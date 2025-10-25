एक्सप्लोरर
Vastu Shastra: छठ पूजा में सही दिशा के चुनाव से खुलेगी आपसी किस्मत, मिलेगा कई गुना फल
Vastu Shastra: सूर्य देव ऊर्जा, स्वास्थ्य, धन और समृद्धि के प्रतीक हैं. वास्तु शास्त्र के अनुसार छठ पूजा सही दिशा में करने से पूजा का प्रभाव बढ़ता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है.
सही दिशा से मिलेगा छठ का आशीर्वाद
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 25 Oct 2025 06:35 PM (IST)
धर्म
6 Photos
आप हनुमान चालीसा का प्रतिदिन करें पाठ, नहीं होंगे बीमार, जानें स्वामी रामभद्राचार्य जी के विचार
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
ग्रीन कार्ड होल्डर्स हो जाएं सावधान! विदेशियों के लिए अमेरिका ने बदले 'एंट्री और एग्जिट' के नियम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में लिफ्ट देने के बहाने 12वीं की छात्रा से गैंगरेप, 4 दिन तक बनाया बंधक, 2 आरोपी गिरफ्तार
क्रिकेट
सिडनी में रोहित शर्मा और विराट कोहली ने तोड़े 7 बड़े रिकॉर्ड, कई दिग्गजों के कीर्तिमान हुए ध्वस्त
इंडिया
'लालू-राबड़ी ने बिहार को जंगलराज बनाया, नीतीश कुमार ने दिलाई मुक्ति', RJD पर बरसे अमित शाह
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion