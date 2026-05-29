Aaj ka Mesh Rashifal 29 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी तिथि फिर चतुर्दशी तिथि रहेगी. आज सुबह 10:38 तक स्वाति नक्षत्र फिर विशाखा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, परिध योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा तुला राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन नए कीर्तिमान स्थापित करने और ग्राहकों का भरोसा जीतने का है. सातवें भाव का चंद्रमा होने से आज आपको साझेदारी के बिजनेस से बहुत बड़ा वित्तीय लाभ मिलने के योग बन रहे हैं. आज आपकी कुंडली में परिध योग का निर्माण होने से आप अपने पेशेवर प्रोजेक्ट पर काम करते हुए उसे अपनी बेहतरीन टीम मैनेजमेंट के सहयोग से आगे बढ़ाने में पूरी तरह सफल रहेंगे.

बिजनेसमैन के लिए आज का दिन अपने ब्रांड का बाजार में एक 'इमोशनल कनेक्ट' (भावनात्मक जुड़ाव) बिल्ड करने के लिए सबसे बेस्ट है; आपके कस्टमर्स आपके ब्रांड से इमोशनली कनेक्ट हों, इसके लिए आज सोशल मीडिया पर अपनी ब्रांड की वास्तविक जर्नी और संघर्ष को शेयर करिए, इससे आपकी रीच और साख दोनों तेजी से बढ़ेंगी. हालांकि, व्यापार को और आगे ले जाने के लिए इस समय आपको बहुत कड़ी मेहनत और ध्यान देने की जरूरत है.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए शुक्रवार का दिन मानसिक दुविधाओं को दूर कर सही फैसले लेने का रहेगा. जो लोग इन दिनों लॉयल्टी ग्रोथ की बड़ी दुविधा में फंसे हुए हैं कि वे अपनी पुरानी कंपनी छोड़ें या वहीं रहें, आज उन्हें अपनी अंतरात्मा से एक बहुत बड़ी क्लैरिटी (स्पष्टता) मिल जाएगी.

ज्योतिषाचार्य की सलाह है कि अपने करियर गोल्स (लक्ष्यों) को प्रायोरिटी (प्राथमिकता) दीजिए और किसी भी तरह के इमोशनल गिल्ट (भावनात्मक दबाव) में बिल्कुल न फंसें. नौकरी में भविष्य की कोई नई बड़ी योजना बनाने के लिए यह एक बहुत अच्छा दिन होगा. आज वर्कप्लेस पर आप अधिक एकाग्रता के साथ कार्य करते हुए खुद को बेहद उत्साहित महसूस करेंगे, जिससे पेंडिंग काम समय पर पूरे हो जाएंगे.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन अपनी कमियों को सुधारने का संकेत दे रहा है. सातवां चंद्रमा आपकी बौद्धिक क्षमता को निखारेगा. कॉम्पिटिटिव एंड जनरल स्टूडेंट्स के लिए आज सलाह है कि उन्हें अपने राइटिंग स्किल्स (लेखन शैली) को सुधारना होगा और साथ ही अपनी स्मरण शक्ति (याददाश्त) को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करने होंगे, तब ही वो अपने सुनहरे सपनों को साकार कर पाएंगे.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन सुखद और प्रेमपूर्ण रहेगा. सातवें चंद्रमा के प्रभाव से दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी और जीवनसाथी के साथ पुराने विवाद खत्म होंगे. परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का आशीर्वाद आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और घर का माहौल खुशनुमा रहेगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन उत्तम बना रहेगा. आपके भीतर अद्भुत मानसिक एकाग्रता और उत्साह रहेगा. हालांकि, अत्यधिक सोचने और करियर की प्लानिंग के कारण शाम को आंखों में थोड़ा भारीपन हो सकता है, लेकिन शारीरिक रूप से आप पूरी तरह फिट रहेंगे.

भाग्यशाली रंग: येलो

भाग्यशाली अंक: 1

अशुभ अंक: 7

आज का विशेष उपाय: आज परिध योग की शुभता पाने और करियर में क्लैरिटी के लिए भगवान गणेश की शरण में जाएं. आज शुक्रवार के दिन सुबह या शाम गणेश जी को साबुत हरी मूंग के 21 दाने अर्पित करें और शुद्ध घी का दीपक जलाकर आरती करें.

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