मौनी रॉय के रेस्टोरेंट में 410 रुपये में मिलता है गुलाब जामुन, जान लीजिए क्या है मेन्यू में किसका है कितना रेट

हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडमौनी रॉय के रेस्टोरेंट में 410 रुपये में मिलता है गुलाब जामुन, जान लीजिए क्या है मेन्यू में किसका है कितना रेट

Mouni Roy Restaurant: टीवी इंडस्ट्री से लेकर बॉलीवुड तक अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेरने वाली मौनी रॉय किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. एक्ट्रेस सिर्फ एक्टिंग से ही नहीं बिजनेस से भी मोटा पैसा कमाती हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 30 Oct 2025 07:24 AM (IST)
मौनी रॉय को एक्टिंग के अलावा खाने-पीने और घूमने-फिरने का शौक है. उन्होंने अपना एक रेस्टोरेंट खोला है, जिसका नाम 'बदमाश' है. एक्ट्रेस ने रेस्तरां के मेन्यू का खुलासा किया है. यहां भेल 400 रुपये की है और रोटी की कीमत 100 रुपये है.

मौनी रॉय का रेस्टोरेंट 'बदमाश' इंडियन खाने के साथ असली बॉलीवुड माहौल देता है. रेस्टोरेंट के बार से लेकर दीवारों, छतों और यहां तक कि लाइट्स को भी हरे-भरे पौधे और पत्तियां से सजाया गया है, जो 'बदमाश' को अट्रैक्टिव बनाता है.
'स्क्रीन' की एक रिपोर्ट के अनुसार, मौनी रॉय के रेस्टोरेंट की कुछ सबसे मशहूर डिसेज की कीमतें सामने आई हैं. मेन्यू में ज्यादातर आइटम्स की कीमत 300 रुपये से 800 रुपये के बीच है.
मौनी रॉय के रेस्टोरेंट में शाही टुकड़ा और गुलाब जामुन की कीमत 410 रुपये है. रेस्टोरेंट में एवोकाडो भेल भी मिलती है, जिसकी कीमत 395 रुपये है. मौनी रॉय ने इंडियनरिटेलर.कॉम को बताया, 'मुझे एवोकाडो और झालमुरी बहुत पसंद है, इसलिए हमने एवोकाडो भेल बनाई.'
मौनी के 'बदमाश' रेस्टोरेंट में मसाला पीनट, मसाला पापड़, क्रिस्पी कॉर्न और सेव पुरी की कीमत 295 रुपये है. कांदा भजिया की कीमत 355 रुपये है और झींगा की डिशीज लगभग 795 रुपये में मिलते हैं. ब्रेड्स में तंदूरी रोटी 105 रुपये, नान 115 रुपये और अमृतसरी कुलचा 145 रुपये में मिलते हैं.
मौनी ने रेस्टोरेंट खोलने की वजह बताते हुए कहा, 'मुझे इंडियन खाना बहुत पसंद है. जब भी मैं काम के लिए ट्रैवल करती हूं, मैं हर जगह इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढती हूं. यह मेरे साथ जुड़ा हुआ है. मुझे सच में लगता है कि हमारे पास अच्छे इंडियन रेस्टोरेंट्स की कमी है, खासकर बेंगलुरु और मुंबई में, इसलिए 'बदमाश' जैसा कुछ होना एक शानदार मौका था.'
उन्होनें आगे कहा, 'जब भी मैं कहीं जाती थी, मैं हमेशा एक कैफे में अपनी किताब, कॉफी और क्रोइसेंट के साथ बैठती थी. उस रिवाज ने मुझे अपना कैफे खोलने की कल्पना दी. तब यह संभव नहीं हो पाया, लेकिन मेरे पति और उनके सबसे अच्छे दोस्तों के कारण मुझे रेस्टोरेंट खोलने का मौका मिला.
मौनी रॉय ने 2023 में अपने नए वेंचर के बारे में कहा था, 'मैं 'बदमाश' खोलने के लिए बहुत रोमांचित हूं, जो इंडियन पकवानों के प्रति मेरे प्यार को बयां करता है. 'बदमाश' का मेन्यू एक अद्भुत एहसास होगा.
Published at : 30 Oct 2025 07:24 AM (IST)
