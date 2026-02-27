हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडव्हॉइट टोन, क्लासी एस्थेटिक, परिणीति चोपड़ा ने बेटे नीर के लिए पर्सनल टच के साथ तैयार की है नर्सरी, तस्वीरों में देखें झलक

व्हॉइट टोन, क्लासी एस्थेटिक, परिणीति चोपड़ा ने बेटे नीर के लिए पर्सनल टच के साथ तैयार की है नर्सरी, तस्वीरों में देखें झलक

बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा जबसे मां बनी हैं वो अपने मदरहुड फेज को खूब एंजॉय कर रही हैं. सोशल मीडिया पर भी वो मदरहुड के बाद हुए बदलाव और अपने बेटे से जुड़े चीजों के बारे में शेयर करती रहती हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 27 Feb 2026 04:06 PM (IST)
बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा जबसे मां बनी हैं वो अपने मदरहुड फेज को खूब एंजॉय कर रही हैं. सोशल मीडिया पर भी वो मदरहुड के बाद हुए बदलाव और अपने बेटे से जुड़े चीजों के बारे में शेयर करती रहती हैं.

बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने अक्तूबर 2025 में अपने पहले बच्चे का स्वागत किया. अब ये कपल अपनी पेरेंटहुड जर्नी को एंजॉय कर रहा है.

1/8
परिणीति चोपड़ा ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपने बेटे नीर के नर्सरी की झलक शेयर की है.
परिणीति चोपड़ा ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपने बेटे नीर के नर्सरी की झलक शेयर की है.
2/8
परिणीति ने बेटे नीर की नर्सरी को पर्सनल टच दिया है. इतना ही नहीं उन्होंने हर कोने को क्लासी बनाने के लिए व्हाइट कलर का इस्तेमाल किया है.
परिणीति ने बेटे नीर की नर्सरी को पर्सनल टच दिया है. इतना ही नहीं उन्होंने हर कोने को क्लासी बनाने के लिए व्हाइट कलर का इस्तेमाल किया है.
Published at : 27 Feb 2026 03:11 PM (IST)
Tags :
Raghav Chadha PARINEETI CHOPRA

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मनोरंजन
Ideas of India 2026: फिल्म फ्लॉप हो तो क्या करते हैं सुनील शेट्टी? बॉक्स ऑफिस नंबर पर भी किया रिएक्ट
फिल्म फ्लॉप हो तो क्या करते हैं सुनील शेट्टी? बॉक्स ऑफिस नंबर पर भी किया रिएक्ट
मनोरंजन
PM Modi को रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने रिसेप्शन के लिए किया इन्वाइट? तस्वीरें हुईं वायरल
PM Modi को रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने रिसेप्शन के लिए किया इन्वाइट? तस्वीरें हुईं वायरल
मनोरंजन
Ideas of India 2026: सुनील शेट्टी ने बताया 'बॉर्डर 2' के लिए क्यों कर दिया था मना, बोले- 'जेपी दत्ता से डर गया था'
Ideas of India 2026: सुनील शेट्टी ने बताया 'बॉर्डर 2' के लिए क्यों कर दिया था मना, बोले- 'जेपी दत्ता से डर गया था'
मनोरंजन
Holi 2026: बलम पिचकारी से रंग बरसे तक, होली प्लेलिस्ट में शामिल करें बॉलीवुड के ये 10 सॉन्ग, पार्टी में आ जाएगा मजा
बलम पिचकारी से रंग बरसे तक, होली प्लेलिस्ट में शामिल करें बॉलीवुड के ये 10 सॉन्ग
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

John Mearsheimer Full Interview : 'AI लीडर बनने से पहले उसे समझना बहुत जरूरी' । Shashi Tharoor
Monica Duffy Toft Full Interview :टैरिफ से लेकर युद्ध तक आखिर Trump को लेकर क्या सोचते हैं अमेरिकी ? | ABP NEWS
Monica Duffy Toft Full Interview :टैरिफ से लेकर युद्ध तक आखिर Trump को लेकर क्या सोचते हैं अमेरिकी ?
Vayu Shakti 2026: सुखोई, राफेल फाइटर जेट के बाद अब LCH प्रचंड में उड़ान भरेंगी राष्ट्रपति Murmu
AIMIM विधायक Akbaruddin Owaisi का हमला, 'तेलंगाना में कांग्रेस की हुकूमत भी यूपी जैसी' | UP Politics

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
यूजीसी रेग्युलेशन 2026- मोदी का मंडल और मंदिर दोनों वोट बैंक खतरे में!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भूकंप के झटकों से दहला बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल में भी महसूस किए गए झटके
भूकंप के झटकों से दहला बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल में भी महसूस किए गए झटके
दिल्ली NCR
अरविंद केजरीवाल के बरी होने पर अन्ना हजारे का बड़ा बयान, 'मैंने पहले जो कुछ भी कहा था...'
अरविंद केजरीवाल के बरी होने पर अन्ना हजारे का बड़ा बयान, 'मैंने पहले जो कुछ भी कहा था...'
विश्व
ट्रंप को टैरिफ पर झटका लगने के बाद अचानक दिल्ली पहुंचे अमेरिकी सेक्रेट्री, क्यों दौड़े-दौड़े आए
ट्रंप को टैरिफ पर झटका लगने के बाद अचानक दिल्ली पहुंचे अमेरिकी सेक्रेट्री, क्यों दौड़े-दौड़े आए
क्रिकेट
Pakistan Semi Final Qualification: आज इंग्लैंड इतने रनों से जीता तो PAK सेमीफाइनल में, पाकिस्तान के सेमीफाइनल का नया समीकरण
आज इंग्लैंड इतने रनों से जीता तो PAK सेमीफाइनल में, पाकिस्तान के सेमीफाइनल का नया समीकरण
बॉलीवुड
Bhoot Bangla Box Office: बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा पाएगी 'भूत बंगला'? अक्षय कुमार को 8 फ्लॉप फिल्में देने के बाद मिलेगी बड़ी हिट!
बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा पाएगी 'भूत बंगला'? अक्षय कुमार को 8 फ्लॉप देने के बाद मिलेगी बड़ी हिट!
विश्व
अफगानिस्तान की सैन्य चौकियों पर PAK ने फिर किया अटैक, अफगान डिफेंस मंत्रालय बोला- दहलाया इस्लामाबाद
अफगानिस्तान की सैन्य चौकियों पर PAK ने फिर किया अटैक, अफगान डिफेंस मंत्रालय बोला- दहलाया इस्लामाबाद
शिक्षा
प्राचीन भारत की वो यूनिवर्सिटी, जहां एक साथ पढ़ते थे 10 हजार से ज्यादा छात्र
प्राचीन भारत की वो यूनिवर्सिटी, जहां एक साथ पढ़ते थे 10 हजार से ज्यादा छात्र
हेल्थ
Drinking Alcohol Once A Week: हफ्ते में एक बार पीना सुरक्षित है या सिर्फ एक भ्रम? जानें एक्सपर्ट्स की असली राय
हफ्ते में एक बार पीना सुरक्षित है या सिर्फ एक भ्रम? जानें एक्सपर्ट्स की असली राय
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget