हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोKarwa Chauth 2025: करवा चौथ पर करवा कितनी बार फेरा जाता है?

Karwa Chauth 2025: करवा चौथ पर करवा कितनी बार फेरा जाता है?

Karwa Chauth 2025: पति की लंबी आयु के लिए सुहागिन महिलाएं 10 अक्टूबर को करवा चौथ का व्रत रखेंगी. करवा चौथ की पूजा में करवा घुमाने या फेरने की रस्म महत्वपूर्ण मानी जाती गै.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 08 Oct 2025 09:30 PM (IST)
Karwa Chauth 2025: पति की लंबी आयु के लिए सुहागिन महिलाएं 10 अक्टूबर को करवा चौथ का व्रत रखेंगी. करवा चौथ की पूजा में करवा घुमाने या फेरने की रस्म महत्वपूर्ण मानी जाती गै.

करवा चौथ 2025

1/6
करवा चौथ की पूजा 10 अक्टूबर 2025 को की जाएगी. इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर महिलाएं सरगी करती हैं और फिर पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं. शुभ मुहूर्त मे पूजा करने के बाद रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत खोला जाता है.
करवा चौथ की पूजा 10 अक्टूबर 2025 को की जाएगी. इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर महिलाएं सरगी करती हैं और फिर पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं. शुभ मुहूर्त मे पूजा करने के बाद रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत खोला जाता है.
2/6
करवा चौथ पर करवा बदलने या फेरने की विधि में सात बार करवा को घुमाया जाता है. करवा को दक्षिणावर्त घुमाते हुए महिलाएं ‘ले सुहागन ले करवा, दे सुहागन दे करवा’ कहती हैं. कई जगहों पर करवा घुमाते हुए कथा सुनी जाती है. करवा फेरने के बाद चंद्रदोय का इंतजार किया जाता है.
करवा चौथ पर करवा बदलने या फेरने की विधि में सात बार करवा को घुमाया जाता है. करवा को दक्षिणावर्त घुमाते हुए महिलाएं ‘ले सुहागन ले करवा, दे सुहागन दे करवा’ कहती हैं. कई जगहों पर करवा घुमाते हुए कथा सुनी जाती है. करवा फेरने के बाद चंद्रदोय का इंतजार किया जाता है.
3/6
करवा, मिट्टी या धातु का कलश होता है. इसमें जल भरकर ढक्कन लगाकर ऊपर मठाई रखी जाती है. वहीं पूजा की थाली में रोली, अक्षत, दीपक, सिंदूर, कुमकुम, फूल और मिठाई होती है.
करवा, मिट्टी या धातु का कलश होता है. इसमें जल भरकर ढक्कन लगाकर ऊपर मठाई रखी जाती है. वहीं पूजा की थाली में रोली, अक्षत, दीपक, सिंदूर, कुमकुम, फूल और मिठाई होती है.
4/6
करवा चौथ में सात बार करवा घुमाना सात फेरों का प्रतीक माना जाता है. हर फेरे को पति की दीर्घ आयु, समृद्धि, स्वास्थ्य और वैवाहिक सुख के लिए माना जाता है.
करवा चौथ में सात बार करवा घुमाना सात फेरों का प्रतीक माना जाता है. हर फेरे को पति की दीर्घ आयु, समृद्धि, स्वास्थ्य और वैवाहिक सुख के लिए माना जाता है.
5/6
आमतौर पर करवा चौथ की पूजा महिलाएं सामूहिक रूप से करती हैं. घर-परिवार और आस-पास की महिलाएं एकत्रित होकर पूजा करती हैं. इसमें करवा की अदला-बदली करते हुए करवा फेरा जाता है.
आमतौर पर करवा चौथ की पूजा महिलाएं सामूहिक रूप से करती हैं. घर-परिवार और आस-पास की महिलाएं एकत्रित होकर पूजा करती हैं. इसमें करवा की अदला-बदली करते हुए करवा फेरा जाता है.
6/6
लेकिन अगर आप अकेली पूजा कर रही हैं या घर पर कोई अन्य महिला नहीं है तो आप मां गौरी को ही अपनी सखी मानकर उनके लिए भी एक करवा तैयार करें. इस तरह से आप एक अपने नाम की और एक मां गौरी के नाम की करवा की अदला-बदली कर सकती हैं.
लेकिन अगर आप अकेली पूजा कर रही हैं या घर पर कोई अन्य महिला नहीं है तो आप मां गौरी को ही अपनी सखी मानकर उनके लिए भी एक करवा तैयार करें. इस तरह से आप एक अपने नाम की और एक मां गौरी के नाम की करवा की अदला-बदली कर सकती हैं.
Published at : 08 Oct 2025 09:30 PM (IST)
Tags :
Karwa Chauth Puja Karwa Chauth Vrat Karwa Karwa Chauth 2025

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'अमित शाह पर भरोसा मत करो', ममता बनर्जी की PM मोदी को सलाह! गृहमंत्री की मीरजाफर से कर दी तुलना
'अमित शाह पर भरोसा मत करो', ममता बनर्जी की PM मोदी को सलाह! गृहमंत्री की मीरजाफर से कर दी तुलना
बिहार
बिहार चुनाव 2025: 'प्रशांत किशोर न तीन में न तेरह में', सांसद पप्पू यादव बोले- 'आज तक एक सीट…'
'प्रशांत किशोर न तीन में न तेरह में', सांसद पप्पू यादव बोले- 'आज तक एक सीट…'
इंडिया
PM मोदी ने मुंबई मेट्रो की एक्वा लाइन का किया उद्घाटन, जानें स्टेशन, रूट और किराए के बारे में सबकुछ
PM मोदी ने मुंबई मेट्रो की एक्वा लाइन का किया उद्घाटन, जानें स्टेशन, रूट और किराए के बारे में सबकुछ
क्रिकेट
संन्यास के मूड में नहीं मोहम्मद शमी, टीम इंडिया में नहीं मिला मौका तो इस टीम से खेलने पहुंचे
संन्यास के मूड में नहीं मोहम्मद शमी, टीम इंडिया में नहीं मिला मौका तो इस टीम से खेलने पहुंचे
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bihar Election 2025: NDA-INDIA में फंसा पेंच, कौन बनेगा CM? Bihar Seat Sharing
Bihar Politics: बिहार में CM कौन? Tejashwi Yadav के नाम पर घमासान! Bihar Election 2025
Bihar Election 2025: बिहार में 'विकास' पर घमासान, 10,000 रुपये योजना पर सवाल!
Ferrari 12 Cilindri India drive review | Auto Live
Karwa Chauth Drama: TV सीरियल्स में करवा चौथ का महासंग्राम, क्या मिल पाएगा प्यार? | ABP News

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'अमित शाह पर भरोसा मत करो', ममता बनर्जी की PM मोदी को सलाह! गृहमंत्री की मीरजाफर से कर दी तुलना
'अमित शाह पर भरोसा मत करो', ममता बनर्जी की PM मोदी को सलाह! गृहमंत्री की मीरजाफर से कर दी तुलना
बिहार
बिहार चुनाव 2025: 'प्रशांत किशोर न तीन में न तेरह में', सांसद पप्पू यादव बोले- 'आज तक एक सीट…'
'प्रशांत किशोर न तीन में न तेरह में', सांसद पप्पू यादव बोले- 'आज तक एक सीट…'
इंडिया
PM मोदी ने मुंबई मेट्रो की एक्वा लाइन का किया उद्घाटन, जानें स्टेशन, रूट और किराए के बारे में सबकुछ
PM मोदी ने मुंबई मेट्रो की एक्वा लाइन का किया उद्घाटन, जानें स्टेशन, रूट और किराए के बारे में सबकुछ
क्रिकेट
संन्यास के मूड में नहीं मोहम्मद शमी, टीम इंडिया में नहीं मिला मौका तो इस टीम से खेलने पहुंचे
संन्यास के मूड में नहीं मोहम्मद शमी, टीम इंडिया में नहीं मिला मौका तो इस टीम से खेलने पहुंचे
भोजपुरी सिनेमा
'अबॉर्शन की दवा देते थे...', पवन सिंह पर वाइफ ज्योति ने लगाए 5 बड़े आरोप, अक्षरा सिंह का नाम भी लिया
पवन सिंह पर वाइफ ज्योति ने लगाए 5 बड़े आरोप, अक्षरा सिंह का नाम भी लिया
जनरल नॉलेज
Cost To Build Cricket Stadium: क्रिकेट का मैदान बनाने में कितना आता है खर्च? रकम उड़ा देगी होश
क्रिकेट का मैदान बनाने में कितना आता है खर्च? रकम उड़ा देगी होश
हेल्थ
कफ सिरप से अब तक कितने बच्चों ने गंवाई जान, जानें कितने राज्यों में इसका खौफ?
कफ सिरप से अब तक कितने बच्चों ने गंवाई जान, जानें कितने राज्यों में इसका खौफ?
यूटिलिटी
किन-किन देशों में कर सकते हैं UPI पेमेंट, क्या वहां बदलनी पड़ती है फोन की कोई सेटिंग?
किन-किन देशों में कर सकते हैं UPI पेमेंट, क्या वहां बदलनी पड़ती है फोन की कोई सेटिंग?
ENT LIVE
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
ENT LIVE
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
ENT LIVE
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
ENT LIVE
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Paisa LIVE
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
Embed widget