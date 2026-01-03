कार्तिक आर्यन की फिल्मों का लोगों में बहुत क्रेज होता है. मगर इस बार उनका जादू लोगों पर चल नहीं पाया है. इस बार उनकी फिल्म की कहानी लोगों को इंप्रेस नहीं कर पाई है और इसे बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ निराशा मिली है. 25 दिसंबर को कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' रिलीज हुई थी. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ कमाल नहीं दिखाया है.

'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' को रिलीज हुए 9 हफ्ते हो गए हैं और ये फिल्म कुछ खास कमाई नहीं कर पाई है. बजट की छोड़िए 50 करोड़ कमाना भी इस फिल्म के लिए मुश्किल हो रहा है. शुक्रवार को 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' ने सबसे कम कलेक्शन किया है. ये कलेक्शन ऐसा ही रहा तो बस फिल्म सिनेमाघरों से हटने ही वाली है.

9वें दिन किया इतना कलेक्शन

'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' के कलेक्शन की बात करें तो ये अब लाखों में आ गया है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' ने 9वें दिन सिर्फ 50 लाख की कमाई की है. जिसके बाद टोटल कलेक्शन 30.65 करोड़ हो गया है. अगर ऐसी कमाई होती रही तो 50 करोड़ कमाना भी फिल्म के लिए नामुमकिन है.

फिल्म के बाकी कलेक्शन की बात करें तो एक हफ्ते में ये सिर्फ 30.15 करोड़ का कलेक्शन कर पाई है. उसके बाद दूसरे हफ्ते की शुरुआत तो बहुत ही खराब हुई हैं. वीकेंड पर ये कमाई थोड़ी बहुत बढ़ सकती है. मगर बॉक्स ऑफिस पर कई फिल्में छाई हुई हैं जो अपने आगे 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' को टिकने नहीं दे रही हैं.

धुरंधर की आंधी में उड़ गई 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी'

कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' जब सिनेमाघरों में रिलीज हुई तब बॉक्स ऑफिस पर रणवीर सिंह की 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' धमाल मचा रही थी. ऐसे में ये फिल्म टिक ही नहीं पाई.

ये भी पढ़ें: दुनियाभर में 7700 करोड़ कमाने वाली 'अवतार 3' टॉप 10 तो क्या टॉप 50 में भी नहीं हो पाई शामिल