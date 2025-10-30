मौनी रॉय के रेस्टोरेंट में 410 रुपये में मिलता है गुलाब जामुन, जान लीजिए क्या है मेन्यू में किसका है कितना रेट

मौनी ने रेस्टोरेंट खोलने की वजह बताते हुए कहा, 'मुझे इंडियन खाना बहुत पसंद है. जब भी मैं काम के लिए ट्रैवल करती हूं, मैं हर जगह इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढती हूं. यह मेरे साथ जुड़ा हुआ है. मुझे सच में लगता है कि हमारे पास अच्छे इंडियन रेस्टोरेंट्स की कमी है, खासकर बेंगलुरु और मुंबई में, इसलिए 'बदमाश' जैसा कुछ होना एक शानदार मौका था.'