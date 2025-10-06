हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडजवानी के दिनों में हद से ज्यादा खूबसूरत थीं हेमा मालिनी, यूं ही नहीं बन गईं लोगों की ड्रीम गर्ल

जवानी के दिनों में हद से ज्यादा खूबसूरत थीं हेमा मालिनी, यूं ही नहीं बन गईं लोगों की ड्रीम गर्ल

बॉलीवुड एक्ट्रेस हेमा मालिनी आए दिन किसी ना किसी वजह से सुर्खियों में छाई रहती हैं फिर चाहे वो उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर हो या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 06 Oct 2025 07:00 PM (IST)
हेमा मालिनी 76 साल की हो चुकी हैं,लेकिन वो अभी भी बेहद खूबसूरत और फिट हैं. आज भी लोग एक्ट्रेस की खूबसूरती पर फिदा होते नजर आते हैं.

हेमा मालिनी को यूं ही ड्रीम गर्ल नहीं कहा जाता है. वो अपनी खूबसूरती और अदाकारी से लाखों दिलों पर राज करती थीं. आम लोगों को छोड़ दो बॉलीवुड के कई स्टार्स भी उन पर फिदा थे.
हेमा मालिनी पर शोले में ठाकुर की भूमिका निभाने वाले संजीव कुमार फिदा थे. दोनों ने एक साथ सीता-गीता फिल्म में काम किया था.
इतना ही नहीं रिपोर्ट के अनुसार हेमा मालिनी की खूबसूरती पर तो राजकुमार भी फिदा थे. दोनों ने एक साथ लाल पत्थर में काम किया था.
रिपोर्ट के अनुसार हेमा मालिनी को राजकुमार ने शादी के लिए प्रपोज भी किया था. लेकिन, एक्ट्रेस ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया था.
इस लिस्ट में तीसरा नाम जितेंद्र का भी आता है.लेकिन, इस दौरान हेमा और धर्मेंद्र की नजदीकियां बढ़ने लगी थी.
हेमा मालिनी को जितेंद्र ने प्रपोज भी किया था. उस दौरान एक्ट्रेस के लिए मुश्किल फैसला था कि वो धर्मेंद्र को चुनें या जितेंद्र को.
बाद में हेमा ने जितेंद्र को मना कर दिया. लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब 4 बच्चों के पिता धर्मेंद्र ने धर्म बदलकर एक्ट्रेस से शादी कर ली.
हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की शादी के बाद देओल परिवार में काफी कलेश हुआ था.
हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की शादी को कई साल हो गए, लेकिन एक्ट्रेस ने आजतक उनके पहले परिवार से दूरी बनाकर रखी है.
Published at : 06 Oct 2025 07:00 PM (IST)
Embed widget