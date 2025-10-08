एक्सप्लोरर
छत्तीसगढ़ में स्पेशल एजुकेटर बनने का सुनहरा मौका, भर्ती के लिए आवेदन शुरू
Chhattisgarh Recruitment 2025: छत्तीसगढ़ में स्पेशल एजुकेटर के 100 पदों पर भर्ती शुरू, आवेदन ऑफलाइन माध्यम से 13 अक्टूबर 2025 तक किए जा सकते हैं.
छत्तीसगढ़ में शिक्षण क्षेत्र में करियर बनाने की चाह रखने वाले युवाओं के लिए खुशखबरी है. लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने राज्य में स्पेशल एजुकेटर के 100 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 08 Oct 2025 07:03 AM (IST)
नौकरी
6 Photos
राजस्थान में फिर बजेगा देशभक्ति का बिगुल, 29 अक्टूबर से शुरू होगी तीसरी इंडियन आर्मी भर्ती रैली
नौकरी
6 Photos
एसबीआई में नौकरी का सुनहरा मौका, स्पेशलिस्ट ऑफिसर भर्ती की आखिरी तारीख बढ़ी, 15 अक्टूबर तक करें आवेदन
नौकरी
7 Photos
दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती, आवेदन 7 अक्टूबर से
नौकरी
6 Photos
इंडियन आर्मी में करियर का सुनहरा मौका, ग्रुप-C के 194 पदों पर भर्ती शुरू; ये करें अप्लाई
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
बिहार
…तो मान जाएंगे चिराग पासवान, कुशवाहा और मांझी? NDA में सीट शेयरिंग फाइनल!
विश्व
मरियम नवाज गिरवा देंगी चाचा शहबाज की सरकार? पाकिस्तान में भिड़े PPP-PMLN के नेता; आसिम मुनीर की बढ़ी टेंशन
बॉलीवुड
सलमान खान की फैमिली का फार्म वेकेशन, छोटी बहन का ऐसे ख्याल रख रहे अरबाज-मलाइका के बेटे
क्रिकेट
पहले गाली-गलौज और फिर पृथ्वी शॉ बल्ला लेकर मारने दौड़े, मुंबई और पुणे के बीच मैच में हुआ भयंकर ड्रामा
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion