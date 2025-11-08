हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
RPSC Statistical Officer Recruitment 2025: राजस्थान लोक सेवा आयोग ने निकाली 113 पदों पर भर्तियां, जानें कैसे कर सकते हैं अप्लाई?

RPSC Statistical Officer Recruitment 2025: राजस्थान लोक सेवा आयोग ने निकाली 113 पदों पर भर्तियां, जानें कैसे कर सकते हैं अप्लाई?

राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सांख्यिकी अधिकारी के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है सरकारी नौकरी की चाह रखने वालों के लिए यह एक सुनहरा मौका हो सकता है जानें कब तक कर सकते हैं आवेदन...

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 08 Nov 2025 09:11 AM (IST)
राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सांख्यिकी अधिकारी के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है सरकारी नौकरी की चाह रखने वालों के लिए यह एक सुनहरा मौका हो सकता है जानें कब तक कर सकते हैं आवेदन...

इस भर्ती के जरिए कुल 113 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी यह राजस्थान सरकार के अधीन एक महत्वपूर्ण पद है जो राज्य के विभिन्न विभागों में आंकड़ों और रिपोर्टों से जुड़ा काम संभालता है.

इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 26 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे इच्छुक और योग्य उम्मीदवार RPSC की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे.
शैक्षणिक योग्यता के अनुसार उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम सेकंड क्लास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए  इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स, कॉमर्स  या एम.एससी एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स में , इसके साथ ही उम्मीदवार के पास कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जैसे RS-CIT या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष कोर्स का प्रमाणपत्र भी होना जरूरी है.
आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें ताकि योग्यता और शर्तों की पूरी जानकारी हो
उम्र सीमा की बात करें तो उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिए सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित वर्गों को अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.
आवेदन शुल्क  सामान्य वर्ग और  ओबीसी/बीसी उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 600 रुपये रखा गया है वहीं ओबीसी/बीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी/एसटी वर्ग के उम्मीदवारों को 400 रुपये और दिव्यांग  उम्मीदवारों को भी 400 रुपये शुल्क देना होगा.
आवेदन करने के लिए सबसे पहले उम्मीदवार RPSC की वेबसाइट पर जाएं फिर “Statistical Officer Recruitment 2025” लिंक पर क्लिक करें इसके बाद रजिस्ट्रेशन करें फिर लॉगिन करके आवेदन फॉर्म भरें सभी जानकारी सही भरने के बाद आवेदन शुल्क जमा करें और फॉर्म सबमिट करें आवेदन करने के बाद उसकी एक कॉपी डाउनलोड या प्रिंट निकालना न भूलें ताकि भविष्य में काम आए.
Published at : 08 Nov 2025 09:11 AM (IST)
JOB RPSC Recruitment 2025 Statistical Officer Bharti 2025

