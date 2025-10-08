करवा चौथ पर करवा बदलने या फेरने की विधि में सात बार करवा को घुमाया जाता है. करवा को दक्षिणावर्त घुमाते हुए महिलाएं ‘ले सुहागन ले करवा, दे सुहागन दे करवा’ कहती हैं. कई जगहों पर करवा घुमाते हुए कथा सुनी जाती है. करवा फेरने के बाद चंद्रदोय का इंतजार किया जाता है.