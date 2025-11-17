हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडविंटर लुक में दिखना है स्टाइलिश और गॉर्जियस, तो इन हसीनाओं की तरह कैरी करें लॉन्ग कोट

विंटर लुक में दिखना है स्टाइलिश और गॉर्जियस, तो इन हसीनाओं की तरह कैरी करें लॉन्ग कोट

Actresses Winter Look: विंटर शुरू हो चुका है. ऐसे में हम आपको कुछ एक्ट्रेस के स्टाइलिश लुक दिखा रहे हैं. जिन्हें आप रीक्रिएट कर खूबसूरत दिख सकती हैं....

By : सखी चौधरी  | Updated at : 17 Nov 2025 10:29 PM (IST)
Actresses Winter Look: विंटर शुरू हो चुका है. ऐसे में हम आपको कुछ एक्ट्रेस के स्टाइलिश लुक दिखा रहे हैं. जिन्हें आप रीक्रिएट कर खूबसूरत दिख सकती हैं....

अगर आप कॉलेज गोइंग गर्ल हैं या रोज ऑफिस जाती हैं तो ये खबर आपके लिए ही है. दरअसल हम यहां आपको बॉलीवुड डिवाज के विंटर लुक दिखा रहे हैं. जिन्हें रीक्रिएट करके आप ठंड के मौसम में भी स्टाइलिश और गॉर्जियस दिख सकती हैं.

1/7
अगर आप ऑफिस के लिए लॉन्ग जैकेट ढूंढ रही हैं. तो सुष्मिता सेन की तरह ब्लैक जैकेट जरूर ले लीजिए. ये आपको ठंड से बचाने के साथ स्टाइलिश भी दिखाएगी.
अगर आप ऑफिस के लिए लॉन्ग जैकेट ढूंढ रही हैं. तो सुष्मिता सेन की तरह ब्लैक जैकेट जरूर ले लीजिए. ये आपको ठंड से बचाने के साथ स्टाइलिश भी दिखाएगी.
2/7
कंगना रनौत का ये लॉन्ग कोट आप विंटर में ट्राई कर सकती हैं. ये भी पहनने में काफी सुंदर लगता है.
कंगना रनौत का ये लॉन्ग कोट आप विंटर में ट्राई कर सकती हैं. ये भी पहनने में काफी सुंदर लगता है.
3/7
कियारा आडवाणी का ये लुक भी आप इस ठंडे मौसम में ट्राई कर सकती हैं. इसमें आप भी एक्ट्रेस की तरह क्यूट लगेंगी.
कियारा आडवाणी का ये लुक भी आप इस ठंडे मौसम में ट्राई कर सकती हैं. इसमें आप भी एक्ट्रेस की तरह क्यूट लगेंगी.
4/7
प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड की वो हसीना है. जो अपने हर लुक से फैंस को इंप्रेस करती हैं. उनका ये ओवरकोट वाला लुक भी बेहद कमाल लगता है. आप इस रीक्रिएट कर सकती हैं.
प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड की वो हसीना है. जो अपने हर लुक से फैंस को इंप्रेस करती हैं. उनका ये ओवरकोट वाला लुक भी बेहद कमाल लगता है. आप इस रीक्रिएट कर सकती हैं.
5/7
अगर आप शॉर्ट ड्रेस की शौकीन हैं. तो प्रियंका का ये कोट ऑप्शन में जरूर रखिएगा. इसमें भी आप खूब स्टाइलिश दिखेंगी.
अगर आप शॉर्ट ड्रेस की शौकीन हैं. तो प्रियंका का ये कोट ऑप्शन में जरूर रखिएगा. इसमें भी आप खूब स्टाइलिश दिखेंगी.
6/7
विंटर में अगर आप किसी पार्टी में जानी वाली हैं. तो सोनम कपूर की तरह स्कर्ट के साथ मैचिंग ब्लेजर पहनकर लोगों से तारीफ लूट सकती हैं.
विंटर में अगर आप किसी पार्टी में जानी वाली हैं. तो सोनम कपूर की तरह स्कर्ट के साथ मैचिंग ब्लेजर पहनकर लोगों से तारीफ लूट सकती हैं.
7/7
श्रद्धा कपूर की ये लॉन्ग ब्लैक जैकेट भी विंटर के लिए बेस्ट ऑप्शन है. इसे भी आप अपनी अलमारी में शामिल कर सकती हैं.
श्रद्धा कपूर की ये लॉन्ग ब्लैक जैकेट भी विंटर के लिए बेस्ट ऑप्शन है. इसे भी आप अपनी अलमारी में शामिल कर सकती हैं.
Published at : 17 Nov 2025 10:29 PM (IST)
Tags :
Sushmita Sen Priyanka Chopra Bollywood

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'अमेरिका और पाकिस्तान का एजेंडा...', शेख हसीना की सजा पर बोले एक्सपर्ट्स; कठपुतली बन चुके हैं यूनुस!
'अमेरिका और पाकिस्तान का एजेंडा...', शेख हसीना की सजा पर बोले एक्सपर्ट्स; कठपुतली बन चुके हैं यूनुस!
बिहार
'मेरे साथ जो हुआ वह मैं सह गया, लेकिन…', रोहिणी आचार्य प्रकरण में तेज प्रताप ने किसे दी चेतावनी?
'मेरे साथ जो हुआ वह मैं सह गया, लेकिन…', रोहिणी आचार्य प्रकरण में तेज प्रताप ने किसे दी चेतावनी?
क्रिकेट
क्या शुभमन गिल नहीं बन पाएंगे ऑल-फॉर्मेट कप्तान? पूर्व क्रिकेटर के बयान से सब हैरान; जानें क्या कहा
क्या शुभमन गिल से खफा है ये क्रिकेटर? कप्तानी को लेकर कह दी बहुत बड़ी बात; जानें क्या कहा
इंडिया
दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, निर्माण कार्यों पर रोक लगाने से किया इनकार
दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, निर्माण कार्यों पर रोक लगाने से किया इनकार
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

शमीर टंडन का इंटरव्यू | बॉलीवुड अंडरवर्ल्ड | कॉर्पोरेट से बॉलीवुड तक | सफ़र और भी बहुत कुछ
TRUMP TARRIF: ट्रंप का टैरिफ वाला PLAN क्यों हुआ फेल... यहां जानिए! |ABP LIVE
Delhi Blast EXPLAINER: कौन है 'शैतान की माँ'? | ABPLIVE
सही या गलत?: E20 Fuel explained | Auto Live
SEBI के Digital Gold नियमों के बाद Gold की खरीद में 61% की गिरावट! |GOLD| Paisa Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अमेरिका और पाकिस्तान का एजेंडा...', शेख हसीना की सजा पर बोले एक्सपर्ट्स; कठपुतली बन चुके हैं यूनुस!
'अमेरिका और पाकिस्तान का एजेंडा...', शेख हसीना की सजा पर बोले एक्सपर्ट्स; कठपुतली बन चुके हैं यूनुस!
बिहार
'मेरे साथ जो हुआ वह मैं सह गया, लेकिन…', रोहिणी आचार्य प्रकरण में तेज प्रताप ने किसे दी चेतावनी?
'मेरे साथ जो हुआ वह मैं सह गया, लेकिन…', रोहिणी आचार्य प्रकरण में तेज प्रताप ने किसे दी चेतावनी?
क्रिकेट
क्या शुभमन गिल नहीं बन पाएंगे ऑल-फॉर्मेट कप्तान? पूर्व क्रिकेटर के बयान से सब हैरान; जानें क्या कहा
क्या शुभमन गिल से खफा है ये क्रिकेटर? कप्तानी को लेकर कह दी बहुत बड़ी बात; जानें क्या कहा
इंडिया
दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, निर्माण कार्यों पर रोक लगाने से किया इनकार
दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, निर्माण कार्यों पर रोक लगाने से किया इनकार
बॉलीवुड
26 साल में 23 फ्लॉप दी, फिर भी इस सुपरहिट फिल्म फ्रेंचाइजी का चहेता
26 साल में 23 फ्लॉप दी, फिर भी इस सुपरहिट फिल्म फ्रेंचाइजी का चहेता
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ट्रेंडिंग
Video: 5 रुपये के लिए मैनेजर ने की पैंट्री वाले की पिटाई! बाल नोचे, लात मारी और जमकर बरसाए चांटे- वीडियो वायरल
5 रुपये के लिए मैनेजर ने की पैंट्री वाले की पिटाई! बाल नोचे, लात मारी और जमकर बरसाए चांटे- वीडियो वायरल
जनरल नॉलेज
Rohini Acharya Husband: डीयू से पढ़ाई और सिंगापुर में नौकरी, जानें कौन हैं लालू की बेटी रोहिणी के पति?
डीयू से पढ़ाई और सिंगापुर में नौकरी, जानें कौन हैं लालू की बेटी रोहिणी के पति?
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
ENT LIVE
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
ENT LIVE
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरागज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरागज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
Embed widget