हिंदी न्यूज़शिक्षाअग्निवीरों को सरकारी नौकरी में कहां कितना रिजर्वेशन, यहां देख लीजिए पूरी लिस्ट

अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में कहां कितना रिजर्वेशन, यहां देख लीजिए पूरी लिस्ट

गृह मंत्रालय ने BSF कांस्टेबल भर्ती के नियमों में बदलाव किया है. अब हर साल सीधी भर्ती के 50 प्रतिशत पद पूर्व अग्निवीरों और 10 प्रतिशत पद पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित होंगे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: उदय कुमार शर्मा | Updated at : 21 Dec 2025 12:41 PM (IST)
गृह मंत्रालय की तरफ से सीमा सुरक्षा बल (BSF) में कांस्टेबल भर्ती के नियमों में बदलाव किया गया है. इसके तहत BSF के अंदर कांस्टेबल पदों के लिए होने वाली सीधी भर्ती में हर साल 50 प्रतिशत पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित किए जाएंगे. इसके अलावा 10 प्रतिशत पद पूर्व सैनिकों के लिए रखे गए हैं, जिससे पूर्व अग्निवीरों को BSF में नौकरी पाने के लिए बेहतर अवसर मिलेंगे. आइए जानते हैं कि किस राज्य में कितने पद अग्निवीरों के लिए आरक्षित हैं. विभिन्न राज्य सरकारों ने अपने राज्य में पुलिस या अन्य किसी सुरक्षा से जुड़े पदों पर अग्निवीरों की भर्ती और सरकारी नौकरी के लिए कितनी सीटें आरक्षित की हैं.

अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में कहां कितना रिजर्वेशन?

  • भारत सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) में अग्निवीरों के लिए भर्ती के अवसर प्रदान किए हैं. इसके तहत बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) में कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया में अग्निवीरों के लिए 50 प्रतिशत तक सीटें आरक्षित की गई हैं. इससे अगर अग्निवीर चाहें, तो भारतीय सेना में अपना 4 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद सरकार की तरफ से दिए गए कोटे के आधार पर भर्ती हो सकते हैं. इसके अलावा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के अंतर्गत आने वाले अन्य बलों जैसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) और सशस्त्र सीमा बल (SSB) की भर्ती में भी 10 प्रतिशत तक का आरक्षण दिया गया है.
  • पूर्व अग्निवीरों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने भी रोजगार के कई अवसर और योजनाएं शुरू की हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा युवा सेना में भर्ती होते हैं. 2022 के आंकड़ों के अनुसार, तकरीबन 1.67 लाख युवा सेना में भर्ती हुए थे. इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, फायरमैन और पीएसी जैसे सुरक्षा विभागों में भर्ती के लिए 20 प्रतिशत तक का आरक्षण प्रदान किया गया है.
  • हरियाणा राज्य सरकार ने भी पूर्व अग्निवीरों के लिए राज्य के पुलिस विभाग की भर्ती में 20 प्रतिशत तक का आरक्षण दिया है. इसके साथ ही अन्य विभागों जैसे फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन, माइनिंग गार्ड या किसी भी सरकारी नौकरी के ग्रुप-सी पदों में 10 प्रतिशत तक का आरक्षण दिया गया है.
  • उत्तराखंड की गिनती भी ऐसे राज्यों में होती है, जहां के युवा सबसे ज्यादा संख्या में सेना में भर्ती होते हैं. उत्तराखंड सरकार ने अपने पुलिस विभाग में समूह ‘ग’ के पदों पर भर्ती के लिए पूर्व अग्निवीरों को 10 प्रतिशत तक का आरक्षण दिया है. 
  • मध्य प्रदेश, असम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों ने भी अपने स्तर पर यह घोषणा की है कि जो युवा अग्निवीर के रूप में सेवा पूरी कर चुके हैं, उन्हें राज्य पुलिस और अन्य सरकारी विभागों की सीधी भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी. इसके साथ ही आवेदन करने वाले पूर्व अग्निवीरों को आयु में छूट भी दी जाएगी.

यह भी पढ़ें: British Trade In India: किस मुगल बादशाह के समय भारत में आ गए थे अंग्रेज, कैसे शुरू हुआ था इनका व्यापार?

Published at : 21 Dec 2025 12:41 PM (IST)
Agniveer Scheme Agniveer Recruitment Agniveer Reservation BSF Constable Recruitment
