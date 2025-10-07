एक्सप्लोरर
Mercury Planet: मंगल पर जाना चाहते हैं सब लेकिन बुध पर जाने से क्यों डरते हैं सभी देश? जानें इसके पीछे की वजह
Mercury Planet: सभी देश मंगल ग्रह पर तो जाना चाहते हैं लेकिन बुध पर काफी कम मिशन किए गए हैं. आइए जानते हैं कि बुध पर जाना इतना मुश्किल क्यों है.
Mercury Planet: सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह बुध अंतरिक्ष अभियानों के लिए काफी आसान लक्ष्य लग सकता है. लेकिन पृथ्वी के पास होने के बावजूद भी काफी कम बुध मिशन सफलतापूर्वक हो पाए हैं. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह और क्यों यह सबसे कठिन ग्रहों में से एक है.
Published at : 07 Oct 2025 08:54 AM (IST)
