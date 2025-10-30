एक्सप्लोरर
मौनी रॉय के रेस्टोरेंट में 410 रुपये में मिलता है गुलाब जामुन, जान लीजिए क्या है मेन्यू में किसका है कितना रेट
Mouni Roy Restaurant: टीवी इंडस्ट्री से लेकर बॉलीवुड तक अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेरने वाली मौनी रॉय किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. एक्ट्रेस सिर्फ एक्टिंग से ही नहीं बिजनेस से भी मोटा पैसा कमाती हैं.
मौनी रॉय को एक्टिंग के अलावा खाने-पीने और घूमने-फिरने का शौक है. उन्होंने अपना एक रेस्टोरेंट खोला है, जिसका नाम 'बदमाश' है. एक्ट्रेस ने रेस्तरां के मेन्यू का खुलासा किया है. यहां भेल 400 रुपये की है और रोटी की कीमत 100 रुपये है.
Published at : 30 Oct 2025 07:24 AM (IST)
Tags :Suraj Nambiar Mouni Roy
मौनी रॉय के रेस्टोरेंट में 410 रुपये में मिलता है गुलाब जामुन, जान लीजिए क्या है मेन्यू में किसका है कितना रेट
मौनी रॉय के रेस्टोरेंट में 410 रुपये में मिलता है गुलाब जामुन, जान लीजिए क्या है मेन्यू में किसका है कितना रेट
