बृहस्पति शनि के बाद सबसे बड़ा और धीमी गति से चलने वाला ग्रह है. इसे एक राशि पार करने में लगभग 13 महीने लगते हैं. वैदिक ज्योतिष में गुरुवार बृहस्पति का दिन माना जाता है. मजबूत बृहस्पति वाले लोग शिक्षण, राजनीति, बैंकिंग, आध्यात्मिकता, चिकित्सा और प्रशासन जैसे क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करते हैं. यह ग्रह व्यक्ति के ज्ञान, दृष्टिकोण और समाज में सम्मान को बढ़ाता है.