Diwali 2025: इस दिवाली घर से बाहर निकाल फेंके ये 6 चीजें, वरना छा जाएगी कंगाली! देखें फोटो

Diwali 2025: इस दिवाली घर से बाहर निकाल फेंके ये 6 चीजें, वरना छा जाएगी कंगाली! देखें फोटो

Diwali 2025: इस साल दिवाली का त्योहार 20 अक्टूबर 2025 को हैं. ऐसे में दिवाली से पहले हर कोई अपने घर में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखता है. दिवाली की साफ-सफाई के दौरान इन 6 बातों का ध्यान जरूर रखें.

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 15 Oct 2025 08:30 AM (IST)
Diwali 2025: इस साल दिवाली का त्योहार 20 अक्टूबर 2025 को हैं. ऐसे में दिवाली से पहले हर कोई अपने घर में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखता है. दिवाली की साफ-सफाई के दौरान इन 6 बातों का ध्यान जरूर रखें.

दिवाली पर घर की सफाई के टिप्स

1/9
इस साल दिवाली का त्योहार 20 अक्टूबर 2025, सोमवार के दिन है. दिवाली आने में अब कुछ ही दिन बचें हैं, ऐसे में दीपोत्सव का पर्व नजदीक आते हैं घर में साफ-सफाई का कार्यक्रम शुरू हो जाता है. लोग अपने ऑफिस, मकान और दुकानों में साफ-सफाई के साथ पुरानी चीजों को हटाकर नई वस्तुएं लाते हैं.
इस साल दिवाली का त्योहार 20 अक्टूबर 2025, सोमवार के दिन है. दिवाली आने में अब कुछ ही दिन बचें हैं, ऐसे में दीपोत्सव का पर्व नजदीक आते हैं घर में साफ-सफाई का कार्यक्रम शुरू हो जाता है. लोग अपने ऑफिस, मकान और दुकानों में साफ-सफाई के साथ पुरानी चीजों को हटाकर नई वस्तुएं लाते हैं.
2/9
इस दिवाली केवल अपने घर को ही सजाएं नहीं, बल्कि उस नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर करें, जो आपके घर में बाधा डालने का काम करती है. ऐसा इसलिए क्योंकि कभी-कभी लगातार झगड़ों, रिश्तों में दूरियां या घर में आर्थिक तंगी का कारण दुर्भाग्य नहीं होता है, बल्कि आपके घर में रखी वस्तुएं भी इसका कारण बन सकती है.
इस दिवाली केवल अपने घर को ही सजाएं नहीं, बल्कि उस नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर करें, जो आपके घर में बाधा डालने का काम करती है. ऐसा इसलिए क्योंकि कभी-कभी लगातार झगड़ों, रिश्तों में दूरियां या घर में आर्थिक तंगी का कारण दुर्भाग्य नहीं होता है, बल्कि आपके घर में रखी वस्तुएं भी इसका कारण बन सकती है.
3/9
इस दिवाली घर में सुख-समृद्धि का आशीर्वाद पाने के लिए घर की साफ-सफाई के दौरान ये 6 चीजें बाहर निकाल दें, नहीं तो नकारात्मक ऊर्जा आपको पकड़े रहेगी. क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आपके रिश्ते बेहतर होते चले जाते हैं, घरों में पहले से ज्यादा सुख-शांति बनी रहती है. इसके अलावा धन का प्रवाह बिना किसी रुकावट के होता रहता है.
इस दिवाली घर में सुख-समृद्धि का आशीर्वाद पाने के लिए घर की साफ-सफाई के दौरान ये 6 चीजें बाहर निकाल दें, नहीं तो नकारात्मक ऊर्जा आपको पकड़े रहेगी. क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आपके रिश्ते बेहतर होते चले जाते हैं, घरों में पहले से ज्यादा सुख-शांति बनी रहती है. इसके अलावा धन का प्रवाह बिना किसी रुकावट के होता रहता है.
4/9
इस दिवाली घर की साफ-सफाई के दौरान पुराने कपड़ें जिन्हें आप कभी भी नहीं पहनते हैं, उन्हें हटा दें. ऐसा करने से उस कपड़े से जुड़ी नकारात्मक ऊर्जा घर के बाहर चली जाएगी और मन हल्का होगा.
इस दिवाली घर की साफ-सफाई के दौरान पुराने कपड़ें जिन्हें आप कभी भी नहीं पहनते हैं, उन्हें हटा दें. ऐसा करने से उस कपड़े से जुड़ी नकारात्मक ऊर्जा घर के बाहर चली जाएगी और मन हल्का होगा.
5/9
दिवाली का मतलब झाड़ू या पौछा लगाना ही नहीं बल्कि उन बर्तनों को भी बाहर का रास्ता दिखाना है, जो टूटे या चटके हुए हैं. घर में टूटे हुए बर्तनों को रखने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है, जो आपके मन-मस्तिष्क पर गंभीर प्रभाव डालता है.
दिवाली का मतलब झाड़ू या पौछा लगाना ही नहीं बल्कि उन बर्तनों को भी बाहर का रास्ता दिखाना है, जो टूटे या चटके हुए हैं. घर में टूटे हुए बर्तनों को रखने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है, जो आपके मन-मस्तिष्क पर गंभीर प्रभाव डालता है.
6/9
दिवाली साफ-सफाई के दौरान घर से बाहर उन दवाइयों को भी करें, जिसका आपने सेवन करना बंद कर दिया है. पुरानी या एकस्पायर दवाइयां आपके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालती है.
दिवाली साफ-सफाई के दौरान घर से बाहर उन दवाइयों को भी करें, जिसका आपने सेवन करना बंद कर दिया है. पुरानी या एकस्पायर दवाइयां आपके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालती है.
7/9
घर में रखें कागज और पुराने बिलों के ढेर को भी बाहर का रास्ता दिखाए. घर में कागजों का ढेर लगाए रहने से मां लक्ष्मी की ऊर्जा बाधित होती है, जिस वजह से व्यक्ति को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है.
घर में रखें कागज और पुराने बिलों के ढेर को भी बाहर का रास्ता दिखाए. घर में कागजों का ढेर लगाए रहने से मां लक्ष्मी की ऊर्जा बाधित होती है, जिस वजह से व्यक्ति को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है.
8/9
घर में रखें बिना जोड़े के जूते या मोजे, जो पूरे साल इधर-उधर फेंके रहते हैं, उन्हें इस दिवाली घर से बाहर कर दें. दरअसल बिना जोड़े या पुराने फटे हुए जूते-चप्पल नकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं, जो हमें भावनात्मक रूप से कमजोर बनाता है.
घर में रखें बिना जोड़े के जूते या मोजे, जो पूरे साल इधर-उधर फेंके रहते हैं, उन्हें इस दिवाली घर से बाहर कर दें. दरअसल बिना जोड़े या पुराने फटे हुए जूते-चप्पल नकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं, जो हमें भावनात्मक रूप से कमजोर बनाता है.
9/9
घर में पहले से सजाए हुए पुराने सजावट के सामान को इस दिवाली हटाकर उनकी जगह नए सजावट का सामान इस्तेमाल करें. ऐसा करने से बोझिल ऊर्जा दूर होने के साथ नई ऊर्जा का संचार होगा, जिसे आप खुद महसूस कर पाएंगे.
घर में पहले से सजाए हुए पुराने सजावट के सामान को इस दिवाली हटाकर उनकी जगह नए सजावट का सामान इस्तेमाल करें. ऐसा करने से बोझिल ऊर्जा दूर होने के साथ नई ऊर्जा का संचार होगा, जिसे आप खुद महसूस कर पाएंगे.
Published at : 15 Oct 2025 08:30 AM (IST)
Tags :
Goddess Laxmi Diwali 2025

Photo Gallery

View More
Embed widget