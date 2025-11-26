एक्सप्लोरर
Badrinath Dham: बद्रीनाथ धाम के कपाट हुए बंद, जानें अब कहां होंगे दर्शन
Badrinath Dham: उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित भगवान विष्णु के पावन धाम बद्रीनाथ के कपाट मंगलवार, 25 नवंबर 2025 को शीलकाल के लिए बंद हो गया है. अब अगले 6 महीने जोशीमठ में बद्रीविशाल की पूजा होगी.
बद्रीनाथ धाम
Published at : 26 Nov 2025 07:50 AM (IST)
