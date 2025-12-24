इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, 7 दिसंबर को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर UFO से जुड़े ऑफिशियल खुलासे को लेकर लोगों को भरोसा अचानक से बढ़ गया. पहले जहां इस दावे के सच होने की संभावना सिंगल डिजिट में थी, वहीं कुछ समय बाद यह 70 प्रतिशत के पार पहुंच गई है. यह शर्त तभी मानी जाएगी जब सरकार आधिकारिक तौर पर क्लासिफाइड UFO दस्तावेज, वीडियो या रिपोर्ट पब्लिश करेगी. किसी भी तरह की अफवाह या लीक इसमें शामिल नहीं है. बावजूद इसके लोगों के बीच भरोसा इतना बढ़ गया है कि, 76-77 सेंट शेयर के दम पर इस कॉन्ट्रैक्ट में 2 लाख से ज्यादा की रकम लगा दी गई है, जिससे ये बात को साफ होती है कि, UFO को लेकर बड़े खुलासे की उम्मीद ने बाजार में हलचल पैदा कर दी है.