हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीलाइफस्टाइलDharmendra Farmhouse: अंदर से कैसा है धर्मेंद्र का फार्महाउस, जहां प्रकाश कौर के साथ वक्त बिता रहे बॉलीवुड के ही-मैन?

Dharmendra Farmhouse: अंदर से कैसा है धर्मेंद्र का फार्महाउस, जहां प्रकाश कौर के साथ वक्त बिता रहे बॉलीवुड के ही-मैन?

Dharmendra Health Updates: धर्मेंद्र तबीयत खराब होने के चलते एक बार फिर से सुर्खियों में हैं. उनकी मौत तक की खबर आ गई थी. चलिए आपको उनके फर्म हाउस के बारे में बताते हैं कि वे वहां कैसे रहते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 17 Nov 2025 10:52 AM (IST)
Dharmendra Health Updates: धर्मेंद्र तबीयत खराब होने के चलते एक बार फिर से सुर्खियों में हैं. उनकी मौत तक की खबर आ गई थी. चलिए आपको उनके फर्म हाउस के बारे में बताते हैं कि वे वहां कैसे रहते हैं.

धर्मेंद्र, जिन्हें लोग प्यार से बॉलीवुड का ही-मैन कहते हैं, अब 89 साल के हो चुके हैं. पंजाबी जाट परिवार में जन्मे धर्मेंद्र अपनी जमीन से जुड़ी सोच, सादगी और जुनून के लिए जाने जाते हैं. हाल ही में उनकी तबीयत और उनके बारे में फैली अफवाहों ने उन्हें एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया.

1/9
कुछ दिनों पहले तबीयत खराब होने पर उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. लेकिन अस्पताल में भर्ती होते ही सोशल मीडिया पर उनके निधन की गलत खबरें फैलने लगीं. 11 नवंबर को उनकी बेटी ईशा देओल और पत्नी हेमा मालिनी ने सामने आकर बताया कि धर्मेंद्र बिल्कुल सुरक्षित हैं. 12 नवंबर को उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई.
कुछ दिनों पहले तबीयत खराब होने पर उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. लेकिन अस्पताल में भर्ती होते ही सोशल मीडिया पर उनके निधन की गलत खबरें फैलने लगीं. 11 नवंबर को उनकी बेटी ईशा देओल और पत्नी हेमा मालिनी ने सामने आकर बताया कि धर्मेंद्र बिल्कुल सुरक्षित हैं. 12 नवंबर को उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई.
2/9
फिल्मों में आने से पहले धर्मेंद्र ने 1954 में प्रकाश कौर से शादी की थी. इस शादी से उनके चार बच्चे हुए सनी, बॉबी, विजेता और अजीता. बाद में फिल्मों में काम करते हुए उनकी और हेमा मालिनी की ऑनस्क्रीन जोड़ी रियल लाइफ में भी प्यार में बदल गई और 1980 में दोनों ने शादी की. उनकी दो बेटियां हैं ईशा और अहाना. धर्मेंद्र आज भी दोनों परिवारों के साथ बराबर जुड़ाव रखते हैं.
फिल्मों में आने से पहले धर्मेंद्र ने 1954 में प्रकाश कौर से शादी की थी. इस शादी से उनके चार बच्चे हुए सनी, बॉबी, विजेता और अजीता. बाद में फिल्मों में काम करते हुए उनकी और हेमा मालिनी की ऑनस्क्रीन जोड़ी रियल लाइफ में भी प्यार में बदल गई और 1980 में दोनों ने शादी की. उनकी दो बेटियां हैं ईशा और अहाना. धर्मेंद्र आज भी दोनों परिवारों के साथ बराबर जुड़ाव रखते हैं.
3/9
धर्मेंद्र सिर्फ अच्छे अभिनेता ही नहीं थे, बल्कि निर्माता और बिजनेसमैन भी रहे. फिल्मों में लंबा सफर तय करने के बाद उन्होंने खाने-पीने के बिजनेस में कदम रखा. बिजनेस इनसाइडर के अनुसार, 2015 में उन्होंने दिल्ली में गरम धरम ढाबा शुरू किया. फिर 2022 में करनाल हाईवे पर ही-मैन नाम का रेस्टोरेंट खोला.
धर्मेंद्र सिर्फ अच्छे अभिनेता ही नहीं थे, बल्कि निर्माता और बिजनेसमैन भी रहे. फिल्मों में लंबा सफर तय करने के बाद उन्होंने खाने-पीने के बिजनेस में कदम रखा. बिजनेस इनसाइडर के अनुसार, 2015 में उन्होंने दिल्ली में गरम धरम ढाबा शुरू किया. फिर 2022 में करनाल हाईवे पर ही-मैन नाम का रेस्टोरेंट खोला.
4/9
मुंबई की भागदौड़ से दूर धर्मेंद्र का एक शांत जीवन भी है, जो लोनावला के उनके 100 एकड़ वाले फार्महाउस में बसता है. यह फार्महाउस पेड़ों, खेतों और पगडंडियों से घिरा है. वह अपना ज्यादातर समय यहीं अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर के साथ बिताते हैं. पंजाबी किसान परिवार से होने के कारण उन्हें प्रकृति और खुले माहौल से बेहद लगाव है.
मुंबई की भागदौड़ से दूर धर्मेंद्र का एक शांत जीवन भी है, जो लोनावला के उनके 100 एकड़ वाले फार्महाउस में बसता है. यह फार्महाउस पेड़ों, खेतों और पगडंडियों से घिरा है. वह अपना ज्यादातर समय यहीं अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर के साथ बिताते हैं. पंजाबी किसान परिवार से होने के कारण उन्हें प्रकृति और खुले माहौल से बेहद लगाव है.
5/9
लोनावला का उनका फार्महाउस लकड़ी और पत्थर की सादगी से बना है. यहां का माहौल बिल्कुल देहाती और शांत है. धर्मेंद्र अक्सर अपने खेतों की झलक सोशल मीडिया पर साझा करते रहते हैं. कभी पौधों को पानी देते हुए, कभी आम तोड़ते हुए, तो कभी अपने बत्तखों की देखभाल करते हुए.
लोनावला का उनका फार्महाउस लकड़ी और पत्थर की सादगी से बना है. यहां का माहौल बिल्कुल देहाती और शांत है. धर्मेंद्र अक्सर अपने खेतों की झलक सोशल मीडिया पर साझा करते रहते हैं. कभी पौधों को पानी देते हुए, कभी आम तोड़ते हुए, तो कभी अपने बत्तखों की देखभाल करते हुए.
6/9
इस फार्महाउस में धर्मेंद्र अपने पसंदीदा फल, सब्जियां और यहां तक कि चावल भी खुद उगाते हैं. यहां भैंसें भी पाली जाती हैं. वह अक्सर कहते हैं कि उन्हें मिट्टी की खुशबू और खुला आसमान बेहद सुकून देता है. उनकी यह लाइफस्टाइल बताती है कि सफलता के बाद भी वह अपनी जड़ों से जुड़े रहे.
इस फार्महाउस में धर्मेंद्र अपने पसंदीदा फल, सब्जियां और यहां तक कि चावल भी खुद उगाते हैं. यहां भैंसें भी पाली जाती हैं. वह अक्सर कहते हैं कि उन्हें मिट्टी की खुशबू और खुला आसमान बेहद सुकून देता है. उनकी यह लाइफस्टाइल बताती है कि सफलता के बाद भी वह अपनी जड़ों से जुड़े रहे.
7/9
अभिनय और बिजनेस के साथ-साथ धर्मेंद्र निर्माता भी रहे. 1983 में उन्होंने विजेता फिल्म्स की स्थापना की. इसी बैनर के तहत उनके बेटे सनी देओल ने बेताब से और बॉबी देओल ने बरसात से बॉलीवुड में कदम रखा. 2019 में उन्होंने अपने पोते करण देओल को पल पल दिल के पास के जरिए लॉन्च किया.
अभिनय और बिजनेस के साथ-साथ धर्मेंद्र निर्माता भी रहे. 1983 में उन्होंने विजेता फिल्म्स की स्थापना की. इसी बैनर के तहत उनके बेटे सनी देओल ने बेताब से और बॉबी देओल ने बरसात से बॉलीवुड में कदम रखा. 2019 में उन्होंने अपने पोते करण देओल को पल पल दिल के पास के जरिए लॉन्च किया.
8/9
आज भी धर्मेंद्र फिल्में, बिजनेस और अपने फार्महाउस तीनों के बीच अपना समय बांटते हैं. लोनावला की उनकी जमीन उनके रोजमर्रा के जीवन का अहम हिस्सा है, जहां वह खेती-बाड़ी और पशुओं की देखभाल खुद करते हैं.
आज भी धर्मेंद्र फिल्में, बिजनेस और अपने फार्महाउस तीनों के बीच अपना समय बांटते हैं. लोनावला की उनकी जमीन उनके रोजमर्रा के जीवन का अहम हिस्सा है, जहां वह खेती-बाड़ी और पशुओं की देखभाल खुद करते हैं.
9/9
धर्मेंद्र की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वह आज भी अपने दर्शकों के लिए उतने ही अपनत्व से भरे हुए हैं जितने अपने शुरुआती दौर में थे.
धर्मेंद्र की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वह आज भी अपने दर्शकों के लिए उतने ही अपनत्व से भरे हुए हैं जितने अपने शुरुआती दौर में थे.
Published at : 17 Nov 2025 10:52 AM (IST)
Tags :
Dharmendra Dharmendra Health Update Dharmendra Hospital News

लाइफस्टाइल फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
क्या शेख हसीना को मिलेगी सजा-ए-मौत? फैसले से पहले ढाका में हाई अलर्ट! हिंसा फैलाने वालों पर गोली चलाने का आदेश
क्या शेख हसीना को मिलेगी सजा-ए-मौत? फैसले से पहले ढाका में हाई अलर्ट! हिंसा फैलाने वालों पर गोली चलाने का आदेश
बिहार
चिराग पासवान की पार्टी से 3 विधायक बन सकते हैं मंत्री, रेस में किसका-किसका नाम?
चिराग पासवान की पार्टी से 3 विधायक बन सकते हैं मंत्री, रेस में किसका-किसका नाम?
विश्व
Saudi Arabia Bus Accident: सऊदी में बड़ा हादसा, मदीना जा रही बस टैंकर से टकराई, उमरा करने गए 42 भारतीयों की मौत की आशंका
सऊदी में बड़ा हादसा, मदीना जा रही बस टैंकर से टकराई, उमरा करने गए 42 भारतीयों की मौत की आशंका
क्रिकेट
IND A vs PAK A: नमन धीर को आउट कर पाक खिलाड़ी ने किया अभद्र इशारा, सोशल मीडिया पर लोगों का फूटा गुस्सा
नमन धीर को आउट कर पाक खिलाड़ी ने किया अभद्र इशारा, सोशल मीडिया पर लोगों का फूटा गुस्सा
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

लॉकडाउन की बेवफा का खूनी खेल
Lalu Yadav परिवार का किडनी 'कांड' !
कौन है 'आधुनिक मगध का चाणक्य'?
UP Politics: यूपी 2027...ओवैसी बनाएंगे टफ फाइट!
ममता को मिलेगी 'INDIA' की कमान? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
क्या शेख हसीना को मिलेगी सजा-ए-मौत? फैसले से पहले ढाका में हाई अलर्ट! हिंसा फैलाने वालों पर गोली चलाने का आदेश
क्या शेख हसीना को मिलेगी सजा-ए-मौत? फैसले से पहले ढाका में हाई अलर्ट! हिंसा फैलाने वालों पर गोली चलाने का आदेश
बिहार
चिराग पासवान की पार्टी से 3 विधायक बन सकते हैं मंत्री, रेस में किसका-किसका नाम?
चिराग पासवान की पार्टी से 3 विधायक बन सकते हैं मंत्री, रेस में किसका-किसका नाम?
विश्व
Saudi Arabia Bus Accident: सऊदी में बड़ा हादसा, मदीना जा रही बस टैंकर से टकराई, उमरा करने गए 42 भारतीयों की मौत की आशंका
सऊदी में बड़ा हादसा, मदीना जा रही बस टैंकर से टकराई, उमरा करने गए 42 भारतीयों की मौत की आशंका
क्रिकेट
IND A vs PAK A: नमन धीर को आउट कर पाक खिलाड़ी ने किया अभद्र इशारा, सोशल मीडिया पर लोगों का फूटा गुस्सा
नमन धीर को आउट कर पाक खिलाड़ी ने किया अभद्र इशारा, सोशल मीडिया पर लोगों का फूटा गुस्सा
साउथ सिनेमा
Nayanthara Net Worth: 100 करोड़ का बंगला, प्राइवेट जेट, नयनतारा जीती हैं लग्जरी लाइफस्टाइल, जानें नेटवर्थ
100 करोड़ का बंगला, प्राइवेट जेट, नयनतारा जीती हैं लग्जरी लाइफस्टाइल, जानें नेटवर्थ
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
हर महीने 3 हजार रुपये पेंशन पाने के लिए ये तैयारियां कर लें, वरना अटक जाएगा आवेदन
हर महीने 3 हजार रुपये पेंशन पाने के लिए ये तैयारियां कर लें, वरना अटक जाएगा आवेदन
जनरल नॉलेज
किन देशों में कुत्ते-बिल्ली की तरह पाल सकते हैं शेर, जानें क्या हैं नियम?
किन देशों में कुत्ते-बिल्ली की तरह पाल सकते हैं शेर, जानें क्या हैं नियम?
ENT LIVE
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
ENT LIVE
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
ENT LIVE
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ENT LIVE
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
Embed widget