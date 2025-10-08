हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
छत्तीसगढ़ में स्पेशल एजुकेटर बनने का सुनहरा मौका, भर्ती के लिए आवेदन शुरू

छत्तीसगढ़ में स्पेशल एजुकेटर बनने का सुनहरा मौका, भर्ती के लिए आवेदन शुरू

Chhattisgarh Recruitment 2025: छत्तीसगढ़ में स्पेशल एजुकेटर के 100 पदों पर भर्ती शुरू, आवेदन ऑफलाइन माध्यम से 13 अक्टूबर 2025 तक किए जा सकते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 08 Oct 2025 07:03 AM (IST)
Chhattisgarh Recruitment 2025: छत्तीसगढ़ में स्पेशल एजुकेटर के 100 पदों पर भर्ती शुरू, आवेदन ऑफलाइन माध्यम से 13 अक्टूबर 2025 तक किए जा सकते हैं.

छत्तीसगढ़ में शिक्षण क्षेत्र में करियर बनाने की चाह रखने वाले युवाओं के लिए खुशखबरी है. लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने राज्य में स्पेशल एजुकेटर के 100 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

इन पदों के लिए आवेदन आज से शुरू हो गए हैं, और 13 अक्टूबर 2025 तक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. आवेदन पूरी तरह ऑफलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे. यह भर्ती उन उम्मीदवारों के लिए खास है जो शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अलग करना चाहते हैं और विशेष जरूरतों वाले बच्चों के साथ काम करने का जुनून रखते हैं.
इन पदों के लिए आवेदन आज से शुरू हो गए हैं, और 13 अक्टूबर 2025 तक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. आवेदन पूरी तरह ऑफलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे. यह भर्ती उन उम्मीदवारों के लिए खास है जो शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अलग करना चाहते हैं और विशेष जरूरतों वाले बच्चों के साथ काम करने का जुनून रखते हैं.
स्पेशल एजुकेटर पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 13 अक्टूबर 2025 तय की गई है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम दिन की भीड़ से बचने के लिए समय रहते आवेदन-पत्र तैयार कर आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने जिले के शिक्षा अधिकारी (DEO) कार्यालय में जमा कर दें.
स्पेशल एजुकेटर पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 13 अक्टूबर 2025 तय की गई है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम दिन की भीड़ से बचने के लिए समय रहते आवेदन-पत्र तैयार कर आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने जिले के शिक्षा अधिकारी (DEO) कार्यालय में जमा कर दें.
इन पदों के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डीएड (D.Ed), बीएड (B.Ed) या संबंधित विषय में 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर (Post Graduation) की डिग्री प्राप्त होनी चाहिए. इसके साथ ही, उम्मीदवारों के पास स्पेशल एजुकेशन से संबंधित आवश्यक सर्टिफिकेट और योग्यता भी होनी चाहिए.
इन पदों के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डीएड (D.Ed), बीएड (B.Ed) या संबंधित विषय में 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर (Post Graduation) की डिग्री प्राप्त होनी चाहिए. इसके साथ ही, उम्मीदवारों के पास स्पेशल एजुकेशन से संबंधित आवश्यक सर्टिफिकेट और योग्यता भी होनी चाहिए.
आवेदन के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष रखी गई है. सरकार के नियमों के अनुसार कुछ श्रेणियों को आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी. एससी और एसटी उम्मीदवारों को 5 वर्ष की छूट, जबकि महिला उम्मीदवारों को 10 वर्ष की छूट का लाभ मिलेगा.
आवेदन के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष रखी गई है. सरकार के नियमों के अनुसार कुछ श्रेणियों को आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी. एससी और एसटी उम्मीदवारों को 5 वर्ष की छूट, जबकि महिला उम्मीदवारों को 10 वर्ष की छूट का लाभ मिलेगा.
स्पेशल एजुकेटर के पदों के लिए किसी परीक्षा या इंटरव्यू का आयोजन नहीं किया जाएगा. उम्मीदवारों का चयन पूरी तरह मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा. यह सूची उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता - जैसे हायर सेकेंडरी, स्नातक, स्नातकोत्तर, डीएड या बीएड में प्राप्त अंकों के औसत के आधार पर तैयार की जाएगी. जिन उम्मीदवारों के अकादमिक रिकॉर्ड बेहतर होंगे, उनके चयन की संभावना भी अधिक होगी.
स्पेशल एजुकेटर के पदों के लिए किसी परीक्षा या इंटरव्यू का आयोजन नहीं किया जाएगा. उम्मीदवारों का चयन पूरी तरह मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा. यह सूची उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता - जैसे हायर सेकेंडरी, स्नातक, स्नातकोत्तर, डीएड या बीएड में प्राप्त अंकों के औसत के आधार पर तैयार की जाएगी. जिन उम्मीदवारों के अकादमिक रिकॉर्ड बेहतर होंगे, उनके चयन की संभावना भी अधिक होगी.
उम्मीदवारों को आवेदन-पत्र डाउनलोड कर उसे सही तरीके से भरना होगा और अपने जिले के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में डाक से या स्वयं जाकर जमा करना होगा. इसके साथ कुछ जरूरी दस्तावेज भी लगाने होंगे.
उम्मीदवारों को आवेदन-पत्र डाउनलोड कर उसे सही तरीके से भरना होगा और अपने जिले के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में डाक से या स्वयं जाकर जमा करना होगा. इसके साथ कुछ जरूरी दस्तावेज भी लगाने होंगे.
Published at : 08 Oct 2025 07:03 AM (IST)
Embed widget