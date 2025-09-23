हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजन'कुमकुम भाग्य' की 'प्रज्ञा' की 10 तस्वीरें, 39 की उम्र में भी आखिर क्यों नहीं कर रहीं शादी, हर्षद चोपड़ा को दे चुकी हैं धोखा!

'कुमकुम भाग्य' की 'प्रज्ञा' की 10 तस्वीरें, 39 की उम्र में भी आखिर क्यों नहीं कर रहीं शादी, हर्षद चोपड़ा को दे चुकी हैं धोखा!

जी टीवी के पॉपुलर शो कुमकुम भाग्य में प्रज्ञा की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली सृति झा किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत के दम पर खूब नाम कमाया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 23 Sep 2025 07:34 PM (IST)
जी टीवी के पॉपुलर शो कुमकुम भाग्य में प्रज्ञा की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली सृति झा किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत के दम पर खूब नाम कमाया है.

सृति झा पिछले कई सालों से इंडस्ट्री में काम कर रही हैं. उन्हें उनकी शानदार एक्टिंग के साथ-साथ खूबसूरती और बेबाकी के लिए भी जाना जाता है.

1/10
सृति झा फिलहाल किसी शो में नजर नहीं आ रही हैं. आखिरी बार उन्हें कैसे मुझे तुम मिल गए शो में देखा गया था.
सृति झा फिलहाल किसी शो में नजर नहीं आ रही हैं. आखिरी बार उन्हें कैसे मुझे तुम मिल गए शो में देखा गया था.
2/10
सृति को सबसे ज्यादा पहचान कुमकुम भाग्य में प्राज्ञा की भूमिका निभाकर ही मिली. इसके अलावा एक्ट्रेस खतरों के खिलाड़ी 12 और झलक दिखता जा 10 जैसे शोज में दिख चुकी हैं.
सृति को सबसे ज्यादा पहचान कुमकुम भाग्य में प्राज्ञा की भूमिका निभाकर ही मिली. इसके अलावा एक्ट्रेस खतरों के खिलाड़ी 12 और झलक दिखता जा 10 जैसे शोज में दिख चुकी हैं.
3/10
सृति को बालिका वधू में भी काम करते हुए देखा गया था. इस शो में वो डॉक्टर गंगा के कैरेक्टर में दिखाई दी थीं.
सृति को बालिका वधू में भी काम करते हुए देखा गया था. इस शो में वो डॉक्टर गंगा के कैरेक्टर में दिखाई दी थीं.
4/10
इसके अलावा सृति को सौभाग्यवती भव: में जाह्नवी के कैरेक्टर में बेहद पसंद किया गया था.
इसके अलावा सृति को सौभाग्यवती भव: में जाह्नवी के कैरेक्टर में बेहद पसंद किया गया था.
5/10
सृति झा 39 साल की हो चुकी हैं. लेकिन, अभी तक वो कुंवारी हैं. एक्ट्रेस कई इंटरव्यू में इसके पीछे की वजह को बता चुकी हैं.
सृति झा 39 साल की हो चुकी हैं. लेकिन, अभी तक वो कुंवारी हैं. एक्ट्रेस कई इंटरव्यू में इसके पीछे की वजह को बता चुकी हैं.
6/10
एक्ट्रेस ने इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने अब अपने लिए पार्टनर ढूंढना बंद कर दिया है.
एक्ट्रेस ने इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने अब अपने लिए पार्टनर ढूंढना बंद कर दिया है.
7/10
सृति ने कहा कि मैं पर्सनल लाइफ में एक बात समझती हूं कि शादी तभी करनी चाहिए जब आपको सही इंसान मिले.
सृति ने कहा कि मैं पर्सनल लाइफ में एक बात समझती हूं कि शादी तभी करनी चाहिए जब आपको सही इंसान मिले.
8/10
शादी करने के लिए सही वक्त या सही उम्र नहीं होती. आपको जब सही इंसान मिलता है तब शादी करो. मेरा यही मानना है.
शादी करने के लिए सही वक्त या सही उम्र नहीं होती. आपको जब सही इंसान मिलता है तब शादी करो. मेरा यही मानना है.
9/10
बता दें एक वक्त था जब सृति झा को ये रिश्ता क्या कहलाता है फेम हर्षद चोपड़ा से प्यार हो गया था. हालांकि, ये रिश्ता टूट गया.
बता दें एक वक्त था जब सृति झा को ये रिश्ता क्या कहलाता है फेम हर्षद चोपड़ा से प्यार हो गया था. हालांकि, ये रिश्ता टूट गया.
10/10
रिपोर्ट के अनुसार सृति को हर्षद के बेस्ट फ्रेंड कुणाल करण कपूर से प्यार हो गया था.हालांकि, बाद में दोनों का ब्रेकअप हो गया.
रिपोर्ट के अनुसार सृति को हर्षद के बेस्ट फ्रेंड कुणाल करण कपूर से प्यार हो गया था.हालांकि, बाद में दोनों का ब्रेकअप हो गया.
Published at : 23 Sep 2025 07:34 PM (IST)
Tags :
Kumkum Bhagya Sriti Jha

Photo Gallery

View More
