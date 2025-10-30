हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थशराब पीना छोड़ चुके हैं बॉबी देओल, जानें अल्कोहल छोड़ने पर उनकी बॉडी में क्या हुए बदलाव?

शराब पीना छोड़ चुके हैं बॉबी देओल, जानें अल्कोहल छोड़ने पर उनकी बॉडी में क्या हुए बदलाव?

उन्होंने इसे अपनी लाइफ और हेल्थ के लिए सबसे बड़े बदलावों में से एक बताया, बॉबी ने बताया कि शराब छोड़ने के बाद उन्हें न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक संतुलन भी मिला है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 30 Oct 2025 07:01 AM (IST)
बॉबी देओल बॉलीवुड के जाने-माने अभिनेता ने हाल ही में एक बड़ा और जीवन बदलने वाला कदम उठाया है. 56 साल के इस अभिनेता ने अपनी शराब पीने की आदत को पूरी तरह छोड़ दिया है. उन्होंने इसे अपनी लाइफ और हेल्थ के लिए सबसे बड़े बदलावों में से एक बताया, बॉबी ने बताया कि शराब छोड़ने के बाद उन्हें न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक संतुलन भी मिला है.

बॉबी ने कहा कि शराब छोड़ना सिर्फ एक लाइफस्टाइल में बदलाव नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा निर्णय है जो आपकी सोच और आपकी भावनाओं को भी बदल देता है. उन्होंने माना कि यह बदलाव उनके रिश्तों को और मजबूत बनाने में मदद करता है. अब सवाल यह उठता है कि जब कोई शराब छोड़ देता है तो बॉडी में क्या बदलाव होते हैं.
बहुत लोग सोचते हैं कि एक गिलास शराब दिल के लिए अच्छा होता है, लेकिन यह सही नहीं है. शराब छोड़ने से आपका ब्लड प्रेशर सामान्य हो जाता है और ट्राइग्लिसराइड्स का स्तर कम होता है. लंबे समय में इससे हार्ट संबंधी समस्याओं और हार्ट फेल होने का खतरा भी कम हो जाता है.
शराब सीधे लीवर को नुकसान पहुंचाती है. इससे फैटी लीवर, सिरोसिस और अन्य गंभीर समस्याएं हो सकती हैं. लेकिन शराब छोड़ने के बाद आपका लीवर खुद को ठीक करना शुरू कर देता है और धीरे-धीरे पूरी तरह से स्वस्थ हो सकता है.
शराब में बहुत कैलोरी होती है और यह आपकी भूख बढ़ा देती है. इसके कारण अक्सर आप ज्यादा जंक फूड या तला हुआ खाना खा लेते हैं. जब शराब छोड़ते हैं, तो आप कम कैलोरी लेते हैं और वजन कम होने लगता है.
शराब कई तरह के कैंसर का जोखिम बढ़ाती है, जैसे कि मुंह, गले, ग्रासनली और स्तन का कैंसर. शराब से शरीर में सूजन बढ़ती है, जो कैंसर का कारण बन सकती है. शराब छोड़ने से यह खतरा काफी कम हो जाता है.
कई लोग सोचते हैं कि शराब पीने से नींद अच्छी आती है, लेकिन असल में यह नींद को प्रभावित करती है. शराब REM नींद को बाधित करती है, जिससे नींद पूरी नहीं होती और बार-बार पेशाब के लिए भी उठना पड़ सकता है. शराब छोड़ने से नींद ज्यादा बेहतर और गहरी हो जाती है.
Published at : 30 Oct 2025 07:01 AM (IST)
Alcohol Bobby Deol Health LIfestyle

Photo Gallery

Embed widget