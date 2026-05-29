Aaj ka Kark Rashifal 29 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी तिथि फिर चतुर्दशी तिथि रहेगी. आज सुबह 10:38 तक स्वाति नक्षत्र फिर विशाखा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, परिध योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा तुला राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन अपनी कमियों को बारीकी से पकड़ने और व्यावसायिक व्यवस्थाओं को सुधारने का है. ई-कॉमर्स या ऑनलाइन बिजनेस से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा चिंताजनक रह सकता है; आपकी वेबसाइट पर 'कन्वर्ज़न रेट ड्रॉप' (Conversion Rate Drop) जा सकता है, यानी वेबसाइट पर विजिटर्स (दर्शक) तो बहुत आ रहे हैं लेकिन वे माल खरीद नहीं रहे हैं.

ज्योतिषाचार्य की सलाह है कि तुरंत अपनी वेबसाइट का चेकआउट प्रोसेस रिव्यू करें, कहीं कोई तकनीकी इश्यू या खराब यूजर एक्सपीरियंस तो नहीं है. वर्तमान में चल रही कुछ आर्थिक परेशानियों के चलते आज आप बहुत ज्यादा सुसंगत और तार्किक रूप से सोचने में सक्षम नहीं हो पाएंगे, जिससे आपका बिजनेस सामान्य गति से भी आगे नहीं बढ़ पाएगा; व्यावसायिक कार्यों में कुछ रुकावटें और विलंब आना आज स्वाभाविक है, धैर्य रखें.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए शुक्रवार का दिन अत्यधिक व्यस्तता और विवादों से बचने का संकेत दे रहा है. आज ऑफिस में आप 'मीटिंग ओवरलोड' (बहुत ज्यादा मीटिंग्स होना) से काफी परेशान हो सकते हैं. स्थिति यह होगी कि आपका पूरा दिन केवल मीटिंग्स अटेंड करने में ही बीत जाएगा और आपका जो मुख्य पेंडिंग काम है, उसके लिए 'डीप वर्क' (एकाग्रता से काम करने) का टाइम ही नहीं मिल पाएगा, जिससे आपके काम की क्वालिटी सफर कर सकती है.

समझदारी इसी में है कि आज केवल बहुत जरूरी मीटिंग्स ही अटेंड करिए, बाकी को विनम्रता से डिक्लाइन (मना) कर दीजिए. नौकरी या वर्कस्पेस पर आज किसी के साथ व्यर्थ के विवाद में फंसने की पूरी संभावना है, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें. जो लोग इन दिनों नौकरी बदलने की मंशा बना रहे हैं, वे जल्दबाजी में वर्तमान जॉब से इस्तीफा न दें; पहले नई जगह से पक्का 'जॉब कन्फर्मेशन' (ऑफर लेटर) हासिल करें, उसके बाद ही आगे कदम बढ़ाएं.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन बहुत ही सचेत रहने और मानसिक मजबूती बनाए रखने का है. चतुर्थ चंद्रमा पढ़ाई में रुकावट दे सकता है. कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स को आज कोई बड़ा झटका लग सकता है; परीक्षा के बाद अचानक पेपर लीक होने के चलते पूरी एग्जाम कैंसिल (निरस्त) होने की दुखद खबर आ सकती है, जिससे आपकी सब किए-कराए परिश्रम पर पानी फिर जाएगा. घबराएं नहीं, खुद को संभालें और दोबारा दुगनी मेहनत करने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और दांपत्य जीवन के लिहाज से आज का दिन जिम्मेदारियां बढ़ाने वाला रहेगा. चौथे चंद्रमा के प्रभाव से आज घर में माता जी या किसी बुजुर्ग महिला की सेहत अचानक खराब हो सकती है, जिससे आपको डॉक्टर और अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं. हालांकि, पति-पत्नी के संबंधों में आपसी तालमेल और मधुरता बनी रहेगी, तथा घर में नजदीकी रिश्तेदारों के आने से चहल-पहल और थोड़ा खुशी भरा वातावरण भी बीच-बीच में तैयार होगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन थोड़ा कमजोर रह सकता है. घर की महिला सदस्य के खराब स्वास्थ्य और परीक्षा कैंसिल होने के मानसिक आघात के कारण आप अत्यधिक तनाव और सिरदर्द की समस्या से घिर सकते हैं. खुद को शांत रखने के लिए गहरी सांस लें और प्राणायाम का सहारा लें.

भाग्यशाली रंग: ग्रीन

भाग्यशाली अंक: 8

अशुभ अंक: 2

आज का विशेष उपाय: आज चौथे चंद्रमा के प्रतिकूल प्रभाव को दूर करने और मानसिक तनाव से मुक्ति के लिए माता लक्ष्मी के स्वरूप संतोषी माता की आराधना करें. आज शुक्रवार के दिन सुबह या शाम को माता के सम्मुख घी का दीपक जलाएं और उन्हें गुड़ और भुने हुए चने का भोग लगाएं.

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