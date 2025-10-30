एक्सप्लोरर
शराब पीना छोड़ चुके हैं बॉबी देओल, जानें अल्कोहल छोड़ने पर उनकी बॉडी में क्या हुए बदलाव?
उन्होंने इसे अपनी लाइफ और हेल्थ के लिए सबसे बड़े बदलावों में से एक बताया, बॉबी ने बताया कि शराब छोड़ने के बाद उन्हें न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक संतुलन भी मिला है.
बॉबी देओल बॉलीवुड के जाने-माने अभिनेता ने हाल ही में एक बड़ा और जीवन बदलने वाला कदम उठाया है. 56 साल के इस अभिनेता ने अपनी शराब पीने की आदत को पूरी तरह छोड़ दिया है. उन्होंने इसे अपनी लाइफ और हेल्थ के लिए सबसे बड़े बदलावों में से एक बताया, बॉबी ने बताया कि शराब छोड़ने के बाद उन्हें न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक संतुलन भी मिला है.
30 Oct 2025
