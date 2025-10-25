हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Upcoming Web Series: ओटीटी पर खूब मचने वाला है बवाल, रिलीज होंगी कई धमाकेदार सीरीज, लिस्ट में 'पंचायत 5' भी शामिल

Upcoming Web Series: ओटीटी पर खूब मचने वाला है बवाल, रिलीज होंगी कई धमाकेदार सीरीज, लिस्ट में 'पंचायत 5' भी शामिल

Upcoming Web Series: ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जल्द कई धमाकेदार वेब सीरीज रिलीज होने वाली हैं. इस लिस्ट में फैंस की पसंदीदा 'पंचायत 5' भी शामिल है

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 25 Oct 2025 02:58 PM (IST)
Upcoming Web Series: ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जल्द कई धमाकेदार वेब सीरीज रिलीज होने वाली हैं. इस लिस्ट में फैंस की पसंदीदा 'पंचायत 5' भी शामिल है

इस समय ओटीटी पर आने वाली वेब सीरीज दर्शकों के बीच काफी चर्चा में हैं. फैंस इन सीरीज को देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, खासकर 'पंचायत 5' के नए सीजन का.

1/7
ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बहुत जल्द कई नई वेब सीरीज रिलीज होने वाली हैं. ये सीरीज इस समय लोगों के बीच खूब चर्चा में हैं और फैंस इनके रिलीज होने का इंतजार कर रहे हैं. इस लिस्ट में फैंस की पसंदीदा वेब सीरीज 'पंचायत 5' भी शामिल है, जिसे लोग बड़े ही उत्साह के साथ देखने वाले हैं.
ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बहुत जल्द कई नई वेब सीरीज रिलीज होने वाली हैं. ये सीरीज इस समय लोगों के बीच खूब चर्चा में हैं और फैंस इनके रिलीज होने का इंतजार कर रहे हैं. इस लिस्ट में फैंस की पसंदीदा वेब सीरीज 'पंचायत 5' भी शामिल है, जिसे लोग बड़े ही उत्साह के साथ देखने वाले हैं.
2/7
अगर आप OTT देखने के शौकीन हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है. जल्द ही 'पंचायत 5' समेत 5 नई सीरीज रिलीज होने वाली हैं.
अगर आप OTT देखने के शौकीन हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है. जल्द ही 'पंचायत 5' समेत 5 नई सीरीज रिलीज होने वाली हैं.
3/7
मनोज बाजपेयी फिर से श्रीकांत तिवारी के रूप में धमाल मचाने को तैयार हैं. 'द फैमिली मैन 3' इस नवंबर में दर्शकों के सामने आ सकती है.
मनोज बाजपेयी फिर से श्रीकांत तिवारी के रूप में धमाल मचाने को तैयार हैं. 'द फैमिली मैन 3' इस नवंबर में दर्शकों के सामने आ सकती है.
4/7
शेफाली शाह की 'दिल्ली क्राइम 3' एक बार फिर नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रही है. सच्ची घटनाओं पर आधारित यह सीरीज 13 नवंबर को उपलब्ध होगी.
शेफाली शाह की 'दिल्ली क्राइम 3' एक बार फिर नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रही है. सच्ची घटनाओं पर आधारित यह सीरीज 13 नवंबर को उपलब्ध होगी.
5/7
संजय लीला भंसाली की शानदार सीरीज 'हीरामंडी 2' भी जल्द नेटफ्लिक्स पर दर्शकों के सामने आएगी.
संजय लीला भंसाली की शानदार सीरीज 'हीरामंडी 2' भी जल्द नेटफ्लिक्स पर दर्शकों के सामने आएगी.
6/7
फुलेरा गांव के अभिषेक त्रिपाठी की कहानी अब और मजेदार मोड़ लेने वाली है. इसका पांचवां सीजन 2026 में रिलीज होगा.
फुलेरा गांव के अभिषेक त्रिपाठी की कहानी अब और मजेदार मोड़ लेने वाली है. इसका पांचवां सीजन 2026 में रिलीज होगा.
7/7
जयदीप अहलावत का किरदार हाथीराम चौधरी फिर से लौट सकता है. हालांकि अभी इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई.
जयदीप अहलावत का किरदार हाथीराम चौधरी फिर से लौट सकता है. हालांकि अभी इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई.
Published at : 25 Oct 2025 02:58 PM (IST)
Tags :
The Family Man 3 Heeramandi 2 Panchayat 5

Photo Gallery

View More
विश्व
ट्रंप को तगड़ा झटका! 5वीं पीढ़ी का F-35 नहीं खरीदेगा यूक्रेन, जेलेंस्की ने स्वीडन से कर ली 100 फाइटर जेट की डील
ट्रंप को झटका! F-35 नहीं खरीदेगा यूक्रेन, जेलेंस्की ने स्वीडन से कर ली 100 फाइटर जेट की डील
राजस्थान
'किसी को पंचायती करने की जरूरत नहीं', जिला अध्यक्षों के चयन पर अशोक गहलोत की दो टूक
'किसी को पंचायती करने की जरूरत नहीं', जिला अध्यक्षों के चयन पर अशोक गहलोत की दो टूक
क्रिकेट
IND vs AUS 3rd ODI: भारत के लिए 'सिरदर्द' बना टॉस, लगातार 18वीं हार; जानें कितने साल पहले वनडे में जीता था टॉस?
भारत के लिए 'सिरदर्द' बना टॉस, लगातार 18वीं हार; जानें कितने साल पहले वनडे में जीता था टॉस?
इंडिया
पप्पू यादव ने बाढ़ पीड़ितों में बांटा था कैश, इनकम टैक्स विभाग ने भेजा नोटिस, क्या बोले पूर्णिया सांसद?
पप्पू यादव ने बाढ़ पीड़ितों में बांटा था कैश, इनकम टैक्स विभाग ने भेजा नोटिस, क्या बोले पूर्णिया सांसद?
वीडियोज

Bank Account में अब 4 Nominee जोड़ने की सुविधा, जानें नया नियम और प्रक्रिया| Paisa Live
महागठबंधन में मुस्लिम चेहरे को लेकर Chirag Paswan ने उठाया सवाल, शुरू नया बवाल
Blackstone की बड़ी entry ! Federal Bank में ₹6,196 करोड़ की deal से हिला banking sector| Paisa Live
सोने की गिरावट से Gold Loan Stocks पर असर! Muthoot–Manappuram में भारी दबाव, जानिए वजह| Paisa Live
Choice Gold ETF: बिना सोना खरीदे अब करें Gold में निवेश , मिला सच्चा सुनहरा मौका| Paisa Live

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
गोवर्धन पर्व : प्रकृति से सह-अस्तित्व और समग्र विकास का उत्सव
Opinion
हॅलो गेस्ट
Embed widget