अब तक भारत में कितने फिदायीन हमले हुए हैं, एक नजर में देख लीजिए पूरी लिस्ट

भारत में अब तक कुल कितने फिदायीन हमले हुए हैं, इसे लेकर सटीक जानकारी सामने नहीं आई है. हालांकि 14 फरवरी 2019 में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुआ हमला भी फिदायीन हमला था. उस समय विस्फोटक से भरी गाड़ी ने जवानों को ले जा रही आर्मी बस को टक्कर मार दी थी. जिसमें 40 जवान शहीद हो गए थे. इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी. यह हमला भारत के इतिहास के सबसे घातक फिदायीन हमलों में से एक माना जाता है.