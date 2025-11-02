हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
अक्षय कुमार-सनी देओल को पछाड़, हर्षवर्धन राणे 2025 में बने इनसे भी बड़े स्टार, जानें कैसे

अक्षय कुमार-सनी देओल को पछाड़, हर्षवर्धन राणे 2025 में बने इनसे भी बड़े स्टार, जानें कैसे

Harshvardhan Rane At Box Office: साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर हर्षवर्धन राणे ने सबको पीछे छोड़ दिया है. इस साल उनकी फिल्मों ने अक्षय कुमार और सनी देओल जैसे बड़े सितारों को भी मात दे दी है, जानिए कैसे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 02 Nov 2025 07:02 PM (IST)
Harshvardhan Rane At Box Office: साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर हर्षवर्धन राणे ने सबको पीछे छोड़ दिया है. इस साल उनकी फिल्मों ने अक्षय कुमार और सनी देओल जैसे बड़े सितारों को भी मात दे दी है, जानिए कैसे.

साल 2025 में हिंदी सिनेमा में कई बड़ी और चर्चित फिल्में रिलीज हुईं कुछ ने दर्शकों का दिल जीता, तो कुछ बॉक्स ऑफिस पर दम तोड़ती नजर आईं. साउथ से लेकर बॉलीवुड तक, हर किसी ने अपनी फिल्मों से दर्शकों को अट्रैक्ट करने की कोशिश की. लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस साल सुपरहिट फिल्मों की लिस्ट में सिर्फ तीन फिल्में शामिल हुईं जिनमें से दो फिल्में री-रिलीज हैं. दिलचस्प बात यह रही कि इन फिल्मों में से दो में हर्षवर्धन राणे लीड में थे.

बॉलीवुड एक्टर हर्षवर्धन राणे इन दिनों अपनी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म को लेकर काफी चर्चा में हैं. वहीं अब एक्टर ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर बड़े स्टार्स को पीछे छोड़ दिया है.
बॉलीवुड एक्टर हर्षवर्धन राणे इन दिनों अपनी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म को लेकर काफी चर्चा में हैं. वहीं अब एक्टर ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर बड़े स्टार्स को पीछे छोड़ दिया है.
बता दें कि इस साल एक्टर की फिल्म 'सनम तेरी कसम' को री-रिलीज किया गया था. फिल्म को दर्शकों का काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला और बॉक्स ऑफिस पर 41.94 करोड़ की कमाई कर साल 2025 की सुपरहिट फिल्म बनी.
बता दें कि इस साल एक्टर की फिल्म 'सनम तेरी कसम' को री-रिलीज किया गया था. फिल्म को दर्शकों का काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला और बॉक्स ऑफिस पर 41.94 करोड़ की कमाई कर साल 2025 की सुपरहिट फिल्म बनी.
दूसरी ओर एक्टर की फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' जिसे हाल ही में दिवाली के मौके पर रिलीज किया गया था इस फिल्म को भी दर्शकों का खूब प्यार मिला.
दूसरी ओर एक्टर की फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' जिसे हाल ही में दिवाली के मौके पर रिलीज किया गया था इस फिल्म को भी दर्शकों का खूब प्यार मिला.
फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सैक्निल्क के मुताबिक 64 करोड़ के आसपास कमाई कर ली है और ये कमाई अभी भी जारी है. ये फिल्म भी कोईमोई के मुताबिक, साल की 3 सुपरहिट फिल्मों में से एक बन चुकी है.
फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सैक्निल्क के मुताबिक 64 करोड़ के आसपास कमाई कर ली है और ये कमाई अभी भी जारी है. ये फिल्म भी कोईमोई के मुताबिक, साल की 3 सुपरहिट फिल्मों में से एक बन चुकी है.
2025 की तीसरी सुपरहिट फिल्म रही 'ये जवानी है दीवानी'. साल 2013 में आई इस फिल्म को इस साल री रिलीज किया गया था और इसने बॉस ऑफिस पर 22.04 करोड़ की कमाई की.
2025 की तीसरी सुपरहिट फिल्म रही 'ये जवानी है दीवानी'. साल 2013 में आई इस फिल्म को इस साल री रिलीज किया गया था और इसने बॉस ऑफिस पर 22.04 करोड़ की कमाई की.
अक्षय कुमार की इस साल 4 फिल्में रिलीज हुईं जिनमें 'जॉली एलएलबी 3', 'हाउसफुल 5' , 'केसरी चैप्टर 2' और 'स्काई फोर्स' शामिल हैं. हालांकि इनमें से कोई भी फिल्म सुपरहिट नहीं हो पाई. ये सारी फिल्में एवरेज ही रहीं.
अक्षय कुमार की इस साल 4 फिल्में रिलीज हुईं जिनमें 'जॉली एलएलबी 3', 'हाउसफुल 5' , 'केसरी चैप्टर 2' और 'स्काई फोर्स' शामिल हैं. हालांकि इनमें से कोई भी फिल्म सुपरहिट नहीं हो पाई. ये सारी फिल्में एवरेज ही रहीं.
वहीं एक्टर सनी देओल की इसी साल रिलीज हुई फिल्म जाट को बेशक अच्छा रिस्पॉन्स मिला लेकिन वो उतना भी अच्छा नहीं था कि फिल्म सुपरहिट हो पाती.
वहीं एक्टर सनी देओल की इसी साल रिलीज हुई फिल्म जाट को बेशक अच्छा रिस्पॉन्स मिला लेकिन वो उतना भी अच्छा नहीं था कि फिल्म सुपरहिट हो पाती.
Published at : 02 Nov 2025 07:02 PM (IST)
Akshay Kumar Sunny Deol Harshvardhan Rane Box Office

