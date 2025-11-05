हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
न्यूज़विश्व'आपके लिए मेरे पास चार शब्द हैं...', डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेकर ऐसा क्यों बोले न्यूयॉर्क के नए मेयर जोहरान ममदानी?

‘आपके लिए मेरे पास चार शब्द हैं...’, डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेकर ऐसा क्यों बोले न्यूयॉर्क के नए मेयर जोहरान ममदानी?

Zohran Mamdani: अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी के नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी ने अपने विजय भाषण में कहा कि न्यूयॉर्क सिटी एक बार फिर से नफरत और असमानता के खिलाफ देश का नेतृत्व करेगा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 05 Nov 2025 04:16 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में डेमोक्रेटिक नेता जोहरान ममदानी ने मेयर पद का चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया है. ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर बनने वाले पहले मुस्लिम उम्मीदवार है. चुनाव जीतने के बाद मेयर ममदानी ने न्यूयॉर्क में अपना नेतृत्व स्थापित करने में जरा भी समय नहीं गंवाया. चुनाव जीतने के बाद उन्होंने एक जोरदार विक्ट्री स्पीच दी. इसमें ममदानी ने अपने चुनावी वादों को एक बार फिर से दोहराया. साथ ही साथ उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भी निशाना साधा. ममदानी ने अपने भाषण में घोषणा की कि न्यूयॉर्क एक बार फिर से नफरत और असमानता के खिलाफ देश का नेतृत्व करेगा.

डोनाल्ड ट्रंप को लेकर क्या बोले जोहरान ममदानी?

ममदानी ने लोगों के जोरदार तालियों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर टिप्पणी करते हुए कहा, ‘डोनाल्ड ट्रंप, मैं जानता हूं कि आप मुझे देख रहे हैं, मेरे पास आपसे कहने के लिए चार शब्द हैं- आवाज तेज कर दीजिए! आपको हम में से किसी तक भी पहुंचने के लिए हम सभी को पार करना पड़ेगा.’ उन्होंने न्यूयॉर्क के बुरे मकान मालिकों को उनकी करतूत के लिए जिम्मेदार ठहराने की कसम खाई और पूरे शहर में लगातार बढ़ रहे किराये को स्थिर करने की अपनी योजना की भी घोषणा की.

उन्होंने कहा, ‘हमारे शहर के डोनाल्ड ट्रंप अपने किरायेदारों का फायदा उठाने में बहुत ज्यादा सहज हो गए हैं. हम भ्रष्टाचार की उस संस्कृति को खत्म करेंगे, जिसने ट्रंप जैसे अरबपतियों को टैक्सों से बचने और टैक्स छूट का फायदा उठाने का मौका दिया है.’

मजदूरों के अधिकारों और आर्थिक न्याय पर बोले ममदानी

खुद को लोकतांत्रिक समाजवादी कहने वाले जोहरान ममदानी ने मेयर चुनाव में जीत के बाद अपने विजय भाषण को मजदूरों के अधिकारों और आर्थिक न्याय पर ही केंद्रित रखा. उन्होंने कहा, ‘हम सभी यूनियनों के साथ खड़े रहेंगे और मजदूरों की सुरक्षा का विस्तार करेंगे. क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तरह हम भी जानते हैं कि जब कामकाजी लोगों के पास उनके स्थिर अधिकार होते हैं, तो उनसे जबरन वसूली करने वाले मालिक सचमुच बहुत छोटे हो जाते हैं.’

Published at : 05 Nov 2025 04:16 PM (IST)
Tags :
America Zohran Mamdani NEWYORK DONALD Trump
विश्व
प्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट असअबाउट असकरियर्स

