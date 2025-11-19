हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
10वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका! बिहार में ऑफिस अटेंडेंट के 2000 से ज्यादा पदों पर भर्ती शुरू, जानें पूरा प्रोसेस

10वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका! बिहार में ऑफिस अटेंडेंट के 2000 से ज्यादा पदों पर भर्ती शुरू, जानें पूरा प्रोसेस

Bihar Office Attendant Recruitment: बिहार में 10वीं पास युवाओं के लिए ऑफिस अटेंडेंट के पदों पर बड़ी भर्ती निकली है, जिसके लिए आवेदन 24 नवंबर तक लिए जाएंगे.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 19 Nov 2025 05:44 PM (IST)
Bihar Office Attendant Recruitment: बिहार में 10वीं पास युवाओं के लिए ऑफिस अटेंडेंट के पदों पर बड़ी भर्ती निकली है, जिसके लिए आवेदन 24 नवंबर तक लिए जाएंगे.

बिहार में 10वीं पास युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का एक बड़ा अवसर सामने आया है. बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने ऑफिस अटेंडेंट और परिचारी (विशिष्ट) के रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसके लिए आवेदन ऑनलाइन स्वीकार किए जा रहे हैं.

इस भर्ती में आवेदन शुल्क जमा करने की आखिरी तारीख 21 नवंबर और पूरा फॉर्म भरकर सबमिट करने की अंतिम तिथि 24 नवंबर तय की गई है. इसलिए जो भी अभ्यर्थी योग्यता पूरी करते हैं वे ऑफिशियल वेबसाइट onlinebssc.com पर जाकर तुरंत आवेदन कर सकते हैं.
इस भर्ती में आवेदन शुल्क जमा करने की आखिरी तारीख 21 नवंबर और पूरा फॉर्म भरकर सबमिट करने की अंतिम तिथि 24 नवंबर तय की गई है. इसलिए जो भी अभ्यर्थी योग्यता पूरी करते हैं वे ऑफिशियल वेबसाइट onlinebssc.com पर जाकर तुरंत आवेदन कर सकते हैं.
इन पदों के लिए शैक्षिक योग्यता बेहद सरल है, उम्मीदवार का सिर्फ 10वीं या मैट्रिक पास होना जरूरी है, जिससे कम पढ़े-लिखे युवाओं के लिए भी यह भर्ती एक सुनहरा मौका बन जाती है.
इन पदों के लिए शैक्षिक योग्यता बेहद सरल है, उम्मीदवार का सिर्फ 10वीं या मैट्रिक पास होना जरूरी है, जिससे कम पढ़े-लिखे युवाओं के लिए भी यह भर्ती एक सुनहरा मौका बन जाती है.
आयु सीमा भी कैटेगरी के अनुसार निर्धारित की गई है जहां अनारक्षित पुरुषों के लिए अधिकतम उम्र 37 वर्ष, पिछड़ा व अति पिछड़ा वर्ग और अनारक्षित महिलाओं के लिए 40 वर्ष है.
आयु सीमा भी कैटेगरी के अनुसार निर्धारित की गई है जहां अनारक्षित पुरुषों के लिए अधिकतम उम्र 37 वर्ष, पिछड़ा व अति पिछड़ा वर्ग और अनारक्षित महिलाओं के लिए 40 वर्ष है.
वहीं, SC/ST उम्मीदवारों के लिए 42 वर्ष तय की गई है, जबकि दिव्यांग अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु में 10 वर्ष की अतिरिक्त छूट मिलती है.
वहीं, SC/ST उम्मीदवारों के लिए 42 वर्ष तय की गई है, जबकि दिव्यांग अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु में 10 वर्ष की अतिरिक्त छूट मिलती है.
फीस की बात करें तो अनारक्षित, ओबीसी और बिहार के बाहर के उम्मीदवारों के लिए 540 रुपये, जबकि SC, ST, दिव्यांग और सभी वर्ग की महिला उम्मीदवारों के लिए मात्र 135 रुपये तय किए गए हैं, और फीस का भुगतान केवल ऑनलाइन मोड से ही किया जा सकता है.
फीस की बात करें तो अनारक्षित, ओबीसी और बिहार के बाहर के उम्मीदवारों के लिए 540 रुपये, जबकि SC, ST, दिव्यांग और सभी वर्ग की महिला उम्मीदवारों के लिए मात्र 135 रुपये तय किए गए हैं, और फीस का भुगतान केवल ऑनलाइन मोड से ही किया जा सकता है.
आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और इसे बेहद आसान रखा गया है, जहां उम्मीदवार को सबसे पहले onlinebssc.com/officeattendantspecial/ पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा, इसके बाद अपनी कैटेगरी के अनुसार एप्लीकेशन फीस जमा कर लॉगिन के माध्यम से बाकी डिटेल भरकर फॉर्म को सबमिट करना होगा और अंत में उस फॉर्म का प्रिंट आउट सेव रखना होगा.
आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और इसे बेहद आसान रखा गया है, जहां उम्मीदवार को सबसे पहले onlinebssc.com/officeattendantspecial/ पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा, इसके बाद अपनी कैटेगरी के अनुसार एप्लीकेशन फीस जमा कर लॉगिन के माध्यम से बाकी डिटेल भरकर फॉर्म को सबमिट करना होगा और अंत में उस फॉर्म का प्रिंट आउट सेव रखना होगा.
Published at : 19 Nov 2025 05:44 PM (IST)
