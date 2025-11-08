एंग्जाइटी और डिप्रेशन को कहें अलविदा, अपनाएं ये 5 शक्तिशाली ज्योतिषीय उपाय, मिलेगी मानसिक शांति और संतुलन!

गुरुवार के दिन पीले रंग से जुड़ी वस्तुओं का दान करना बेहद शुभ माना जाता है. इस दिन बेसन की मिठाई, केला या कोई भी पीली वस्तु जरूरतमंद को दान करें. साथ ही केले के पौधे की विधिवत पूजा करें और “ॐ ग्रां ग्रीं ग्रौं सः गुरवे नमः” मंत्र का 19 बार जाप करें. ऐसा नियमित रूप से करने से मन शांत होता है और लगभग 40 दिनों में मनोबल और सोचने की क्षमता में स्पष्ट सुधार दिखाई देने लगता है.