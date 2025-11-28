एक्सप्लोरर
Rinmukteshwar Mahadev Mandir: कर्ज से चाहिए मुक्ति तो महादेव इस मंदिर में झुकाएं सिर, यहां हर कामना होती है पूरी
Rinmukteshwar Mahadev Mandir: ऋणमुक्तेश्वर महादेव मंदिर को आर्थिक संकट और कर्ज से मुक्ति के लिए पवित्र धाम माना जाता है. मान्यता है कि, जो भक्त यहां आकर सिर झुकाते हैं, महादेव उनके कष्ट दूर करते हैं.
ऋणमुक्तेश्वर महादेव मंदिर
Published at : 28 Nov 2025 04:55 AM (IST)
