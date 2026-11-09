चीनी जासूस से अफेयर, पत्नी को दिया धोखा, AI चिप कंपनी Nvidia के मालिक का कबूलनामा

दुनिया की सबसे बड़ी एआई चिप्स बनाने वाली कंपनियों में से एक एनवीडिया के सीईओ जेन्सेन हुआंग को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. हुआंग ने चीनी जासूस से अपने रिलेशनशिप को स्वीकार कर लिया है. चीनी जासूस ने एनवीडिया की कई जानकारियों को बीजिंग तक पहुंचाया. एनवीडिया ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है.

न्यूयॉर्क टाइम्स ने 29 अक्तूबर को बताया कि हुआंग चीन की एक जासूसी साजिश के निशाने पर आ गए थे. इस साजिश में एलिस हुआंग नाम की चीनी महिला कारोबारी शामिल थी. एलिस ने ही पूरा जाल बुना था, जिसमें एनवीडियो के सीईओ फंस गए. एलिस एनवीडिया की एडवांस्ड एआई चिप्स की सीक्रेट जानकारी को बीजिंग तक पहुंचा रही थी.

जेन्सेन हुआंग ने कबूलनामे में क्या-क्या कहा

एनवीडिया के सीईओ जेन्सेन हुआंग ने चीनी जासूस के साथ रिश्ते को कबूल कर लिया है. अमेरिकी न्यूज वेबसाइट एक्सिओस को एक ईमेल मिला है. इसमें हुआंग ने कहा कि उन्हें ये लगता है कि कंपनी के सभी कर्मचारियों और परिवार के लोगों से माफी मांगनी चाहिए. हुआंग ने यह भी कहा कि वे जांच में पूरी तरह से सहयोग करेंगे. हुआंग ने अपने ईमेल में लिखा, 'मुझे अपने परिवार से माफी मांगनी चाहिए. मैंने अपनी पत्नी के साथ बेवपाई की है. मेरे काम की वजह से बच्चों और पत्नी को दुख पहुंचा है.'

जो भी किया, पूरी जिम्मेदारी मेरी है - जेन्सेन हुआंग

एनवीडिया के सीईओ ने मेल के जरिए कहा, मेरे परिवार ने मेरा हमेशा साथ दिया. मेरे पूरे जीवन में हमेशा साथ खड़े रहे. वे मेरी ईमानदारी और वफादारी के हकदार हैं, लेकिन मैंने उन्हें निराश कर दिया. मैंने अपने परिवार की भावनाओं को नुकसान पहुंचाया है. मैंने जो भी किया, उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है. मैं हर तरह की हो रही आलोचना को स्वीकार करता हूं.

यह भी पढ़ें : 'मैं नर्क नहीं जाना चाहता', ट्रंप के बयान ने चौंकाया, बताया कितनी बदलेगी उनकी कैबिनेट