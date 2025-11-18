हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Horoscope December 2025: मिथुन में वक्री बृहस्पति लाएगा बड़ा बदलाव, सभी राशियों के लिए बड़े बदलाव की चेतावनी!

Horoscope December 2025: मिथुन में वक्री बृहस्पति लाएगा बड़ा बदलाव, सभी राशियों के लिए बड़े बदलाव की चेतावनी!

Jupiter Retrograde 2025: दिसंबर 2025 में मिथुन राशि में बृहस्पति वक्री होगा, 5 दिसंबर दोपहर 03:38 बजे. यह समय बड़े बदलाव, अवसर, सीख, बुद्धि, निर्णय, रिश्ते, शिक्षा और व्यापार पर प्रभाव डालेगा.

By : कहकशां परवीन  | Updated at : 18 Nov 2025 04:45 PM (IST)
Jupiter Retrograde 2025: दिसंबर 2025 में मिथुन राशि में बृहस्पति वक्री होगा, 5 दिसंबर दोपहर 03:38 बजे. यह समय बड़े बदलाव, अवसर, सीख, बुद्धि, निर्णय, रिश्ते, शिक्षा और व्यापार पर प्रभाव डालेगा.

मिथुन में वक्री बृहस्पति परिवर्तन लाएगा

1/6
ज्योतिष में बृहस्पति विकास, विस्तार, ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य का ग्रह है. यह धैर्य, आध्यात्मिकता और सकारात्मक सोच को मजबूत करता है. धनु और मीन राशियों का स्वामी बृहस्पति पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वाभाद्रपद नक्षत्रों पर शासन करता है जिसकी कुंडली में बृहस्पति शुभ स्थिति में होता है, उसके जीवन में प्रगति, सम्मान और सफलता स्वतः बढ़ने लगती है.
ज्योतिष में बृहस्पति विकास, विस्तार, ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य का ग्रह है. यह धैर्य, आध्यात्मिकता और सकारात्मक सोच को मजबूत करता है. धनु और मीन राशियों का स्वामी बृहस्पति पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वाभाद्रपद नक्षत्रों पर शासन करता है जिसकी कुंडली में बृहस्पति शुभ स्थिति में होता है, उसके जीवन में प्रगति, सम्मान और सफलता स्वतः बढ़ने लगती है.
2/6
नवमांश कुंडली में बृहस्पति की स्थिति व्यक्ति के वास्तविक जीवन-फल का संकेत देती है. मजबूत बृहस्पति यह बताता है कि व्यक्ति शिक्षा, करियर, धन, रिश्तों और आध्यात्मिक मार्ग में उत्कृष्ट परिणाम पाएगा. ऐसी स्थिति जीवन में अवसरों का विस्तार करती है और व्यक्ति अपने कर्मों से बड़ी सफलता अर्जित करता है.
नवमांश कुंडली में बृहस्पति की स्थिति व्यक्ति के वास्तविक जीवन-फल का संकेत देती है. मजबूत बृहस्पति यह बताता है कि व्यक्ति शिक्षा, करियर, धन, रिश्तों और आध्यात्मिक मार्ग में उत्कृष्ट परिणाम पाएगा. ऐसी स्थिति जीवन में अवसरों का विस्तार करती है और व्यक्ति अपने कर्मों से बड़ी सफलता अर्जित करता है.
3/6
बृहस्पति का सूर्य, चंद्रमा और मंगल से मित्रता का संबंध है जबकि शनि के साथ तटस्थता और शुक्र व बुध के साथ शत्रुता का संबंध माना जाता है. इसकी उच्च राशि कर्क है. इन संबंधों के कारण बृहस्पति अलग-अलग ग्रह स्थितियों में शुभ या मिश्रित परिणाम देता है, जो जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित करता है.
बृहस्पति का सूर्य, चंद्रमा और मंगल से मित्रता का संबंध है जबकि शनि के साथ तटस्थता और शुक्र व बुध के साथ शत्रुता का संबंध माना जाता है. इसकी उच्च राशि कर्क है. इन संबंधों के कारण बृहस्पति अलग-अलग ग्रह स्थितियों में शुभ या मिश्रित परिणाम देता है, जो जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित करता है.
4/6
बृहस्पति शनि के बाद सबसे बड़ा और धीमी गति से चलने वाला ग्रह है. इसे एक राशि पार करने में लगभग 13 महीने लगते हैं. वैदिक ज्योतिष में गुरुवार बृहस्पति का दिन माना जाता है. मजबूत बृहस्पति वाले लोग शिक्षण, राजनीति, बैंकिंग, आध्यात्मिकता, चिकित्सा और प्रशासन जैसे क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करते हैं. यह ग्रह व्यक्ति के ज्ञान, दृष्टिकोण और समाज में सम्मान को बढ़ाता है.
बृहस्पति शनि के बाद सबसे बड़ा और धीमी गति से चलने वाला ग्रह है. इसे एक राशि पार करने में लगभग 13 महीने लगते हैं. वैदिक ज्योतिष में गुरुवार बृहस्पति का दिन माना जाता है. मजबूत बृहस्पति वाले लोग शिक्षण, राजनीति, बैंकिंग, आध्यात्मिकता, चिकित्सा और प्रशासन जैसे क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करते हैं. यह ग्रह व्यक्ति के ज्ञान, दृष्टिकोण और समाज में सम्मान को बढ़ाता है.
5/6
बृहस्पति व्यक्ति को सकारात्मक सोच, गरिमा, उच्च आदर्श, नैतिकता और स्थिर मानसिकता प्रदान करता है. यह रिश्तों को मधुर बनाता है और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग खोलता है. इसके वक्री होने पर व्यक्ति आत्मचिंतन करता है. अपने निर्णयों, संबंधों व लक्ष्यों को दुबारा जांचता है और जीवन की दिशा को समझने का प्रयास करता है.
बृहस्पति व्यक्ति को सकारात्मक सोच, गरिमा, उच्च आदर्श, नैतिकता और स्थिर मानसिकता प्रदान करता है. यह रिश्तों को मधुर बनाता है और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग खोलता है. इसके वक्री होने पर व्यक्ति आत्मचिंतन करता है. अपने निर्णयों, संबंधों व लक्ष्यों को दुबारा जांचता है और जीवन की दिशा को समझने का प्रयास करता है.
6/6
जब बृहस्पति मिथुन राशि में वक्री होगा, तब सभी राशियों पर इसका प्रभाव महत्वपूर्ण होगा. यह समय पुराने कार्यों की समीक्षा, अधूरे कार्यों को पूरा करने, सोच व संचार को सुधारने, करियर दिशा तय करने और रिश्तों को स्पष्ट करने का रहेगा. इस वक्री अवस्था में कुछ चुनौतियाँ होंगी, लेकिन साथ ही कई अवसर भी मिलेंगे.
जब बृहस्पति मिथुन राशि में वक्री होगा, तब सभी राशियों पर इसका प्रभाव महत्वपूर्ण होगा. यह समय पुराने कार्यों की समीक्षा, अधूरे कार्यों को पूरा करने, सोच व संचार को सुधारने, करियर दिशा तय करने और रिश्तों को स्पष्ट करने का रहेगा. इस वक्री अवस्था में कुछ चुनौतियाँ होंगी, लेकिन साथ ही कई अवसर भी मिलेंगे.
Published at : 18 Nov 2025 04:45 PM (IST)
Horoscope December 2025 Jupiter Retrograde 2025 Mercury Gemini Astrology

