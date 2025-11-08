राजस्थान लोक सेवा आयोग ने निकाली 113 पदों पर भर्तियां, जानें कैसे कर सकते हैं अप्लाई?

आवेदन करने के लिए सबसे पहले उम्मीदवार RPSC की वेबसाइट पर जाएं फिर “Statistical Officer Recruitment 2025” लिंक पर क्लिक करें इसके बाद रजिस्ट्रेशन करें फिर लॉगिन करके आवेदन फॉर्म भरें सभी जानकारी सही भरने के बाद आवेदन शुल्क जमा करें और फॉर्म सबमिट करें आवेदन करने के बाद उसकी एक कॉपी डाउनलोड या प्रिंट निकालना न भूलें ताकि भविष्य में काम आए.