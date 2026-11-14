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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वSCO फोरम में शामिल होने भारत आएंगे पाकिस्तान के मंत्री मसूद मलिक,स्वीकारा न्योता

SCO फोरम में शामिल होने भारत आएंगे पाकिस्तान के मंत्री मसूद मलिक,स्वीकारा न्योता

पाकिस्तान के जलवायु मंत्री मुसादिक मसूद मलिक SCO के सभ्यता संवाद में शामिल होने भारत आ सकते हैं. कार्यक्रम 20 से 22 नवंबर तक दिल्ली में होगा.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 14 Nov 2026 08:02 PM (IST)
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पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि पाकिस्तान के जलवायु मंत्री मुसादिक मसूद मलिक इस महीने के आखिर में भारत आ सकते हैं. उन्हें दिल्ली में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के सभ्यता संवाद  में शामिल होने के लिए नामित किया गया है. इस कार्यक्रम के लिए मंत्री के नामांकन की घोषणा करते हुए, पाकिस्तान ने कहा कि वह SCO ढांचे के भीतर, आपसी सम्मान की भावना के साथ, सभ्यताओं के बीच बातचीत को बढ़ावा देने और लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है.'

मलिक अगर भारत आते हैं तो तीन साल से भी अधिक समय में किसी पाकिस्तानी मंत्री की पड़ोसी देश की यह पहली यात्रा होगी. अप्रैल 2025 में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए एक आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के बीच संबंध और खराब हो गए थे. इस हमले में 26 आम नागरिक मारे गए थे. हमले के जवाब में भारत ने 6 और 7 मई के बीच ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में मौजूद आतंकी लॉन्चपैड के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की थी. भारत और पाकिस्तान के बीच यह सैन्य टकराव 9 मई को संघर्ष विराम के साथ खत्म हुआ.

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कई देशों को निमंत्रण भेजे गए

भारत ने शुक्रवार को पुष्टि की कि आगामी सभ्यता संवाद मंच के लिए कई देशों को निमंत्रण भेजे गए हैं. इनमें SCO के सभी 10 सदस्य देश शामिल हैं, जिनमें पाकिस्तान भी है. यह कार्यक्रम 20 से 22 नवंबर तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा.विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि दिल्ली में इस कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं. समाचार एजेंसी ANI के अनुसार, जायसवाल ने कहा, "नई दिल्ली में होने वाले इस संवाद के लिए SCO के सदस्य देशों सहित कई अन्य देशों को भी आमंत्रित किया गया है. हम इस सभ्यता संवाद की मेजबानी करने के लिए उत्सुक हैं."

SCO सभ्यता संवाद मंच का उद्घाटन सत्र इस महीने के आखिर में नई दिल्ली में आयोजित होने वाला है. यह पहल भारत की ओर से शुरू की गई है, जिसका मकसद यूरेशिया क्षेत्र में सांस्कृतिक आदान-प्रदान और लोगों के बीच आपसी संबंधों को बढ़ावा देना है. SCO के पूर्ण सदस्य देशों के अलावा, भारत ने इस मंच में भाग लेने के लिए डायलॉग पार्टनर और पर्यवेक्षक देशों  को भी आमंत्रित किया है.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 14 Nov 2026 08:02 PM (IST)
Tags :
Pakistan SCO India - Pakistan Relations
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