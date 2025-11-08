हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोएंग्जाइटी और डिप्रेशन को कहें अलविदा, अपनाएं ये 5 शक्तिशाली ज्योतिषीय उपाय, मिलेगी मानसिक शांति और संतुलन!

एंग्जाइटी और डिप्रेशन को कहें अलविदा, अपनाएं ये 5 शक्तिशाली ज्योतिषीय उपाय, मिलेगी मानसिक शांति और संतुलन!

Astro Tips for Depression: वैदिक ज्योतिषों ने मानसिक तनाव और डिप्रेशन का संबंध चंद्रमा और शनि से बताया है. इन ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव से व्यक्ति डिप्रेशन और नींद की कमी का शिकार हो जाता है.

By : गौरव अग्निहोत्री  | Updated at : 08 Nov 2025 09:44 AM (IST)
Astro Tips for Depression: वैदिक ज्योतिषों ने मानसिक तनाव और डिप्रेशन का संबंध चंद्रमा और शनि से बताया है. इन ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव से व्यक्ति डिप्रेशन और नींद की कमी का शिकार हो जाता है.

एस्ट्रो टिप्स

1/6
आज के समय में लोगों को तनाव की वजह से एंग्जाइटी और डिप्रेशन जैसी समस्याएं तो आम हो गई है. जिसकी वजह से वे अनेकों तरह की दवाइयां और थेरेपी लेते हैं. मगर ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को संतुलित करने के कुछ उपाय बताएं है, जिन्हें करने से मन शांत रहता है. आइए जानते हैं, उन उपायों के बारे में.
आज के समय में लोगों को तनाव की वजह से एंग्जाइटी और डिप्रेशन जैसी समस्याएं तो आम हो गई है. जिसकी वजह से वे अनेकों तरह की दवाइयां और थेरेपी लेते हैं. मगर ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को संतुलित करने के कुछ उपाय बताएं है, जिन्हें करने से मन शांत रहता है. आइए जानते हैं, उन उपायों के बारे में.
2/6
जिन लोगों को मानसिक शांति की आवश्यकता है. वे सोमवार के दिन चंद्रमा की कृपा प्राप्त करें. इस दिन वे सुबह स्नान करके सफेद चंदन का तिलक लगाए और दूध में चावल मिलाकर मंदिर में दान करें. इससे 21 दिन तक करने से नींद गहरी आती है और व्यक्ति का चिड़चिड़ापन भी घटता है.
जिन लोगों को मानसिक शांति की आवश्यकता है. वे सोमवार के दिन चंद्रमा की कृपा प्राप्त करें. इस दिन वे सुबह स्नान करके सफेद चंदन का तिलक लगाए और दूध में चावल मिलाकर मंदिर में दान करें. इससे 21 दिन तक करने से नींद गहरी आती है और व्यक्ति का चिड़चिड़ापन भी घटता है.
3/6
गुरुवार के दिन पीले रंग से जुड़ी वस्तुओं का दान करना बेहद शुभ माना जाता है. इस दिन बेसन की मिठाई, केला या कोई भी पीली वस्तु जरूरतमंद को दान करें. साथ ही केले के पौधे की विधिवत पूजा करें और “ॐ ग्रां ग्रीं ग्रौं सः गुरवे नमः” मंत्र का 19 बार जाप करें. ऐसा नियमित रूप से करने से मन शांत होता है और लगभग 40 दिनों में मनोबल और सोचने की क्षमता में स्पष्ट सुधार दिखाई देने लगता है.
गुरुवार के दिन पीले रंग से जुड़ी वस्तुओं का दान करना बेहद शुभ माना जाता है. इस दिन बेसन की मिठाई, केला या कोई भी पीली वस्तु जरूरतमंद को दान करें. साथ ही केले के पौधे की विधिवत पूजा करें और “ॐ ग्रां ग्रीं ग्रौं सः गुरवे नमः” मंत्र का 19 बार जाप करें. ऐसा नियमित रूप से करने से मन शांत होता है और लगभग 40 दिनों में मनोबल और सोचने की क्षमता में स्पष्ट सुधार दिखाई देने लगता है.
4/6
राहु-केतु की वजह से भी मानसिक तनाव बढ़ता है. इसे कम करने के लिए बुधवार की शाम को हनुमान जी की पूजा करें और सरसों के तेल का दीपक जलाकर, चना और गुड़ को अर्पित कर, हनुमान चालीसा का पाठ करें. यह लगातार 11 बुधवार तक पूरे विधि-विधान से करने से राहु-केतु का नकारात्मक प्रभाव कम होता है और डरावने सपने, चिंता और बेवजह भ्रम आने बंद हो जाते है.
राहु-केतु की वजह से भी मानसिक तनाव बढ़ता है. इसे कम करने के लिए बुधवार की शाम को हनुमान जी की पूजा करें और सरसों के तेल का दीपक जलाकर, चना और गुड़ को अर्पित कर, हनुमान चालीसा का पाठ करें. यह लगातार 11 बुधवार तक पूरे विधि-विधान से करने से राहु-केतु का नकारात्मक प्रभाव कम होता है और डरावने सपने, चिंता और बेवजह भ्रम आने बंद हो जाते है.
5/6
रविवार की सुबह सूर्य देव को तांबे के लोटे में जल अर्पित करें और सूर्य नमस्कार करें. इस दिन तांबे की अंगूठी दाहिने हाथ की अनामिका में धारण करना भी शुभ रहता है. साथ ही “ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः” मंत्र का सात बार जाप करें. यह उपाय लगातार 30 दिनों तक करने से जीवन के प्रति दृष्टिकोण सकारात्मक और उत्साही बन जाता है.
रविवार की सुबह सूर्य देव को तांबे के लोटे में जल अर्पित करें और सूर्य नमस्कार करें. इस दिन तांबे की अंगूठी दाहिने हाथ की अनामिका में धारण करना भी शुभ रहता है. साथ ही “ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः” मंत्र का सात बार जाप करें. यह उपाय लगातार 30 दिनों तक करने से जीवन के प्रति दृष्टिकोण सकारात्मक और उत्साही बन जाता है.
6/6
शनिवार को शनि देव की पूजा करते वक्त पीपल के पेड़ पर सरसों का तेल चढ़ाएं और काले तिल का दान करें. इसके बाद ॐ शं शनैश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जप करें. यह उपाय करने से शनि कि बुरी ऊर्जा शांत होती है और मानसिक दबाव भी घटता है.
शनिवार को शनि देव की पूजा करते वक्त पीपल के पेड़ पर सरसों का तेल चढ़ाएं और काले तिल का दान करें. इसके बाद ॐ शं शनैश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जप करें. यह उपाय करने से शनि कि बुरी ऊर्जा शांत होती है और मानसिक दबाव भी घटता है.
Published at : 08 Nov 2025 09:44 AM (IST)
Tags :
Astro Tips Jyotish Upay

ऐस्ट्रो फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
क्या है ‘प्रोजेक्ट फायरवॉल’, जिसके तहत अमेरिकी सरकार ने शुरू की 175 से ज्यादा H-1B कंपनियों की जांच? जानें
क्या है ‘प्रोजेक्ट फायरवॉल’, जिसके तहत अमेरिकी सरकार ने शुरू की 175 से ज्यादा H-1B कंपनियों की जांच? जानें
दिल्ली NCR
दिल्ली: ओल्ड राजेंद्र नगर हादसे पर अग्निशमन अधिकारियों पर होगी कार्रवाई, एलजी ने दी मंजूरी
दिल्ली: ओल्ड राजेंद्र नगर हादसे पर अग्निशमन अधिकारियों पर होगी कार्रवाई, एलजी ने दी मंजूरी
ओटीटी
Baramulla OTT Release: मानव कौल की ‘बारामूला’ ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- कहां देख सकते हैं ये क्राइम थ्रिलर
‘बारामूला’ ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- कहां देख सकते हैं ये क्राइम थ्रिलर
स्पोर्ट्स
IND vs AUS 5th T20 Forecast: बारिश बिगाड़ेगी भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच आखिरी टी20 का मजा? जानिए ब्रिस्बेन के मौसम का हाल
बारिश बिगाड़ेगी भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच आखिरी टी20 का मजा? जानिए ब्रिस्बेन के मौसम का हाल
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Online आशिकी में... पति 'खल्लास' !
Pawan Singh Vs Khesarilal Yadav, बिहार में क्यों मचा स्टार वॉर!
बढ़ा मतदान...किसके पक्ष में रुझान?
'RJD के गाने' पर मोदी का ताना!
बिहार का 'अंग'.. किसका जमेगा रंग ?

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
क्या है ‘प्रोजेक्ट फायरवॉल’, जिसके तहत अमेरिकी सरकार ने शुरू की 175 से ज्यादा H-1B कंपनियों की जांच? जानें
क्या है ‘प्रोजेक्ट फायरवॉल’, जिसके तहत अमेरिकी सरकार ने शुरू की 175 से ज्यादा H-1B कंपनियों की जांच? जानें
दिल्ली NCR
दिल्ली: ओल्ड राजेंद्र नगर हादसे पर अग्निशमन अधिकारियों पर होगी कार्रवाई, एलजी ने दी मंजूरी
दिल्ली: ओल्ड राजेंद्र नगर हादसे पर अग्निशमन अधिकारियों पर होगी कार्रवाई, एलजी ने दी मंजूरी
ओटीटी
Baramulla OTT Release: मानव कौल की ‘बारामूला’ ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- कहां देख सकते हैं ये क्राइम थ्रिलर
‘बारामूला’ ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- कहां देख सकते हैं ये क्राइम थ्रिलर
स्पोर्ट्स
IND vs AUS 5th T20 Forecast: बारिश बिगाड़ेगी भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच आखिरी टी20 का मजा? जानिए ब्रिस्बेन के मौसम का हाल
बारिश बिगाड़ेगी भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच आखिरी टी20 का मजा? जानिए ब्रिस्बेन के मौसम का हाल
बिहार
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
ट्रेंडिंग
कुत्ते पर झपटा तेंदुआ तो बीच में आ गई बिल्ली, देखें उल्टे पैर कैसे भाग गया दरिंदा?
कुत्ते पर झपटा तेंदुआ तो बीच में आ गई बिल्ली, देखें उल्टे पैर कैसे भाग गया दरिंदा?
लाइफस्टाइल
क्या वाकई ठंड भगाती है शराब, जान लें क्या है हकीकत?
क्या वाकई ठंड भगाती है शराब, जान लें क्या है हकीकत?
नौकरी
RPSC Statistical Officer Recruitment 2025: राजस्थान लोक सेवा आयोग ने निकाली 113 पदों पर भर्तियां, जानें कैसे कर सकते हैं अप्लाई?
राजस्थान लोक सेवा आयोग ने निकाली 113 पदों पर भर्तियां, जानें कैसे कर सकते हैं अप्लाई?
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
ENT LIVE
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
Embed widget