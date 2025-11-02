एक्सप्लोरर
अक्षय कुमार-सनी देओल को पछाड़, हर्षवर्धन राणे 2025 में बने इनसे भी बड़े स्टार, जानें कैसे
Harshvardhan Rane At Box Office: साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर हर्षवर्धन राणे ने सबको पीछे छोड़ दिया है. इस साल उनकी फिल्मों ने अक्षय कुमार और सनी देओल जैसे बड़े सितारों को भी मात दे दी है, जानिए कैसे.
साल 2025 में हिंदी सिनेमा में कई बड़ी और चर्चित फिल्में रिलीज हुईं कुछ ने दर्शकों का दिल जीता, तो कुछ बॉक्स ऑफिस पर दम तोड़ती नजर आईं. साउथ से लेकर बॉलीवुड तक, हर किसी ने अपनी फिल्मों से दर्शकों को अट्रैक्ट करने की कोशिश की. लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस साल सुपरहिट फिल्मों की लिस्ट में सिर्फ तीन फिल्में शामिल हुईं जिनमें से दो फिल्में री-रिलीज हैं. दिलचस्प बात यह रही कि इन फिल्मों में से दो में हर्षवर्धन राणे लीड में थे.
Published at : 02 Nov 2025 07:02 PM (IST)
बॉलीवुड
