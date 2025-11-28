हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Rinmukteshwar Mahadev Mandir: कर्ज से चाहिए मुक्ति तो महादेव इस मंदिर में झुकाएं सिर, यहां हर कामना होती है पूरी

Rinmukteshwar Mahadev Mandir: कर्ज से चाहिए मुक्ति तो महादेव इस मंदिर में झुकाएं सिर, यहां हर कामना होती है पूरी

Rinmukteshwar Mahadev Mandir: ऋणमुक्तेश्वर महादेव मंदिर को आर्थिक संकट और कर्ज से मुक्ति के लिए पवित्र धाम माना जाता है. मान्यता है कि, जो भक्त यहां आकर सिर झुकाते हैं, महादेव उनके कष्ट दूर करते हैं.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 28 Nov 2025 04:55 AM (IST)
Rinmukteshwar Mahadev Mandir: ऋणमुक्तेश्वर महादेव मंदिर को आर्थिक संकट और कर्ज से मुक्ति के लिए पवित्र धाम माना जाता है. मान्यता है कि, जो भक्त यहां आकर सिर झुकाते हैं, महादेव उनके कष्ट दूर करते हैं.

ऋणमुक्तेश्वर महादेव मंदिर

1/6
कर्ज के बोझ में दबा व्यक्ति न सिर्फ आर्थिक बल्कि मानसिक परेशानियों का भी सामना करता है. कर्ज मुक्ति के लिए व्यक्ति मेहनत करने के साथ ही कई तरह के उपाय भी करता है. लेकिन एक ऐसा मंदिर जहां किए प्रार्थना और पूजा से कर्ज का बोझ शीघ्र कम होता है.
कर्ज के बोझ में दबा व्यक्ति न सिर्फ आर्थिक बल्कि मानसिक परेशानियों का भी सामना करता है. कर्ज मुक्ति के लिए व्यक्ति मेहनत करने के साथ ही कई तरह के उपाय भी करता है. लेकिन एक ऐसा मंदिर जहां किए प्रार्थना और पूजा से कर्ज का बोझ शीघ्र कम होता है.
2/6
उज्जैन में स्थित ऋणमुक्तेश्वर महादेव मंदिर भगवान शिव को समर्पित है. यहां भक्त आते हैं और विशेष पूजा अराधना व उपाय भी करते है. खासकर कर्ज मुक्ति की महिमा के लिए यह मंदिर बहुत प्रसिद्ध है.
उज्जैन में स्थित ऋणमुक्तेश्वर महादेव मंदिर भगवान शिव को समर्पित है. यहां भक्त आते हैं और विशेष पूजा अराधना व उपाय भी करते है. खासकर कर्ज मुक्ति की महिमा के लिए यह मंदिर बहुत प्रसिद्ध है.
3/6
वृटवृक्ष के तने में स्थित ऋणमुक्तेश्वर मंदिर का संबंध त्रेयायुग से भी जुड़ा है. यह मंदिर शिप्रा नदी के शांत तट पर वाल्मीकि धाम क्षेत्र में स्थित है और यहां सिर्फ भगवान शिव ही नहीं बल्कि पूरे शिव परिवार की पूजा होती है.
वृटवृक्ष के तने में स्थित ऋणमुक्तेश्वर मंदिर का संबंध त्रेयायुग से भी जुड़ा है. यह मंदिर शिप्रा नदी के शांत तट पर वाल्मीकि धाम क्षेत्र में स्थित है और यहां सिर्फ भगवान शिव ही नहीं बल्कि पूरे शिव परिवार की पूजा होती है.
4/6
ऋणमुक्तेश्वर मंदिर में शनिवार और मंगलवार के दिन विशेष पूजा होती है, जिसे पीली पूजा कहा जाता है. आर्थिक संकट या कर्ज से छुटकारा पाने के लिए भक्त चने की दाल, हल्दी, पीले फूल, गुड़ आदि को पीले रंग के बांधकर शिवलिंग पर अर्पित करें.
ऋणमुक्तेश्वर मंदिर में शनिवार और मंगलवार के दिन विशेष पूजा होती है, जिसे पीली पूजा कहा जाता है. आर्थिक संकट या कर्ज से छुटकारा पाने के लिए भक्त चने की दाल, हल्दी, पीले फूल, गुड़ आदि को पीले रंग के बांधकर शिवलिंग पर अर्पित करें.
5/6
मंदिर के आचार्य और साधु संतों के मुताबिक, जो लोग व्यापार में घाटा, नौकरी छूटने, लोन (कर्ज) लेने या अन्य कारणों से आर्थिक तंगी का सामना करते हैं, वे ऋणमुक्तेश्वर मंदिर आकर पीली पूजा जरूर कराते हैं.
मंदिर के आचार्य और साधु संतों के मुताबिक, जो लोग व्यापार में घाटा, नौकरी छूटने, लोन (कर्ज) लेने या अन्य कारणों से आर्थिक तंगी का सामना करते हैं, वे ऋणमुक्तेश्वर मंदिर आकर पीली पूजा जरूर कराते हैं.
6/6
मंदिर से जुड़ी मान्यतानुसार, सतयुग में जब राजा हरिश्चंद्र को एक गेंडे के भार जितना दान ऋषि विश्वामित्र को करना था, तब उन्होंने महादेव के ऋणमुक्तेश्वर मंदिर में पूजा की थी, जिसके बाद वे कर्ज मुक्त हुए थे.
मंदिर से जुड़ी मान्यतानुसार, सतयुग में जब राजा हरिश्चंद्र को एक गेंडे के भार जितना दान ऋषि विश्वामित्र को करना था, तब उन्होंने महादेव के ऋणमुक्तेश्वर मंदिर में पूजा की थी, जिसके बाद वे कर्ज मुक्त हुए थे.
Published at : 28 Nov 2025 04:55 AM (IST)
