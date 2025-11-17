एक्सप्लोरर
Dharmendra Farmhouse: अंदर से कैसा है धर्मेंद्र का फार्महाउस, जहां प्रकाश कौर के साथ वक्त बिता रहे बॉलीवुड के ही-मैन?
Dharmendra Health Updates: धर्मेंद्र तबीयत खराब होने के चलते एक बार फिर से सुर्खियों में हैं. उनकी मौत तक की खबर आ गई थी. चलिए आपको उनके फर्म हाउस के बारे में बताते हैं कि वे वहां कैसे रहते हैं.
धर्मेंद्र, जिन्हें लोग प्यार से बॉलीवुड का ही-मैन कहते हैं, अब 89 साल के हो चुके हैं. पंजाबी जाट परिवार में जन्मे धर्मेंद्र अपनी जमीन से जुड़ी सोच, सादगी और जुनून के लिए जाने जाते हैं. हाल ही में उनकी तबीयत और उनके बारे में फैली अफवाहों ने उन्हें एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया.
