फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सैक्निल्क के मुताबिक 64 करोड़ के आसपास कमाई कर ली है और ये कमाई अभी भी जारी है. ये फिल्म भी कोईमोई के मुताबिक, साल की 3 सुपरहिट फिल्मों में से एक बन चुकी है.