इसके अलावा धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी की पूजा आराधना के साथ भगवान धनवतंरि की पूजा भी करनी चाहिए. भगवान धनवंतरि के इस मंत्र का जाप करने से सुख-संपदा का आशीर्वाद प्राप्त होता है. मंत्र है, ॐ नमो भगवते धन्वन्तरये अमृतकलश हस्ताय सर्व अमाय विनाशनायलोक त्रिनाथाय श्री महाविष्णवे नमः।।