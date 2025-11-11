हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
(Source:  Matrize IANS)
अब तक भारत में कितने फिदायीन हमले हुए हैं, एक नजर में देख लीजिए पूरी लिस्ट

अब तक भारत में कितने फिदायीन हमले हुए हैं, एक नजर में देख लीजिए पूरी लिस्ट

भारत में अब तक कुल कितने फिदायीन हमले हुए हैं, इसे लेकर सटीक जानकारी नहीं है. हालांकि 14 फरवरी 2019 में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुआ हमला भी फिदायीन हमला था.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 11 Nov 2025 06:58 PM (IST)
भारत में अब तक कुल कितने फिदायीन हमले हुए हैं, इसे लेकर सटीक जानकारी नहीं है. हालांकि 14 फरवरी 2019 में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुआ हमला भी फिदायीन हमला था.

राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए कार धमाके ने पूरे देश को हिला दिया है. इस हमले को लेकर शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही है कि यह फिदायीन हमला था. हालांकि इसे लेकर अभी जांच चल रही है. यह धमाका इतना जबरदस्त था कि कई गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए और आसपास के इलाकों में दहशत फैल गई. इस हमले में 12 लोगों की मौत हो गई और 24 से ज्यादा लोग घायल हो गए. इस घटना ने एक बार फिर भारत में हुए उन दर्दनाक फिदायीन हमलों की याद दिला दी, जिन्होंने देश की सुरक्षा व्यवस्था को झकझोर कर रख दिया था. आज हम आपको भारत में हुए अब तक के फिदायीन हमलों के बारे में बता रहे हैं.

1/8
भारत में अब तक कुल कितने फिदायीन हमले हुए हैं, इसे लेकर सटीक जानकारी सामने नहीं आई है. हालांकि 14 फरवरी 2019 में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुआ हमला भी फिदायीन हमला था. उस समय विस्फोटक से भरी गाड़ी ने जवानों को ले जा रही आर्मी बस को टक्कर मार दी थी. जिसमें 40 जवान शहीद हो गए थे. इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी. यह हमला भारत के इतिहास के सबसे घातक फिदायीन हमलों में से एक माना जाता है.
भारत में अब तक कुल कितने फिदायीन हमले हुए हैं, इसे लेकर सटीक जानकारी सामने नहीं आई है. हालांकि 14 फरवरी 2019 में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुआ हमला भी फिदायीन हमला था. उस समय विस्फोटक से भरी गाड़ी ने जवानों को ले जा रही आर्मी बस को टक्कर मार दी थी. जिसमें 40 जवान शहीद हो गए थे. इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी. यह हमला भारत के इतिहास के सबसे घातक फिदायीन हमलों में से एक माना जाता है.
2/8
18 सितंबर 2016 को जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में आतंकियों ने सेना के कैंप पर हमला किया. जिसमें 19 सैनिक शहीद हुए और चार आतंकियों को सुरक्षाबलों ने मार गिराया था. इस हमले के बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकियों को जवाब दिया था. यह भी एक फिदायीन हमला था.
18 सितंबर 2016 को जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में आतंकियों ने सेना के कैंप पर हमला किया. जिसमें 19 सैनिक शहीद हुए और चार आतंकियों को सुरक्षाबलों ने मार गिराया था. इस हमले के बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकियों को जवाब दिया था. यह भी एक फिदायीन हमला था.
3/8
2 जनवरी 2016 को आतंकवादियों ने पंजाब के पठानकोट एयरबेस पर हमला किया था. भारी हथियारों से लैस आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच इस हमले में लगभग 80 घंटे तक मुठभेड़ चली थी, जिसमें सात जवान शहीद हो गए थे.
2 जनवरी 2016 को आतंकवादियों ने पंजाब के पठानकोट एयरबेस पर हमला किया था. भारी हथियारों से लैस आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच इस हमले में लगभग 80 घंटे तक मुठभेड़ चली थी, जिसमें सात जवान शहीद हो गए थे.
4/8
इसके अलावा 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुआ आतंकी हमला भी फिदायीन हमला था. पाकिस्तान से समुद्र के रास्ते आए 10 आतंकवादियों ने रेलवे स्टेशन, ताज होटल और कई जगहों पर फायरिंग की. इस हमले में कई लोगों की मौत हो गई थी और 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे.
इसके अलावा 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुआ आतंकी हमला भी फिदायीन हमला था. पाकिस्तान से समुद्र के रास्ते आए 10 आतंकवादियों ने रेलवे स्टेशन, ताज होटल और कई जगहों पर फायरिंग की. इस हमले में कई लोगों की मौत हो गई थी और 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे.
5/8
भारतीय संसद पर हुआ हमला भी फिदायीन हमला था. 13 दिसंबर 2001 को आतंकवादियों ने दिल्ली स्थित भारतीय संसद भवन पर हमला कर दिया था. सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में सभी पांच आतंकी मारे गए थे. वहीं इस हमले में करीब 9 लोग शहीद हो गए थे.
भारतीय संसद पर हुआ हमला भी फिदायीन हमला था. 13 दिसंबर 2001 को आतंकवादियों ने दिल्ली स्थित भारतीय संसद भवन पर हमला कर दिया था. सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में सभी पांच आतंकी मारे गए थे. वहीं इस हमले में करीब 9 लोग शहीद हो गए थे.
6/8
25 जनवरी 2000 को श्रीनगर एयरपोर्ट पर आत्मघाती हमले में कई लोग मारे गए थे. यह हमला पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने किया था.
25 जनवरी 2000 को श्रीनगर एयरपोर्ट पर आत्मघाती हमले में कई लोग मारे गए थे. यह हमला पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने किया था.
7/8
22 दिसंबर 2000 को दिल्ली के लाल किले पर लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों ने हमला किया था. इसमें सेना के तीन जवान शहीद हुए. कल हुए हमले से पहले यह दिल्ली में हुआ पहला बड़ा फिदायीन हमला था.
22 दिसंबर 2000 को दिल्ली के लाल किले पर लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों ने हमला किया था. इसमें सेना के तीन जवान शहीद हुए. कल हुए हमले से पहले यह दिल्ली में हुआ पहला बड़ा फिदायीन हमला था.
8/8
इसके अलावा जम्मू के प्रसिद्ध रघुनाथ मंदिर में 2002 में आतंकियों ने आत्मघाती हमला किया था. इस घटना में करीब 10 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हुए थे.
इसके अलावा जम्मू के प्रसिद्ध रघुनाथ मंदिर में 2002 में आतंकियों ने आत्मघाती हमला किया था. इस घटना में करीब 10 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हुए थे.
Published at : 11 Nov 2025 06:58 PM (IST)
Tags :
Fidayeen Attack Red Fort Blast Delhi Car Blast Delhi Car Dhamaka Delhi Dhamaka

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

और देखें
Embed widget