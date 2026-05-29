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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Mithun Rashifal 29 May 2026: मिथुन राशि कर्मचारियों को मिलेगा इंडस्ट्री एक्सपर्ट से मिलने का मौका, बॉस की बातें काटने से बचें

Aaj ka Mithun Rashifal 29 May 2026: मिथुन राशि कर्मचारियों को मिलेगा इंडस्ट्री एक्सपर्ट से मिलने का मौका, बॉस की बातें काटने से बचें

Gemini Horoscope 29 May 2026: मिथुन राशि वालों के लिए बन रहा है परिध योग, क्या शुक्रवार को यूजर जनरेटेड कंटेंट और सोशल प्रूफ से बढ़ेगी बिजनेस की उन्नति? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 29 May 2026 03:10 AM (IST)
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Aaj ka Mithun Rashifal 29 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी तिथि फिर चतुर्दशी तिथि रहेगी. आज सुबह 10:38 तक स्वाति नक्षत्र फिर विशाखा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, परिध योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा तुला राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आधुनिक मार्केटिंग रणनीतियों को अपनाने और बाजार में सामंजस्य स्थापित करने का है. आज आपकी कुंडली में परिध योग का निर्माण होने से मार्केट में पार्टियों और ग्राहकों के साथ आपका सामंजस्य बहुत शानदार रहेगा, जिससे बिजनेस में जबरदस्त उन्नति होगी. 

बिजनेसमैन के लिए आज का दिन 'यूजर जनरेटेड कंटेंट' (User Generated Content - ग्राहकों द्वारा बनाए गए वीडियो या रिव्यू) पर काम करने का सबसे बेस्ट दिन है. आज अपने बिजनेस का सोशल प्रूफ बिल्ड करिए, क्योंकि हमेशा याद रखें—लोग विज्ञापनों से ज्यादा दूसरे आम लोगों की सच्ची बातों पर ज्यादा विश्वास करते हैं. व्यापार में आज सभी माल समय पर तैयार होने से पैकेजिंग टाइम पर होगी और माल अगली पार्टी तक समय पर पहुंच जाएगा, जिससे मार्केट में आपका ब्रांड नेम बहुत मजबूत होगा.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए शुक्रवार का दिन करियर में कोई बहुत बड़ा और फायदेमंद कनेक्शन बनाने वाला साबित हो सकता है. आज का दिन एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारियों) के लिए बेहद शानदार रहेगा; आज आपको कार्यक्षेत्र या किसी इवेंट में किसी बड़े सीनियर या इंडस्ट्री एक्सपर्ट (क्षेत्र के विशेषज्ञ) से सीधे मिलने का सुनहरा मौका मिल सकता है. 

ऐसी मुलाकातों में अपना बेस्ट इम्प्रेशन बनाइए, क्योंकि आज बना यह कनेक्शन भविष्य में आपके करियर ग्रोथ में बहुत काम आएगा. ज्योतिषाचार्य की सलाह है कि वर्कस्पेस पर आज सीनियर्स और बॉस की बातों को बिल्कुल न काटें, उनकी गाइडलाइंस का सम्मान करें, तो पूरा दिन आपके फेवर में रहेगा. नौकरीपेशा लोग आज एक साधारण और संतोषजनक दिन बिता पाएंगे.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों, कलाकारों और खेलकूद से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन अपनी प्रतिभा को दुनिया के सामने साबित करने का रहेगा. पंचम चंद्रमा आपके कौशल को बढ़ाएगा. स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन को आज अपनी कार्यशैली के साथ-साथ अपना कड़ा अनुशासन सिद्ध करने के कई बेहतरीन अवसर मिलेंगे, जिन्हें भुनाने में वे पूरी तरह सफल रहेंगे.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियों की सौगात लेकर आया है. पांचवें चंद्रमा के प्रभाव से आज जातकों को उत्तम 'संतान सुख' या संतान की तरफ से कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है. प्रेम जीवन बिता रहे जातकों के लिए भी दिन बहुत रोमांटिक रहेगा; आज आपको अपने प्रेमी (लवर) के साथ कई दिनों के लंबे इंतजार के बाद एक बेहतरीन और यादगार समय स्पेंड करने का मौका मिलेगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन काफी अच्छा और ऊर्जावान बना रहेगा. संतान सुख और प्रेमी के साथ समय बिताने से मानसिक रूप से आप बेहद खुश और तनावमुक्त रहेंगे. शारीरिक स्वास्थ्य भी पूरी तरह मजबूत बना रहेगा.

भाग्यशाली रंग: सिल्वर
भाग्यशाली अंक: 6
अशुभ अंक: 4
आज का विशेष उपाय: आज पंचम चंद्रमा की शुभता पाने और करियर में तरक्की के लिए भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें. आज के दिन सुबह भगवान गणेश के मस्तक पर लाल सिंदूर का तिलक लगाएं और उन्हें मोदक या बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं. 

यह भी पढ़े- Durga Kavach: शुक्रवार के दिन दुर्गा कवच का पाठ क्यों माना जाता है बेहद शुभ? जानिए महत्व

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 29 May 2026 03:10 AM (IST)
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