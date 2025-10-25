सनातन परंपरा में हर शुभ कार्य की शुरुआत शुभ मुहूर्त देखकर किया जाता है, ठीक उसी प्रकार, जब घर बनाने की बात आती है, तो वास्तु शास्त्र के नियमों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है. विशेषकर तब, जब आपके प्लॉट का मुख दक्षिण दिशा की हो. वास्तु के अनुसार दक्षिण दिशा यम देवता और पितरों की दिशा मानी जाती है, इसलिए इस दिशा में बने घर में विशेष सावधानी रखनी चाहिए.