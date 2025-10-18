हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Dhanteras 2025: धनतेरस के दिन इन मंत्रों का करें जाप, मां लक्ष्मी और भगवान धनवतंरि की होगी विशेष कृपा!

Dhanteras 2025: धनतेरस के दिन इन मंत्रों का करें जाप, मां लक्ष्मी और भगवान धनवतंरि की होगी विशेष कृपा!

Dhanteras 2025 Mantra: धनतेरस के दिन खरीदारी के साथ मां लक्ष्मी और भगवान धनवतंरि की पूजा-आराधना करना भी जरूरी है. इस दिन कुछ खास मंत्रों के जाप से मां लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर को प्रसन्न करें.

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 18 Oct 2025 12:45 PM (IST)
Dhanteras 2025 Mantra: धनतेरस के दिन खरीदारी के साथ मां लक्ष्मी और भगवान धनवतंरि की पूजा-आराधना करना भी जरूरी है. इस दिन कुछ खास मंत्रों के जाप से मां लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर को प्रसन्न करें.

धनतेरस 2025 मंत्र

1/5
आज धनतेरस के मौके पर लोग सोना-चांदी समेत अन्य सामानों की खरीदारी करेंगे. इस धनतेरस खरीदारी के साथ पूजा-पाठ करना भी बेहद जरूरी है. इस धनतेरस भगवान धनवतंरि और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए विशेष मंत्रों का उच्चारण करें.
आज धनतेरस के मौके पर लोग सोना-चांदी समेत अन्य सामानों की खरीदारी करेंगे. इस धनतेरस खरीदारी के साथ पूजा-पाठ करना भी बेहद जरूरी है. इस धनतेरस भगवान धनवतंरि और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए विशेष मंत्रों का उच्चारण करें.
2/5
मां लक्ष्मी का ये छोटा सा मंत्र उनकी कृपा दृष्टि बनाए रखने का काम करता है. मंत्र है, ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मये नमः
मां लक्ष्मी का ये छोटा सा मंत्र उनकी कृपा दृष्टि बनाए रखने का काम करता है. मंत्र है, ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मये नमः
3/5
धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी के इस मंत्र का जाप करने से धन-धान्य, सुख-शांति और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है. मंत्र है- ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये
धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी के इस मंत्र का जाप करने से धन-धान्य, सुख-शांति और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है. मंत्र है- ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये " प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महालक्ष्मी नमः
4/5
धनतेरस के दिन यम दीपदान करते समय इस विशेष मंत्र का जाप करें, मंत्र है- मृत्युनाऽ पाशहस्तेन कालेन भार्या सह। त्रयोदशीं दीपदानात् सूर्यजः प्रियतामिति।।
धनतेरस के दिन यम दीपदान करते समय इस विशेष मंत्र का जाप करें, मंत्र है- मृत्युनाऽ पाशहस्तेन कालेन भार्या सह। त्रयोदशीं दीपदानात् सूर्यजः प्रियतामिति।।
5/5
इसके अलावा धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी की पूजा आराधना के साथ भगवान धनवतंरि की पूजा भी करनी चाहिए. भगवान धनवंतरि के इस मंत्र का जाप करने से सुख-संपदा का आशीर्वाद प्राप्त होता है. मंत्र है, ॐ नमो भगवते धन्वन्तरये अमृतकलश हस्ताय सर्व अमाय विनाशनायलोक त्रिनाथाय श्री महाविष्णवे नमः।।
इसके अलावा धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी की पूजा आराधना के साथ भगवान धनवतंरि की पूजा भी करनी चाहिए. भगवान धनवंतरि के इस मंत्र का जाप करने से सुख-संपदा का आशीर्वाद प्राप्त होता है. मंत्र है, ॐ नमो भगवते धन्वन्तरये अमृतकलश हस्ताय सर्व अमाय विनाशनायलोक त्रिनाथाय श्री महाविष्णवे नमः।।
Published at : 18 Oct 2025 12:45 PM (IST)
