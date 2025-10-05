हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व‘यूक्रेन के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा रहा रूस’, जेलेंस्की ने लगाया पुतिन पर आरोप

‘यूक्रेन के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा रहा रूस’, जेलेंस्की ने लगाया पुतिन पर आरोप

Russia-Ukraine War: यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि रूस की इस कार्रवाई पर दुनिया की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. लेकिन हम लड़ेंगे ताकि दुनिया चुप न रहे और रूस को प्रतिक्रिया का एहसास हो.

By : आईएएनएस | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 05 Oct 2025 10:19 PM (IST)
Preferred Sources

रूस के साथ जारी जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने रूस पर नागरिक बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है. जेलेंस्की ने रविवार (5 अक्टूबर, 2025) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर कर लिखा कि रूस हमारे नागरिक बुनियादी ढांचे को नष्ट करने की खुलेआम कोशिश कर रहा है. हमारा गैस बुनियादी ढांचा, हमारी बिजली उत्पादन और ट्रांसमिशन, सबको नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है.

जेलेंस्की ने कहा कि रूस की तरफ से की जा रही इस कार्रवाई पर दुनिया की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. उन्होंने कहा कि हम लड़ेंगे ताकि दुनिया चुप न रहे और रूस को प्रतिक्रिया का एहसास हो.

रूसी मिसाइल और हमलावर ड्रोन्स में कई अहम पुर्जे विदेशी निर्मित- जेलेंस्की

इससे पहले उन्होंने एक्स पर लिखा कि हर रूसी मिसाइल और हर रूसी हमलावर ड्रोन में ऐसे पुर्जे भी होते हैं जो अभी भी पश्चिमी देशों और रूस के करीबी देशों से रूस को आपूर्ति किए जा रहे हैं. उन्होंने लिखा कि एक रूसी किंजल मिसाइल में 96 विदेशी निर्मित पुर्जे होते हैं, जिनमें से कई बेहद महत्वपूर्ण हैं और जिनका रूस खुद उत्पादन नहीं करता. खास बात यह है कि रूस की ओर से रातों-रात इस्तेमाल किए गए लगभग 500 ड्रोन में 1,00,000 से ज्यादा विदेशी निर्मित पुर्जे हैं, जिनका निर्माण अमेरिका, चीन, ताइवान, UK, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, जापान, कोरिया गणराज्य और नीदरलैंड में किया जाता है.

रूस के खिलाफ साजिश रचने वालों को विदेश मंत्री ने दी धमकी

वहीं, इससे पहले रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने रूस के खिलाफ साजिश करने वाले देशों को चेतावनी दी थी. साथ ही उन्होंने यूक्रेन पर हमले रोकने के लिए शर्तें रखी थीं. रूसी विदेश मंत्री लावरोव ने कहा था कि रूस के खिलाफ किसी भी आक्रमण का दृढ़ता से जवाब दिया जाएगा. उन्होंने कहा था कि पश्चिमी देश रूस के खिलाफ बल प्रयोग की धमकियां लगातार दे रहे हैं.

रूसी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने बार-बार इस तरह के उकसावे को खारिज किया है. लावरोव ने कहा कि रूस का ऐसा कोई इरादा न तो कभी था और न ही है.

Published at : 05 Oct 2025 10:19 PM (IST)
Tags :
Volodymyr Zelenskyy Russia Ukraine War RUSSIA Vladimir Putin UKRAINE
