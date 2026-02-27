एक्सप्लोरर
व्हॉइट टोन, क्लासी एस्थेटिक, परिणीति चोपड़ा ने बेटे नीर के लिए पर्सनल टच के साथ तैयार की है नर्सरी, तस्वीरों में देखें झलक
बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा जबसे मां बनी हैं वो अपने मदरहुड फेज को खूब एंजॉय कर रही हैं. सोशल मीडिया पर भी वो मदरहुड के बाद हुए बदलाव और अपने बेटे से जुड़े चीजों के बारे में शेयर करती रहती हैं.
बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने अक्तूबर 2025 में अपने पहले बच्चे का स्वागत किया. अब ये कपल अपनी पेरेंटहुड जर्नी को एंजॉय कर रहा है.
Published at : 27 Feb 2026 03:11 PM (IST)
Tags :Raghav Chadha PARINEETI CHOPRA
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
