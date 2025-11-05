हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वकट्टरपंथी जाकिर नाइक की बांग्लादेश में नो एंट्री, भारत के विरोध के बाद मोहम्मद यूनुस ने बदला फैसला!

कट्टरपंथी जाकिर नाइक की बांग्लादेश में नो एंट्री, भारत के विरोध के बाद मोहम्मद यूनुस ने बदला फैसला!

Zakir Naik: मोहम्मद यूनुस की नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार जाकिर नाइक के स्वागत की तैयारियों में जुटी थी. बांग्लादेश ने ढाका में जाकिर नाइक के लिए एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया था.

By : नीरज राजपूत | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 05 Nov 2025 09:30 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

भारत से भगोड़ा घोषित कट्टरपंथी जाकिर नाइक को बांग्लादेश में एंट्री नहीं मिलेगी. भारत के विरोध के बाद मोहम्मद यूनुस ने अपना फैसला बदल दिया है. हाल ही में बांग्लादेश सरकार जाकिर नाइक के स्वागत की तैयारी में जुटी हुई थी. इसी महीने के आखिर में 28-29 नवंबर को ढाका में जाकिर नाइक के लिए एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन होना था, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा था कि जाकिर नाइक अगर बांग्लादेश आता है तो उसके प्रत्यर्पण की उम्मीद की जाएगी. ऐसे में बांग्लादेश सरकार ने जाकिर नाइक की एंट्री पर रोक लगा दी है.

बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के तख्तापलट के बाद से ही देश में इस्लामिक ताकतों का प्रभाव काफी ज्यादा हो गया है. वहीं, दूसरी ओर मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार देश में इस्लामिक कट्टरपंथियों का स्वागत करने में जुटी है. इन कट्टरपंथियों में ऐसे लोग भी शामिल हैं, जिन्होंने कभी भारत के पड़ोसी देश पर आतंकवादी हमले किए थे. बांग्लादेश की अंतरिम सरकार इन दिनों जिस जाकिर नाइक के आवभगत की तैयारियों में जुटी हुई थी, उसी जाकिर नाइक पर साल 2016 के जुलाई महीने में ढाका बेकरी आतंकी हमले में शामिल होने का आरोप है.

जाकिर नाइक के बांग्लादेश में एंट्री पर रोक का कब लिया गया फैसला

दरअसल, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने इस मामले को लेकर मंगलवार (4 नवंबर, 2025) को सचिवालय में गृह मंत्रालय के मीटिंग रूम में हुई कानून-व्यवस्था कोर कमेटी की बैठक में फैसला लिया. जिसके तहत जाकिर नाइक की बांग्लादेश यात्रा पर फिलहाल रोक लगा दी गई है.

बांग्लादेश सरकार ने क्यों लिया ये फैसला?

मंत्रालय की कोर कमेटी की बैठक में इस बात पर चर्चा की गई कि अगर जाकिर नाइक बांग्लादेश आता है, तो उसके समर्थकों की भारी भीड़ भी इकट्ठा हो सकती है. ऐसे में उसकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए भारी संख्या में सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की जरूरत होगी. लेकिन बांग्लादेश में आगामी आम चुनावों को लेकर सुरक्षा बल पहले से ही व्यस्त है. ऐसे में सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की समस्या को देखते हुए बैठक में फैसला किया गया कि जाकिर नाइक की बांग्लादेश यात्रा आम चुनावों के खत्म होने के बाद आयोजित कराई जाएगी.

यह भी पढ़ेंः ‘आपके लिए मेरे पास चार शब्द हैं...’, डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेकर ऐसा क्यों बोले न्यूयॉर्क के नए मेयर जोहरान ममदानी?

About the author नीरज राजपूत

नीरज राजपूत वॉर, डिफेंस और सिक्योरिटी से जुड़े मामले देखते हैं. पिछले 20 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया का अनुभव है. एबीपी न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अनकट के 'फाइनल-असॉल्ट' कार्यक्रम के प्रेजेंटर भी हैं.
Read
Published at : 05 Nov 2025 08:54 PM (IST)
Tags :
Zakir Naik Muhammad Yunus INDIA BANGLADESH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ब्राजील की मॉडल से लेकर सद्दाम हुसैन तक... राहुल गांधी ने 'H-फाइल्स' में चुनाव आयोग पर क्या आरोप लगाए? 10 प्वाइंट में पढ़ें
ब्राजील की मॉडल से सद्दाम हुसैन तक... राहुल गांधी ने EC पर क्या लगाए आरोप? 10 प्वाइंट में पढ़ें
बिहार
बिहार: NDA प्रत्याशी पर हमला, जीतन राम मांझी की समधन हैं ज्योति, पथराव में लगी चोट
NDA प्रत्याशी पर हमला, जीतन राम मांझी की समधन हैं ज्योति, पथराव में लगी चोट
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: बिहार में कितनी पार्टियां लड़ रही हैं चुनाव, किन सीटों पर कड़ी टक्कर? देखें पूरी लिस्ट
बिहार में कितनी पार्टियां लड़ रही हैं चुनाव, किन सीटों पर कड़ी टक्कर? देखें पूरी लिस्ट
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या धो रहे थे कार, तभी गर्लफ्रेंड ने कर दिया Kiss, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा वीडियो
हार्दिक पांड्या धो रहे थे कार, तभी गर्लफ्रेंड ने कर दिया Kiss, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा वीडियो
Advertisement

वीडियोज

Honda CB Hornet 125 CC Review
Bollywood News: देखिए आज खबर फिल्मी है में क्या है खास | KFH
Voter List Row: वोटिंग से पहले फर्जी वोटर लिस्ट के मुद्दे पर Rahul Gandhi ने किया बड़ा खुलासा
Moradabad में शादी सम्हारोह में ताबड़तोड़ फायरिंग, बाल-बाल बचा युवक, आरोपी पर मुकदमा दर्ज
Bihar Election: 'काट-छांटकर वायरल..', धमकी के वायरल वीडियो पर बोले Lalan Singh | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ब्राजील की मॉडल से लेकर सद्दाम हुसैन तक... राहुल गांधी ने 'H-फाइल्स' में चुनाव आयोग पर क्या आरोप लगाए? 10 प्वाइंट में पढ़ें
ब्राजील की मॉडल से सद्दाम हुसैन तक... राहुल गांधी ने EC पर क्या लगाए आरोप? 10 प्वाइंट में पढ़ें
बिहार
बिहार: NDA प्रत्याशी पर हमला, जीतन राम मांझी की समधन हैं ज्योति, पथराव में लगी चोट
NDA प्रत्याशी पर हमला, जीतन राम मांझी की समधन हैं ज्योति, पथराव में लगी चोट
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: बिहार में कितनी पार्टियां लड़ रही हैं चुनाव, किन सीटों पर कड़ी टक्कर? देखें पूरी लिस्ट
बिहार में कितनी पार्टियां लड़ रही हैं चुनाव, किन सीटों पर कड़ी टक्कर? देखें पूरी लिस्ट
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या धो रहे थे कार, तभी गर्लफ्रेंड ने कर दिया Kiss, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा वीडियो
हार्दिक पांड्या धो रहे थे कार, तभी गर्लफ्रेंड ने कर दिया Kiss, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा वीडियो
बॉलीवुड
रवीना टंडन ने कर दी थी शाहरुख खान की ये फिल्म रिजेक्ट, बोलीं- कुछ सीन को लेकर थीं अनकम्फर्टेबल थी
रवीना टंडन ने कर दी थी शाहरुख खान की ये फिल्म रिजेक्ट, बोलीं- कुछ सीन को लेकर थीं अनकम्फर्टेबल थी
जनरल नॉलेज
अमेरिका की निगाहों के जाल से बच निकला था भारत, आखिर कैसे परमाणु परीक्षण में दिया था चकमा
अमेरिका की निगाहों के जाल से बच निकला था भारत, आखिर कैसे परमाणु परीक्षण में दिया था चकमा
जनरल नॉलेज
Bihar Assembly Election 2025: किस बूथ पर कितने लोग डालेंगे वोट, ये कैसे तय करता है चुनाव आयोग? जानें नियम
किस बूथ पर कितने लोग डालेंगे वोट, ये कैसे तय करता है चुनाव आयोग? जानें नियम
नौकरी
NABARD में होगी ग्रेड A के पदों पर भर्ती, इस डेट से शुरू हो जाएंगे आवेदन; चेक कर लें डिटेल्स
NABARD में होगी ग्रेड A के पदों पर भर्ती, इस डेट से शुरू हो जाएंगे आवेदन; चेक कर लें डिटेल्स
ABP NEWS
Bihar Election : एलान पर एलान .....लेकिन कहा से आएंगे पैसे ?
Bihar Election : एलान पर एलान .....लेकिन कहा से आएंगे पैसे ?
ABP NEWS
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
ABP NEWS
Bihar Election 2025: क्याJDU पर भारी पड़ गई RJD? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: क्याJDU पर भारी पड़ गई RJD? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
'पहले दूध बेचा आज दूध से नहलाया गया' - Khesari Lal
'पहले दूध बेचा आज दूध से नहलाया गया' - Khesari Lal
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'छन छन बदले मिजाज रजऊ...CM Nitish पर बोले Imran Pratapgarhi | NDA
Bihar Election 2025: 'छन छन बदले मिजाज रजऊ...CM Nitish पर बोले Imran Pratapgarhi | NDA
Embed widget