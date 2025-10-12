छठ पूजा में गागर नींबू या बड़ा नींबू का विशेष महत्व है, और इसके बिना पूजा को अधूरा माना जाता है, क्योंकि यह प्रकृति के उपहारों में से एक है और सूर्य देव को अर्पित किया जाता है. इसे 'डाभ नींबू' के नाम से भी जाना जाता है, जो छठ पूजा की सामग्री की एक प्रमुख वस्तु है, जिसे बांस के सूप या डाली में रखा जाता है. यह सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रसाद है.