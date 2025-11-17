हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आराध्या बच्चन की स्कूल फीस कितनी है? कहां पढ़ती हैं? जानें उम्र से लेकर एजुकेशन तक

आराध्या बच्चन की स्कूल फीस कितनी है? कहां पढ़ती हैं? जानें उम्र से लेकर एजुकेशन तक

ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की लाडली आराध्या अक्सर लाइमलाइट में रहती हैं. हाल ही में आराध्या ने अपना 14वां बर्थडे सेलिब्रेट किया है. चलिए जानते हैं उनकी स्कूल फीस से लेकर एजुकेशन तक के बारे में..

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 17 Nov 2025 01:11 PM (IST)
ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की लाडली आराध्या अक्सर लाइमलाइट में रहती हैं. हाल ही में आराध्या ने अपना 14वां बर्थडे सेलिब्रेट किया है. चलिए जानते हैं उनकी स्कूल फीस से लेकर एजुकेशन तक के बारे में..

बॉलीवुड के पावर कपल ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन ने अपनी बेटी आराध्या को बहुत ही नाजों से पाला है. इसका नजराना तो अक्सर देखने को मिल ही जाता है. लेकिन, बहुत कम लोग ही आराध्या की एजुकेशन और फीस के बारे में जानते होंगे.

ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की बेटी आराध्या का जन्म 2011 में 16 नवंबर को हुआ था. आराध्या अब 14 साल की हो चुकी हैं और बिल्कुल अपनी मां जैसी खूबसूरत दिखती हैं.
ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की बेटी आराध्या का जन्म 2011 में 16 नवंबर को हुआ था. आराध्या अब 14 साल की हो चुकी हैं और बिल्कुल अपनी मां जैसी खूबसूरत दिखती हैं.
ऐश्वर्या राय की लाडली आराध्या बच्चन मुंबई के टॉप स्कूल धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ती हैं. इस स्कूल में आराध्या के अलावा और भी कई स्टार्स के बच्चे पढ़ाई करते हैं.
ऐश्वर्या राय की लाडली आराध्या बच्चन मुंबई के टॉप स्कूल धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ती हैं. इस स्कूल में आराध्या के अलावा और भी कई स्टार्स के बच्चे पढ़ाई करते हैं.
इस स्कूल में आराध्या नर्सरी से पढ़ाई कर रही हैं. रिपोर्ट के अनुसार अब वो 8वीं क्लास में पढ़ती हैं. ऐसे में उनकी लाखों में फीस जाती है.
इस स्कूल में आराध्या नर्सरी से पढ़ाई कर रही हैं. रिपोर्ट के अनुसार अब वो 8वीं क्लास में पढ़ती हैं. ऐसे में उनकी लाखों में फीस जाती है.
अगर ऐश्वर्या और अभिषेक की लाडली की फीस पर गौर करें तो रिपोर्ट के अनुसार हर महीने 4.5 लाख रुपये फीस जाती है.
अगर ऐश्वर्या और अभिषेक की लाडली की फीस पर गौर करें तो रिपोर्ट के अनुसार हर महीने 4.5 लाख रुपये फीस जाती है.
बता दें धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल की नर्सरी से 7वीं क्लास तक की एक महीने की फीस करीब 1.70 लाख रुपये हैं. इसके बाद 8वीं से हाई स्कूल के लिए हर महीने 4.5 लाख रुपये की फीस देनी पड़ती है.
बता दें धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल की नर्सरी से 7वीं क्लास तक की एक महीने की फीस करीब 1.70 लाख रुपये हैं. इसके बाद 8वीं से हाई स्कूल के लिए हर महीने 4.5 लाख रुपये की फीस देनी पड़ती है.
आराध्या बच्चन ज्यादातर अपनी मां ऐश्वर्या राय के संग ही स्पॉट की जाती हैं. वो अपनी मां के संग शानदार बॉन्ड शेयर करती हैं.
आराध्या बच्चन ज्यादातर अपनी मां ऐश्वर्या राय के संग ही स्पॉट की जाती हैं. वो अपनी मां के संग शानदार बॉन्ड शेयर करती हैं.
वहीं, अभिषेक बच्चन भी आराध्या की बेहतरीन परवरिश का पूरा श्रेय अपनी पत्नी ऐश्वर्या राय को ही देते हैं.
वहीं, अभिषेक बच्चन भी आराध्या की बेहतरीन परवरिश का पूरा श्रेय अपनी पत्नी ऐश्वर्या राय को ही देते हैं.
Published at : 17 Nov 2025 01:11 PM (IST)
Abhishek Bachchan Aaradhya Bachchan Aishwarya Rai

