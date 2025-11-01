हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
इस हसीना का 'हिप इंजेक्शन' की वजह से फिगर हुआ खराब, जमकर हो रही हैं ट्रोल

इस हसीना का 'हिप इंजेक्शन' की वजह से फिगर हुआ खराब, जमकर हो रही हैं ट्रोल

बिग बॉस 11 की कंटेस्टेंट अर्शी खान आए दिन किसी ना किसी वजह से सुर्खियों में छाई रहती हैं. फिर चाहे वो पर्सनल लाइफ को लेकर हो या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 01 Nov 2025 03:11 PM (IST)
बिग बॉस 11 की कंटेस्टेंट अर्शी खान आए दिन किसी ना किसी वजह से सुर्खियों में छाई रहती हैं. फिर चाहे वो पर्सनल लाइफ को लेकर हो या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो.

अर्शी खान बेशक किसी शो में नजर नहीं आ रहीं, काफी लंबे वक्त से वो स्क्रीन से गायब हैं. लेकिन, सोशल मीडिया पर अपने जलवे बिखेरती रहती हैं.

अर्शी खान सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव रहती हैं और अपनी फोटो-वीडियो शेयर कर फैंस को दीवाना बनाती रहती हैं.
अर्शी खान ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें उनके बैक को देख हर कोई हैरान है.
अर्शी को लेकर ऐसी खबरें आई हैं कि उन्होंने हिप इंजेक्शन लिया है. हालांकि, एक्ट्रेस ने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा है.
अब सोशल मीडिया यूजर्स अर्शी को जमकर ट्रोल कर रहे हैं और उनकी बॉडी शेप का खूब मजाक बनाते हुए नजर आ रहे हैं.
अर्शी को लेकर कुछ लोगों का कहना है कि अब उनका वजन पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका है.
हालांकि, अर्शी को इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है कि वो कैसी दिखती हैं. वो सिर्फ बिंदास तरीके से लाइफ जीने में विश्वास रखती हैं.
अर्शी इंस्टाग्राम पर खासा एक्टिव रहती हैं. उनके इंस्टा पर 6.4 मिलियन फॉलोवर्स हैं.
Published at : 01 Nov 2025 03:11 PM (IST)
BIGG BOSS 11 Arshi Khan

Photo Gallery

