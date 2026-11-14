शेख हसीना की बांग्लादेश वापसी कब? प्रत्यर्पण की प्रक्रिया पूरी, मंत्री बोले- 'अब भारत को...'

बांग्लादेश के कानून मंत्री मोहम्मद असदुज्जमान ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की देश में वापसी कराने के दावे किए हैं. उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री पद से हटाई गईं शेख हसीना की भारत से वापसी के लिए सभी आवश्यक कानूनी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं. उन्होंने आगे की प्रक्रिया के लिए गेंद भारत सरकार के पाले में फेंक दी है.

बांग्लादेश के समाचार पत्र ‘प्रथम आलो’ की खबर के अनुसार, कानून मंत्री मोहम्मद असदुज्जमान ने कहा कि "हमने कानूनी प्रक्रिया के तहत अपनी ओर से सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं. अब वे (भारत) क्या करेंगे, यह उन पर निर्भर करता है. हसीना कानूनी प्रक्रिया के तहत वापस लौटेंगी और द्विपक्षीय संधि के तहत उनका प्रत्यर्पण अपने आप में एक कानूनी प्रक्रिया होगी."

साथ ही कानून मंत्री से जब यह पूछा गया कि क्या भारत ने हसीना को किसी तीसरे देश भेजने के मुद्दे पर बांग्लादेश के साथ चर्चा की है, तो मंत्री ने कहा कि इस सवाल का जवाब भारत सरकार ही दे सकती है.

हसीना की फांसी नहीं रुकेगी

‘ढाका ट्रिब्यून’ की खबर के अनुसार, यह पूछे जाने पर कि क्या हसीना को मौत की सजा के खिलाफ अपील करने का अधिकार होगा, असदुज्जमान ने कहा कि "संबंधित कानून के तहत उन्हें ऐसा अवसर नहीं मिलेगा."

2024 में पहुंचीं भारत

साल 2024 में छात्र आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री पद से हटाए जाने के बाद बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री अपनी जान बचाकर भारत में शरण के लिए पहुंची थी. तब से उनके भारत में शरणार्थी के रूप में रहने की खबर है. जबकि बांग्लादेश में ताहिर रहमान के नेतृत्व में बनी नई सरकार के आने के बाद ढाका से शेख हसीना के बांग्लादेश प्रत्यर्पण की मांग बार-बार उठती रही है.

बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने जुलाई-अगस्त 2024 के आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई में उनकी भूमिका को लेकर नवंबर 2025 में हसीना को मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी ठहराया था.उनकी अनुपस्थिति में चले मुकदमे में एक आरोप के तहत उन्हें मौत की सजा और दूसरे आरोप में उम्रकैद सुनाई गई थी.इसी को लेकर उनके प्रत्यर्पण की मांग तेजी पकड़ रही है.

भारत का पक्ष

भारत की ओर से इस मामले में दिल्ली का रुख साफ करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बीते दिन (12 नवंबर 2026) को कहा कि 'हसीना का प्रत्यर्पण एक कानूनी मामला है और इससे उसी के अनुरूप निपटा जाएगा. भारत बांग्लादेश के साथ सकारात्मक, रचनात्मक और भविष्य को ध्यान में रखकर संबंध बनाए रखना चाहता है.'

हसीना बांग्लादेश जाने को तैयार

इस मुद्दे पर पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पांच अगस्त को नई दिल्ली में एक ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन में अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि "वह दिसंबर में बांग्लादेश लौटने की इच्छुक हैं." इस कार्यक्रम पर बांग्लादेश ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी. बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि वह इस बात से 'नाराज' है कि भारत सरकार को पहले ही अपनी चिंताओं से अवगत कराने के बावजूद हसीना को नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत करने की अनुमति दी गई. हालांकि, भारत ने इस कार्यक्रम से खुद को अलग करते हुए कहा था कि इसका आयोजन एक निजी मीडिया संस्थान ने किया था और सरकार की इसमें 'बिल्कुल भी कोई भूमिका नहीं' थी.