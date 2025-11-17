फिल्मों में आने से पहले धर्मेंद्र ने 1954 में प्रकाश कौर से शादी की थी. इस शादी से उनके चार बच्चे हुए सनी, बॉबी, विजेता और अजीता. बाद में फिल्मों में काम करते हुए उनकी और हेमा मालिनी की ऑनस्क्रीन जोड़ी रियल लाइफ में भी प्यार में बदल गई और 1980 में दोनों ने शादी की. उनकी दो बेटियां हैं ईशा और अहाना. धर्मेंद्र आज भी दोनों परिवारों के साथ बराबर जुड़ाव रखते हैं.