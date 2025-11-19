एक्सप्लोरर
10वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका! बिहार में ऑफिस अटेंडेंट के 2000 से ज्यादा पदों पर भर्ती शुरू, जानें पूरा प्रोसेस
Bihar Office Attendant Recruitment: बिहार में 10वीं पास युवाओं के लिए ऑफिस अटेंडेंट के पदों पर बड़ी भर्ती निकली है, जिसके लिए आवेदन 24 नवंबर तक लिए जाएंगे.
बिहार में 10वीं पास युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का एक बड़ा अवसर सामने आया है. बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने ऑफिस अटेंडेंट और परिचारी (विशिष्ट) के रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसके लिए आवेदन ऑनलाइन स्वीकार किए जा रहे हैं.
Published at : 19 Nov 2025 05:44 PM (IST)
