपूर्ण है. कहते हैं अगर किसी पर काला जादू हो, तो मंदिर में मौजूद अघोरी और तांत्रिक कालू जादू को उतार देते हैं. इतना ही नहीं, यहां पर काला जादू भी किया जाता है.
यह जगह तंत्र साधना के लिए भी बेहद महत्‍वपूर्ण है. कहते हैं अगर किसी पर काला जादू हो, तो मंदिर में मौजूद अघोरी और तांत्रिक कालू जादू को उतार देते हैं. इतना ही नहीं, यहां पर काला जादू भी किया जाता है.
Published at : 21 Oct 2025 08:00 AM (IST)
Tags :
Mother Sati Shaktipeeth Kamakhya Devi Temple

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'महिलाएं बाल दिखा दें तो पीटा जाता है, लेकिन...', ईरान में हिजाब लागू करने वाले नेता की बेटी ने शादी में पहना स्ट्रैपलेस गाउन; भड़के लोग
'महिलाएं बाल दिखा दें तो पीटा जाता है, लेकिन...', हिजाब लागू करने वाले नेता की बेटी ने शादी में पहना स्ट्रैपलेस गाउन; भड़के लोग
बिहार
बिहार चुनाव: नामांकन के तुरंत बाद अरेस्ट हुए तेजस्वी यादव के उम्मीदवार सत्येंद्र साह, हैरान रह गए समर्थन
बिहार चुनाव: नामांकन के तुरंत बाद अरेस्ट हुए तेजस्वी यादव के उम्मीदवार सत्येंद्र साह, हैरान रह गए समर्थन
बॉलीवुड
आमिर खान की बेटी आयरा खान ने मेंटल हेल्थ को लेकर दिया अपडेट, बोलीं- मैं थैरेपी से फ्री हो गई हूं
आमिर खान की बेटी आयरा खान ने मेंटल हेल्थ को लेकर दिया अपडेट, बोलीं- मैं थैरेपी से फ्री हो गई हूं
क्रिकेट
बाबर आजम फिर फ्लॉप, शान मसूद शतक से चूके; रावलपिंडी टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तान के 5 विकेट गिरे
बाबर फिर फ्लॉप, शान मसूद शतक से चूके; रावलपिंडी टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तान के 5 विकेट गिरे
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bihar Election 2025: महागठबंधन में आपस में रार जारी है...आपस में ही सियासत भारी है!
बिना बहुमत मिले 9 बार CM कैसे बन गए Nitish Kumar ?
Bihar Election 2025: Tej Pratap, Kushwaha, Manjhi, Sahani से लेकर Chirag और Prashant तक सब है बम!
Congress में संकट विकट..बेचे जा रहे टिकट!
Bihar Election 2025: कहां फूटे चुनावी बम,किसने दिखाया दम ?

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'महिलाएं बाल दिखा दें तो पीटा जाता है, लेकिन...', ईरान में हिजाब लागू करने वाले नेता की बेटी ने शादी में पहना स्ट्रैपलेस गाउन; भड़के लोग
'महिलाएं बाल दिखा दें तो पीटा जाता है, लेकिन...', हिजाब लागू करने वाले नेता की बेटी ने शादी में पहना स्ट्रैपलेस गाउन; भड़के लोग
बिहार
बिहार चुनाव: नामांकन के तुरंत बाद अरेस्ट हुए तेजस्वी यादव के उम्मीदवार सत्येंद्र साह, हैरान रह गए समर्थन
बिहार चुनाव: नामांकन के तुरंत बाद अरेस्ट हुए तेजस्वी यादव के उम्मीदवार सत्येंद्र साह, हैरान रह गए समर्थन
बॉलीवुड
आमिर खान की बेटी आयरा खान ने मेंटल हेल्थ को लेकर दिया अपडेट, बोलीं- मैं थैरेपी से फ्री हो गई हूं
आमिर खान की बेटी आयरा खान ने मेंटल हेल्थ को लेकर दिया अपडेट, बोलीं- मैं थैरेपी से फ्री हो गई हूं
क्रिकेट
बाबर आजम फिर फ्लॉप, शान मसूद शतक से चूके; रावलपिंडी टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तान के 5 विकेट गिरे
बाबर फिर फ्लॉप, शान मसूद शतक से चूके; रावलपिंडी टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तान के 5 विकेट गिरे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में सांसें हुईं भारी: गाजियाबाद में AQI 582, लखनऊ-वाराणसी में भी हवा ‘खतरनाक’ श्रेणी में
यूपी में सांसें हुईं भारी: गाजियाबाद में AQI 582, लखनऊ-वाराणसी में भी हवा ‘खतरनाक’ श्रेणी में
यूटिलिटी
इस स्कीम में मिलेंगे हर महीने 5 हजार रुपये, जानें आप शामिल हो सकते हैं या नहीं?
इस स्कीम में मिलेंगे हर महीने 5 हजार रुपये, जानें आप शामिल हो सकते हैं या नहीं?
शिक्षा
विदेश में पढ़ाई और नौकरी दोनों का सपना अब सच! ऑस्ट्रेलिया दे रहा है आसान वर्क वीजा
विदेश में पढ़ाई और नौकरी दोनों का सपना अब सच! ऑस्ट्रेलिया दे रहा है आसान वर्क वीजा
ट्रेंडिंग
किंग कोबरा को लाठी मार रहे थे चाचा! अचानक दरिंदे ने किया पलटवार और उल्टा पड़ गया खेल- देखें वीडियो
किंग कोबरा को लाठी मार रहे थे चाचा! अचानक दरिंदे ने किया पलटवार और उल्टा पड़ गया खेल- देखें वीडियो
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget