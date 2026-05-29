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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kark Rashifal 29 May 2026: कर्क राशि चौथे चंद्रमा के प्रभाव से माता की सेहत हो सकती है खराब, जॉब बदलने में न करें जल्दबाजी

Aaj ka Kark Rashifal 29 May 2026: कर्क राशि चौथे चंद्रमा के प्रभाव से माता की सेहत हो सकती है खराब, जॉब बदलने में न करें जल्दबाजी

Cancer Horoscope 29 May 2026: कर्क राशि वालों के लिए बन रहा है परिध योग, क्या शुक्रवार को ऑनलाइन बिजनेस में कन्वर्ज़न रेट ड्रॉप होने से बढ़ेगी चिंता? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 29 May 2026 03:15 AM (IST)
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Aaj ka Kark Rashifal 29 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी तिथि फिर चतुर्दशी तिथि रहेगी. आज सुबह 10:38 तक स्वाति नक्षत्र फिर विशाखा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, परिध योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा तुला राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन अपनी कमियों को बारीकी से पकड़ने और व्यावसायिक व्यवस्थाओं को सुधारने का है. ई-कॉमर्स या ऑनलाइन बिजनेस से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा चिंताजनक रह सकता है; आपकी वेबसाइट पर 'कन्वर्ज़न रेट ड्रॉप' (Conversion Rate Drop) जा सकता है, यानी वेबसाइट पर विजिटर्स (दर्शक) तो बहुत आ रहे हैं लेकिन वे माल खरीद नहीं रहे हैं. 

ज्योतिषाचार्य की सलाह है कि तुरंत अपनी वेबसाइट का चेकआउट प्रोसेस रिव्यू करें, कहीं कोई तकनीकी इश्यू या खराब यूजर एक्सपीरियंस तो नहीं है. वर्तमान में चल रही कुछ आर्थिक परेशानियों के चलते आज आप बहुत ज्यादा सुसंगत और तार्किक रूप से सोचने में सक्षम नहीं हो पाएंगे, जिससे आपका बिजनेस सामान्य गति से भी आगे नहीं बढ़ पाएगा; व्यावसायिक कार्यों में कुछ रुकावटें और विलंब आना आज स्वाभाविक है, धैर्य रखें.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए शुक्रवार का दिन अत्यधिक व्यस्तता और विवादों से बचने का संकेत दे रहा है. आज ऑफिस में आप 'मीटिंग ओवरलोड' (बहुत ज्यादा मीटिंग्स होना) से काफी परेशान हो सकते हैं. स्थिति यह होगी कि आपका पूरा दिन केवल मीटिंग्स अटेंड करने में ही बीत जाएगा और आपका जो मुख्य पेंडिंग काम है, उसके लिए 'डीप वर्क' (एकाग्रता से काम करने) का टाइम ही नहीं मिल पाएगा, जिससे आपके काम की क्वालिटी सफर कर सकती है. 

समझदारी इसी में है कि आज केवल बहुत जरूरी मीटिंग्स ही अटेंड करिए, बाकी को विनम्रता से डिक्लाइन (मना) कर दीजिए. नौकरी या वर्कस्पेस पर आज किसी के साथ व्यर्थ के विवाद में फंसने की पूरी संभावना है, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें. जो लोग इन दिनों नौकरी बदलने की मंशा बना रहे हैं, वे जल्दबाजी में वर्तमान जॉब से इस्तीफा न दें; पहले नई जगह से पक्का 'जॉब कन्फर्मेशन' (ऑफर लेटर) हासिल करें, उसके बाद ही आगे कदम बढ़ाएं.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन बहुत ही सचेत रहने और मानसिक मजबूती बनाए रखने का है. चतुर्थ चंद्रमा पढ़ाई में रुकावट दे सकता है. कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स को आज कोई बड़ा झटका लग सकता है; परीक्षा के बाद अचानक पेपर लीक होने के चलते पूरी एग्जाम कैंसिल (निरस्त) होने की दुखद खबर आ सकती है, जिससे आपकी सब किए-कराए परिश्रम पर पानी फिर जाएगा. घबराएं नहीं, खुद को संभालें और दोबारा दुगनी मेहनत करने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और दांपत्य जीवन के लिहाज से आज का दिन जिम्मेदारियां बढ़ाने वाला रहेगा. चौथे चंद्रमा के प्रभाव से आज घर में माता जी या किसी बुजुर्ग महिला की सेहत अचानक खराब हो सकती है, जिससे आपको डॉक्टर और अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं. हालांकि, पति-पत्नी के संबंधों में आपसी तालमेल और मधुरता बनी रहेगी, तथा घर में नजदीकी रिश्तेदारों के आने से चहल-पहल और थोड़ा खुशी भरा वातावरण भी बीच-बीच में तैयार होगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन थोड़ा कमजोर रह सकता है. घर की महिला सदस्य के खराब स्वास्थ्य और परीक्षा कैंसिल होने के मानसिक आघात के कारण आप अत्यधिक तनाव और सिरदर्द की समस्या से घिर सकते हैं. खुद को शांत रखने के लिए गहरी सांस लें और प्राणायाम का सहारा लें.

भाग्यशाली रंग: ग्रीन
भाग्यशाली अंक: 8
अशुभ अंक: 2
आज का विशेष उपाय: आज चौथे चंद्रमा के प्रतिकूल प्रभाव को दूर करने और मानसिक तनाव से मुक्ति के लिए माता लक्ष्मी के स्वरूप संतोषी माता की आराधना करें. आज शुक्रवार के दिन सुबह या शाम को माता के सम्मुख घी का दीपक जलाएं और उन्हें गुड़ और भुने हुए चने का भोग लगाएं. 

यह भी पढ़े- Durga Kavach: शुक्रवार के दिन दुर्गा कवच का पाठ क्यों माना जाता है बेहद शुभ? जानिए महत्व

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 29 May 2026 03:15 AM (IST)
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