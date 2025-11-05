भारतीय मूल के जोहरन ममदानी बने न्यूयॉर्क के मेयर, अब सैलरी होगी डबल, जानिए कितनी है संपत्ति?

अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क ने इतिहास रच दिया है. भारतीय मूल के जोहरन ममदानी (Zohran Mamdani) ने मेयर चुनाव में शानदार जीत हासिल कर ली है. 34 वर्षीय ममदानी न केवल न्यूयॉर्क सिटी के पहले दक्षिण एशियाई (South Asian) बल्कि पहले मुस्लिम मेयर भी बन गए हैं. उन्होंने इस चुनाव में पूर्व गवर्नर एंड्र्यू कुओमो (Andrew Cuomo) और रिपब्लिकन उम्मीदवार कर्टिस स्लिवा (Curtis Sliwa) को हराकर यह उपलब्धि हासिल की.

जोहरन ममदानी खुद को एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट (Democratic Socialist) के रूप में पहचानते हैं और उनके परिवार की जड़ें भारत और अफ्रीका दोनों से जुड़ी हैं. उनकी मां प्रसिद्ध फिल्मकार मीरा नायर (Mira Nair) हैं, जिन्होंने सलाम बॉम्बे, मॉनसून वेडिंग और द नेमसेक जैसी अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फिल्में बनाई हैं. उनके पिता मह्मूद ममदानी (Mahmood Mamdani) एक प्रसिद्ध अकादमिक और लेखक हैं.

प्रवासी भारतीय समुदाय में बनाई खास पहचान

दिलचस्प बात यह है कि जोहरन ममदानी हिंदी भाषा में निपुण हैं और उन्होंने अपने चुनाव प्रचार का एक हिस्सा हिंदी में चलाया, ताकि भारतीय मूल के मतदाताओं से सीधा जुड़ाव बनाया जा सके. उनके इस प्रयास ने प्रवासी भारतीय समुदाय में उन्हें खास पहचान दिलाई.

जानें कितनी है जोहरन ममदानी की कुल संपत्ति

Forbes की रिपोर्ट के मुताबिक, जोहरन ममदानी की कुल संपत्ति लगभग $200,000 (करीब ₹1.77 करोड़) है. न्यूयॉर्क के मेयर के रूप में 1 जनवरी 2026 से कार्यभार संभालने के बाद उनकी आय लगभग $260,000 (करीब ₹2.3 करोड़) सालाना हो जाएगी, जो फिलहाल राज्य विधायक के तौर पर मिलने वाली सैलरी से लगभग दोगुनी है.

मेयर बनने के बाद मिलेगा ये खास मौका

इसके अलावा, उन्हें ग्रेसी मेंशन (Gracie Mansion) न्यूयॉर्क सिटी के आधिकारिक मेयर निवास में रहने का अवसर मिलेगा, जिससे उनके आवासीय खर्चों में भी बड़ी बचत होगी. बताया जा रहा है कि इस पद और सुविधा के साथ उनकी कुल संपत्ति में और बढ़ोतरी हो सकती है. वर्तमान में उनकी अधिकांश संपत्ति युगांडा स्थित जमीन से जुड़ी है, जो उनका जन्मस्थान भी है.

जोहरन ममदानी की यह जीत न केवल अमेरिकी राजनीति में प्रवासी भारतीयों की बढ़ती मौजूदगी को दर्शाती है, बल्कि यह भी साबित करती है कि विविधता और प्रतिनिधित्व अब अमेरिका की राजनीति का अहम हिस्सा बन चुका है.

