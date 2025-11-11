एक्सप्लोरर
(Source: Poll of Polls)
सौतेले बेटे सनी और बॉबी धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी हेमा को क्या कहकर बुलाते हैं?
Hema Malni Step Son: धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से दूसरी शादी की थी. जिससे सनी देओल और बॉबी देओल उनके सौतेले बेटे हैं. इसी बीच आइए जानते हैं कि आखिर सनी और बॉबी हेमा को क्या कहकर बुलाते हैं?
धर्मेंद्र के परिवार की बातें हमेशा फैंस के बीच दिलचस्प रही हैं. हेमा मालिनी सुपरस्टार सनी देओल और बॉबी देओल की सौतेली मां हैं. दोनों के पिता धर्मेंद्र ने हेमा से दूसरी शादी की थी. हालांकि दोनों हेमा को मां कहकर नहीं बुलाते हैं. तो फिर दोनों हेमा को क्या कहते हैं? ये खुलासा खुद एक्ट्रेस ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान किया था.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 11 Nov 2025 08:25 PM (IST)
Tags :Sunny Deol Bobby Deol Hema Malini
बॉलीवुड
9 Photos
'मैंने क्या पुण्य किया था जो तुम मुझे मिले' परिणीति चोपड़ा ने राघव चड्ढा को यूं विश किया बर्थडे
बॉलीवुड
7 Photos
चिल्ड्रन डे पर अपने बच्चों के साथ जरुर देखें ये फिल्में, इन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हैं मौजूद
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
दिल्ली NCR
दिल्ली धमाके में मृतकों के लिए सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान, सीएम रेखा गुप्ता ने दी जानकारी
इंडिया
i-20 कार, 6 डॉक्टर गिरफ्तार, पुलवामा कनेक्शन और NIA की एंट्री... दिल्ली ब्लास्ट में अब तक के बड़े अपडेट्स
विश्व
दिल्ली ब्लास्ट पर चीन का पहला रिएक्शन, सिंगापुर ने बताया आतंकी हमला, अमेरिका, मालदीव समेत अन्य देशों ने क्या कहा?
विश्व
'ये काबुल का मैसेज, इसका जवाब देना...', इस्लामाबाद धमाके में 12 की मौत के बाद तालिबान पर भड़के ख्वाजा आसिफ
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion