एक्सप्लोरर
Chhath Puja 2025: इन 5 चीजों के बिना अधूरी मानी जाती है छठी मैया की पूजा, जानें कौन-सी हैं वो चीजें
Chhath puja 2025: छठ सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित हैं. यह पर्व परिवार की सुख-समृद्धि और संतान के स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए किया जाता है. ऐसे में इन 5 चीजों के बिना छठ पूजा अधूरी मानी जाती है.
इन 5 चीजों के बिना अधूरी मानी जाती है छठी मैया की पूजा
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 12 Oct 2025 07:06 AM (IST)
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
अमेरिका के मिसिसिपी में गोलीबारी में 4 की मौत, 12 घायल, हाईस्कूल मैच से पहले मची अफरातफरी
राजस्थान
जोधपुर में कांग्रेस की बैठक के दौरान घमासान, पर्यवेक्षक के सामने ही नेताओं में हुई नोकझोंक
क्रिकेट
टेस्ट मैच की एक पारी में सबसे ज्यादा रन देने वाले 7 गेंदबाज, पहले नंबर के बॉलर ने दिए हैं 298 रन
बॉलीवुड
'तू तो टीवी एक्टर है, तेरी पिक्चर देखने कोई क्यों आएगा', 12th फेल के मेकर ने जब विक्रांत मैसी से कहा ये
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion