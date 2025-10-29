एक्सप्लोरर
कौन है वो हसीना जिसकी बेडरूम फोटो हुई लीक? अनुपमा की जिंदगी में एक बार फिर मचा बवाल
रुपाली गांगुली के शो अनुपमा में इन दिनों खूब हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है. शो में ईशानी की वजह से खूब ड्रामा देखने को मिल रहा है. जल्द ही शाह हाउस में नई तबाही आने वाली है.
अनुपमा में ईशानी ने अपनी हरकतों से परिवार के लोगों का जीना हराम कर दिया है. ईशानी को उसकी हरकतों के लिए अनुपमा काफी जलील करती है. हालांकि, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आती.
Published at : 29 Oct 2025 06:55 PM (IST)
