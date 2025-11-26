हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोBadrinath Dham: बद्रीनाथ धाम के कपाट हुए बंद, जानें अब कहां होंगे दर्शन

Badrinath Dham: बद्रीनाथ धाम के कपाट हुए बंद, जानें अब कहां होंगे दर्शन

Badrinath Dham: उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित भगवान विष्णु के पावन धाम बद्रीनाथ के कपाट मंगलवार, 25 नवंबर 2025 को शीलकाल के लिए बंद हो गया है. अब अगले 6 महीने जोशीमठ में बद्रीविशाल की पूजा होगी.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 26 Nov 2025 07:50 AM (IST)
Badrinath Dham: उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित भगवान विष्णु के पावन धाम बद्रीनाथ के कपाट मंगलवार, 25 नवंबर 2025 को शीलकाल के लिए बंद हो गया है. अब अगले 6 महीने जोशीमठ में बद्रीविशाल की पूजा होगी.

बद्रीनाथ धाम

1/7
मंगलवार 25 नवंबर को दोपहर 2 बजकर 56 मिनट पर विधि-विधान से पूजा और मंत्रोच्चार के बाद बद्रीनाथ के कपाट बंद शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं.
मंगलवार 25 नवंबर को दोपहर 2 बजकर 56 मिनट पर विधि-विधान से पूजा और मंत्रोच्चार के बाद बद्रीनाथ के कपाट बंद शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं.
2/7
हर साल की तरह इस साल भी परंपरा के अनसार, बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद अगले छह महीने भगवान बद्रीविशाल की पूजा जोशीमठ स्थित नरसिंह मंदिर में होगी.
हर साल की तरह इस साल भी परंपरा के अनसार, बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद अगले छह महीने भगवान बद्रीविशाल की पूजा जोशीमठ स्थित नरसिंह मंदिर में होगी.
3/7
हिमालय की ऊंची पहाड़ियों में शीतकाल बेहद कठोर होता है. भारी बर्फबारी और अत्यधिक ठंड के कारण मंदिर परिसर तक पहुंचना भक्तों के लिए संभव नहीं होता. इसी वजह से बद्रीनाथ धाम के कपाट हर साल छह महीने के लिए बंद कर दिए जाते हैं.
हिमालय की ऊंची पहाड़ियों में शीतकाल बेहद कठोर होता है. भारी बर्फबारी और अत्यधिक ठंड के कारण मंदिर परिसर तक पहुंचना भक्तों के लिए संभव नहीं होता. इसी वजह से बद्रीनाथ धाम के कपाट हर साल छह महीने के लिए बंद कर दिए जाते हैं.
4/7
बद्रीनाथ मंदिर को फिर से कब खोला जाएगा, इसके लिए अक्षय तृतीया के समय तिथि निर्धारित की जाती है. हर साल अप्रैल-मई के महीने में फिर से कपाट भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिए जाते हैं.
बद्रीनाथ मंदिर को फिर से कब खोला जाएगा, इसके लिए अक्षय तृतीया के समय तिथि निर्धारित की जाती है. हर साल अप्रैल-मई के महीने में फिर से कपाट भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिए जाते हैं.
5/7
चारधाम की यात्रा में बद्रीनाथ की यात्रा अंतिम और महत्वपूर्ण मानी जाती है. बद्रीनाथ की यात्रा के बिना चारधाम यात्रा अधूरी मानी जाती है. शास्त्रों में इसे दूसरा बैकुंठ कहा गया है.
चारधाम की यात्रा में बद्रीनाथ की यात्रा अंतिम और महत्वपूर्ण मानी जाती है. बद्रीनाथ की यात्रा के बिना चारधाम यात्रा अधूरी मानी जाती है. शास्त्रों में इसे दूसरा बैकुंठ कहा गया है.
6/7
बद्रीनाथ धाम की यात्रा को लेकर ऐसी मान्यता है कि, यहां आने वाले व्यक्ति के जीवन के दुख खत्म हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है. इसलिए इसे मोक्ष द्वार भी कहा जाता है.
बद्रीनाथ धाम की यात्रा को लेकर ऐसी मान्यता है कि, यहां आने वाले व्यक्ति के जीवन के दुख खत्म हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है. इसलिए इसे मोक्ष द्वार भी कहा जाता है.
7/7
बद्रीनाथ धाम की यात्रा को लेकर ऐसी कहावत है कि, जो जाए बदरी, वो न आए ओदरी. यानी जो भक्त बद्रीनाथ धाम के दर्शन के लिए जाता है, उसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता. यानी वह जन्म-मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है.
बद्रीनाथ धाम की यात्रा को लेकर ऐसी कहावत है कि, जो जाए बदरी, वो न आए ओदरी. यानी जो भक्त बद्रीनाथ धाम के दर्शन के लिए जाता है, उसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता. यानी वह जन्म-मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है.
Published at : 26 Nov 2025 07:50 AM (IST)
Tags :
Winter Badrinath Dham Chardham Yatra Badrinath Dham Yatra

ऐस्ट्रो फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Weather Forecast: चक्रवाती तूफान ने बढ़ाई टेंशन, दिल्ली-यूपी, बिहार से राजस्थान तक के लिए मौसम विभाग का अलर्ट, जानें कैसा रहेगा मौसम
चक्रवाती तूफान ने बढ़ाई टेंशन, दिल्ली-यूपी, बिहार से राजस्थान तक के लिए मौसम विभाग का अलर्ट, जानें कैसा रहेगा मौसम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में धुंध और प्रदूषण का कहर जारी, नोएडा-गाजियाबाद की हवा अब भी बेहद खराब, सांस लेना मुश्किल
यूपी में धुंध और प्रदूषण का कहर जारी, नोएडा-गाजियाबाद की हवा अब भी बेहद खराब, सांस लेना मुश्किल
बॉलीवुड
Mastiii 4 BO Day 5: धीमी रफ्तार के बावजूद ‘मस्ती 4’ बनी विवेक ओबरॉय की 8वीं सबसे बड़ी फिल्म, जानें-5 दिनों का टोटल कलेक्शन
‘मस्ती 4’ बनी विवेक ओबरॉय की 8वीं सबसे बड़ी फिल्म, जानें-5 दिनों का टोटल कलेक्शन
इंडिया
Shashi Tharoor: 'हां, मैं BJP से असहमत हूं....', पीएम मोदी की तारीफ के आरोपों पर शशि थरूर ने अब ये क्या कहा?
'हां, मैं BJP से असहमत हूं....', पीएम मोदी की तारीफ के आरोपों पर शशि थरूर ने अब ये क्या कहा?
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Crime News: जल्लाद डार्लिंग की कोख मिस्ट्री | Sansani
VD Medical College Controversy: माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में मुस्लिम छात्रों के दाखिले पर बवाल
Ram Mandir Dhwajarohan: 'धर्म ध्वज' लहराया, विपक्ष क्यों बौखलाया?| PM Modi |CM Yogi |Chitra Tripathi
Ram Mandir Dhwajarohan: तेरा मंदिर vs मेरा मंदिर..तकरार कैसी?योगी के राम बनाम अखिलेश के महादेव!
Sandeep Chaudhary: डॉक्टरी की पढ़ाई...छिड़ी मजहब पर लड़ाई! VD Medical College Controversy

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: रिस्क लेने को तैयार नहीं BJP! स्पीकर पद पर क्यों अड़ी? ये दो मामले समझा रहे बिहार की पूरी कहानी
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Forecast: चक्रवाती तूफान ने बढ़ाई टेंशन, दिल्ली-यूपी, बिहार से राजस्थान तक के लिए मौसम विभाग का अलर्ट, जानें कैसा रहेगा मौसम
चक्रवाती तूफान ने बढ़ाई टेंशन, दिल्ली-यूपी, बिहार से राजस्थान तक के लिए मौसम विभाग का अलर्ट, जानें कैसा रहेगा मौसम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में धुंध और प्रदूषण का कहर जारी, नोएडा-गाजियाबाद की हवा अब भी बेहद खराब, सांस लेना मुश्किल
यूपी में धुंध और प्रदूषण का कहर जारी, नोएडा-गाजियाबाद की हवा अब भी बेहद खराब, सांस लेना मुश्किल
बॉलीवुड
Mastiii 4 BO Day 5: धीमी रफ्तार के बावजूद ‘मस्ती 4’ बनी विवेक ओबरॉय की 8वीं सबसे बड़ी फिल्म, जानें-5 दिनों का टोटल कलेक्शन
‘मस्ती 4’ बनी विवेक ओबरॉय की 8वीं सबसे बड़ी फिल्म, जानें-5 दिनों का टोटल कलेक्शन
इंडिया
Shashi Tharoor: 'हां, मैं BJP से असहमत हूं....', पीएम मोदी की तारीफ के आरोपों पर शशि थरूर ने अब ये क्या कहा?
'हां, मैं BJP से असहमत हूं....', पीएम मोदी की तारीफ के आरोपों पर शशि थरूर ने अब ये क्या कहा?
आईपीएल
IPL में एक सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला खिलाड़ी कौन, जानिए टॉप-5 गेंदबाजों की लिस्ट
IPL में एक सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला खिलाड़ी कौन, जानिए टॉप-5 गेंदबाजों की लिस्ट
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
शिक्षा
कनाडा में किस तरह बन सकते हैं डॉक्टर? यहां जान लें पूरा क्राइटेरिया
कनाडा में किस तरह बन सकते हैं डॉक्टर? यहां जान लें पूरा क्राइटेरिया
ट्रेंडिंग
कंजूस पत्नी को पति ने नहीं बताई लॉटरी जीतने की बात! छुप छुपकर उड़ाता रहे पैसे- यूजर्स ने ले लिए मजे
कंजूस पत्नी को पति ने नहीं बताई लॉटरी जीतने की बात! छुप छुपकर उड़ाता रहे पैसे- यूजर्स ने ले लिए मजे
ENT LIVE
Dharmendra Ji का दर्द भरा बचपन: बहन Surindar की गुमशुदगी से लेकर उम्रभर के घाव तक | An Emotional Chapter of a Legend’s Life
Dharmendra Ji का दर्द भरा बचपन: बहन Surindar की गुमशुदगी से लेकर उम्रभर के घाव तक | An Emotional Chapter of a Legend’s Life
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Did You Know Actor नहीं तो Teacher होते Dharam Paji? | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Did You Know Actor नहीं तो Teacher होते Dharam Paji? | Dharmendra Death News
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Bollywood का चमकता सितारा Dharmendra Ji नहीं रहे | Cinema World Mourns
IFFI GOA 2025: Bollywood का चमकता सितारा Dharmendra Ji नहीं रहे | Cinema World Mourns
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Acting संघर्ष, पहला प्रोजेक्ट और उनकी Manifestation | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Acting संघर्ष, पहला प्रोजेक्ट और उनकी Manifestation | Dharmendra Death News
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | क्या आपको पता है Dharam Paji की जिंदगी का ये किस्सा? | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | क्या आपको पता है Dharam Paji की जिंदगी का ये किस्सा? | Dharmendra Death News
Embed widget