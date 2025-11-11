एक्सप्लोरर
अब तक भारत में कितने फिदायीन हमले हुए हैं, एक नजर में देख लीजिए पूरी लिस्ट
भारत में अब तक कुल कितने फिदायीन हमले हुए हैं, इसे लेकर सटीक जानकारी नहीं है. हालांकि 14 फरवरी 2019 में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुआ हमला भी फिदायीन हमला था.
राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए कार धमाके ने पूरे देश को हिला दिया है. इस हमले को लेकर शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही है कि यह फिदायीन हमला था. हालांकि इसे लेकर अभी जांच चल रही है. यह धमाका इतना जबरदस्त था कि कई गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए और आसपास के इलाकों में दहशत फैल गई. इस हमले में 12 लोगों की मौत हो गई और 24 से ज्यादा लोग घायल हो गए. इस घटना ने एक बार फिर भारत में हुए उन दर्दनाक फिदायीन हमलों की याद दिला दी, जिन्होंने देश की सुरक्षा व्यवस्था को झकझोर कर रख दिया था. आज हम आपको भारत में हुए अब तक के फिदायीन हमलों के बारे में बता रहे हैं.
Published at : 11 Nov 2025 06:58 PM (IST)
